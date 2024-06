Ukraine-Invasion, Tag 843 Wie die vietnamesische Community in der Ukraine ihre Wahlheimat unterstützt

Die Ukraine wird in ihrem Abwehrkampf gegen Russland seit Beginn des Krieges von Menschen unterschiedlichster Nationalitäten unterstützt. Das schließt auch die in dem Land ansässige vietnamesische Gemeinschaft mit ein. Der britische „Guardian“ hat nun mit einigen von ihnen gesprochen, die die Ukraine trotz Krieg nicht verlassen wollen.

Einer von ihnen ist Tung Nguyen. Er lebt in Kiew, seine Eltern in Tschernihiw im Nordwesten des Landes. Als der Krieg begann, brachte er als Freiwilliger Lebensmittel und Medikamente in die belagerte Stadt an der Grenze zu Russland. Dann schloss er sich den ukrainischen Streitkräften an. Zweimal wurde er verwundet, doch er kehrte immer wieder zurück an die Front.

„Die Ukraine hat mir viel gegeben“, sagte er dem „Guardian“. „Ich habe hier studiert, gearbeitet und eine Ukrainerin geheiratet. Ich kann noch nicht einmal sagen, dass es meine zweite Heimat ist, es ist einfach meine Heimat.“ Vor dem Krieg habe er recht wenige Vietnamesen in der Ukraine gekannt, doch inzwischen sei die Unterstützung in der Community enorm groß. Viele hätten ihm Unterstützungsnachrichten geschickt, als er verwundet worden war, „und die Leute brachten mir Essen ins Krankenhaus“.

Wie die Zeitung schreibt, lebt eine der größten vietnamesischen Gemeinschaften der Ukraine in Charkiw. Einige von ihnen treffen die Reporter auf einem Markt im Osten der Stadt. Viele der Händler sagen, sie hätten die Ukraine zu Beginn des Krieges verlassen, seien dann aber zurückgekehrt. „Jetzt gibt es nicht viele Kunden, es ist viel schlimmer“, sagt der Händler Dima. „Aber ich bin hier zu Hause und habe nicht vor, wieder wegzugehen.“

Das sagt auch Nguyen Thi Thanh Nhan, die am anderen Ende der Stadt lebt. Zu Beginn des Krieges ist sie mit ihrer Familie nach Deutschland gegangen, doch auch sie kehrten in die Stadt zurück und eröffneten wieder ihr Restaurant. „Wir wollten nirgendwo anders sein“, sagt sie. Wie viele Vietnamesen hat auch sie Verwandte, die in Russland leben. Doch der Krieg hinterlässt auch hier seine Spuren. Man spricht miteinander, aber die Politik, so sagt sie, die versuche man außen vorzulassen.

