Ukraine-Invasion, Tag 828 Warum ukrainische Kommandeure mit der Truppenausbildung hadern

Neben dem Munitionsmangel ist auch der Mangel an Rekruten bei den Ukrainern ein Grund dafür, dass es den russischen Truppen derzeit gelingt, leichter vorzurücken. Inzwischen ist das neue ukrainische Mobilisierungsgesetz in Kraft, sodass in den nächsten Monaten neue Soldaten an die Front kommen könnten. Die Probleme der Truppen sind damit aber noch lange nicht gelöst, wie ein Bericht der „Washington Post“ nun zeigt.

Demnach gehen die Kommandeure an der Front davon aus, dass die meisten der neuen Soldaten schlecht ausgebildet an die Front kommen dürften. Denn diese Erfahrungen hätten sie bereits in den vergangenen Wochen gemacht. Um die Zahl der Mobilisierten geringer zu halten, wurden nämlich Männer an die Front geschickt, die seit Beginn des Krieges eher an rückwärtigen Stellungen eingesetzt worden waren – etwa zur Bewachung von Brücken und anderer Infrastruktur. Kampf- oder Schießerfahrung haben diese offenbar nur in geringem Umfang.

„Wir hatten Leute, die nicht einmal wussten, wie man ein Gewehr auseinander- und zusammenbaut“, sagte ein 28-jähriger stellvertretender Bataillonskommandeur der 93. mechanisierten Brigade der „Washington Post“. Er habe die erste Woche damit verbracht, dass jeder der versetzten Soldaten täglich mindestens eine Schachtel Kugeln abfeuert, bevor er andere Aufgaben bekam. „Wir vergeuden hier nur eine Menge Zeit mit der Grundausbildung“, fügte er hinzu.

Einer, der bislang zur Bewachung einer Brücke in der südlichen Region Odesa eingeteilt war, ist ein Soldat mit dem Rufnamen Val. Am 30. April wurde er an die Front versetzt und nach Donezk abkommandiert. Er habe nicht einmal Zeit gehabt, seine Sachen zu packen, heißt es in dem Bericht. „Es ist beängstigend“, sagte der 31-Jährige. „Niemand war wirklich vorbereitet.“

Was in den ukrainischen Ausbildungszentren gelehrt werde, sei „völliger Unsinn“, sagte ein 32-jähriger Soldat mit dem Rufzeichen Chirva. Alles, was man brauche, werde vor Ort gelehrt. Dass es bei der Ausbildung hakt, das weiß auch ein Offizier, der mit dieser betraut ist. In den Ausbildungszentren sei oft nur wenig Munition zum Training vorhanden, weil sie für die Einheiten an der Front aufbewahrt werde, sagte er der „Washington Post“. Sein Ausbildungszentrum etwa habe nur 20 Kugeln pro Person erhalten – und auch an Granaten fehle es.

Genau deshalb setzt der ukrainische Generalstab auch vermehrt darauf, Soldaten zur Ausbildung ins Ausland zu schicken. Die Kommandeure vor Ort sind dennoch froh, wenn neue Soldaten an die Front kommen – selbst schlecht ausgebildete. Denn einige Einheiten mussten mitunter monatelang ohne Verstärkung auskommen.

