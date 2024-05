Ukraine-Invasion, Tag 813 Satellitenbilder zeigen Zerstörung russischer Kampfjets auf der Krim

Im Zentrum der Berichterstattung rund um den russischen Angriffskrieg steht derzeit vor allem eins: die russische Offensive in der ukrainischen Region Charkiw (mehr dazu in unseren Nachrichten des Tages). Während die ukrainischen Truppen dort zunehmend in Bedrängnis geraten, übt Kiew an anderer Stelle weiter massiv Druck auf die russische Armee aus: die Flotte auf der annektierten Halbinsel Krim.

Allein in dieser Woche sind auf dem Luftwaffenstützpunkt Belbek in Sewastopol drei russische Kampfflugzeuge und ein Gebäude durch einen ukrainischen Angriff zerstört worden, wie CNN berichtet (Quelle hier). Der US-Sender beruft sich dabei auf Satellitenbilder des US-Satellitenunternehmens BlackSky und des Raumfahrtunternehmens Maxar.

Demnach sind darauf zwei ausgebrannte Jets zu sehen, ein dritter ist auf einem Schutzwall geparkt. Weiter sei ein zerstörtes Gebäude in der Nähe und ein weiteres mit erheblichem Schaden auf den Aufnahmen zu sehen. Die Ukraine wollte dazu zunächst keine Einzelheiten nennen, heißt es in dem Bericht.

Die ukrainische Partisanengruppe Atesh hatte zudem auf Telegram behauptet, dass auch ein Artillerielager auf dem Flugplatz Belbek beschädigt worden sei. Laut CNN sei dies auf den Satellitenaufnahmen allerdings nicht zu erkennen.

Die neuerlichen Zerstörungen zeigen aber, dass die Ukraine mit ihren Angriffen auf die auf der Krim stationierten russischen Truppen nicht nachlässt. In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Drohnenattacken auf die dortige Schwarzmeerflotte gekommen.

Erst im März waren laut Kiew bei einem Angriff zwei russische Marineschiffe sowie ein Kommunikationszentrum und mehrere andere Einrichtungen der Flotte getroffen worden. Damit dürften nun mehr als 20 russische Marineschiffe außer Gefecht gesetzt oder zerstört worden sein, ein Drittel der gesamten Flotte, schreibt CNN.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: