Ukraine-Invasion, Tag 852 Welche Rolle die EM für die kriegsgebeutelten Menschen in der Ukraine spielt

Am Mittwoch war für die Ukraine Schluss bei der Fußball-EM 2024. Zu Beginn des Turniers hatte unser Kollege Till Mayer aufgeschrieben, wie die Soldaten an der Front dieses wahrnehmen (Quelle hier). Wie aber sehen die Menschen im Land selbst die Europameisterschaft? Spielt sie überhaupt eine Rolle in Zeiten des Krieges? Der britische Fotograf Richard Morgan hat Eindrücke in Odesa gesammelt. Entstanden ist daraus eine Bilder-Reportage, die der „Guardian“ nun veröffentlicht hat (Quelle hier).

Auf den Bildern ist etwa der Fußballtrainer Dima zu sehen, der eine Jugendmannschaft betreut. Er sagt, viele talentierte Fußballer hätten das Land verlassen, lebten und spielten jetzt in Westeuropa. Die EM, die möge er, aber wegen des Krieges sei sie nur schwer zu verfolgen. Denn angesichts der russischen Angriffe auf die Infrastruktur gibt es immer wieder Stromabschaltungen. Am Morgen des letzten Gruppenspiels gibt es bereits Explosionen, während des Spiels fällt das Signal aus, die harte Realität des Krieges ist zurück.

Der Fotograf schreibt, seine Reportage sei keine Geschichte, wie die EM den Menschen „ein wenig Erleichterung in der harten Realität des Krieges“ verschaffe, denn es sei unmöglich, dem Schrecken zu entfliehen. Vielmehr versucht er zu zeigen, wo das Turnier überhaupt sichtbar ist.

Da ist etwa der Junge Andriy mit seinem neuen ukrainischen Trainingsanzug, ein Geschenk seiner Mutter vor der Europameisterschaft. Da ist die Studentin Valeriia, die am Tag des ersten Spiels der Ukraine mit in den Nationalfarben gefärbtem Haar zur Kunsthochschule geht. Oder da ist der Junge, der ukrainische Flaggen verkauft und ein Trikot mit der Nummer des französischen Nationalspielers Kylian Mbappé trägt.

Die Euro, so schreibt der Fotograf, ist in kleinen, aber auffälligen Zeichen und Bildern in Odesa zu sehen: in der Bierwerbung, in Schaufensterdekorationen oder auch auf Hunderten von Plakatwänden. Doch dort spielt sie nur eine kleine Rolle. Denn die meisten der Botschaften drehen sich um das, was für die Menschen vor Ort seit mehr als zwei Jahren grausamer Alltag ist: der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

