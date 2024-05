Ukraine-Krieg, Beziehung zum Westen, Wirtschaft Was von Putins fünfter Amtszeit zu erwarten ist

Es ist das fünfte Mal. Wladimir Putin wird am Dienstagmittag im Großen Kremlpalast in Moskau am Spalier der versammelten russischen Machtelite vorbei schreiten und im Andreassaal den Amtseid ablegen. Dann wird er eine kurze Rede halten, die Hymne wird erklingen, 30 Schuss Salut werden abgefeuert und der Putin ist für die nächsten sechs Jahre im Amt, wenn er nicht selbst irgendwann entscheiden sollte, dass es genug ist.

Bis dahin aber wird 71-Jährige das größte Land der Welt regieren – und wie so oft, hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow den Stand der Dinge zuletzt auf eine kurze Formel gebracht: „Wir alle, 87 Prozent der Russen, haben für das Staatsoberhaupt gestimmt. Wir haben ihm die Vollmacht erteilt und der Präsident setzt sie ein, wie er es für richtig hält.“ Was von der fünften Amtszeit Wladimir Putins zu erwarten ist.

Wie weiter mit der Aggression gegen die Ukraine?

Die russische Armee kommt bei den Kämpfen im Osten der Ukraine voran. Die Geländegewinne sind zwar noch nicht bedeutend, aber das kann sich rasch ändern, wenn ein Durchbruch gelingt. Es gibt also keinen Grund für Putin, einen Kurswechsel zu veranlassen. Die Zeit läuft aktuell für ihn.

In den nächsten Wochen wird es für Russland darum gehen, so große Geländegewinne wie möglich zu erreichen, bevor wieder stärkere Waffenhilfe für die Ukraine eintrifft.

Wie werden sich die Beziehungen zum Westen gestalten?

Ein Kurswechsel gegenüber den westlichen Regierungen ist nicht absehbar. In seiner Rede zur Lage der Nation Ende Februar hatte Putin die bekannten Formeln wiederholt: Der Westen habe den Krieg in der Ukraine provoziert und lüge „fortgesetzt und schamlos“.

Zu der von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron kürzlich wiederholten Überlegung zum Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine erklärte Putin schon damals: „Alles, was sie sich derzeit einfallen lassen, womit sie die Welt erschrecken, schafft die reale Gefahr eines Konflikts mit dem Einsatz von Atomwaffen, was die Zerstörung der Zivilisation bedeutet.“

Dabei solle der Westen bedenken, dass Russland Waffen besitze, die dort Ziele treffen könnten. Klarer hätte er kaum formulieren können, dass er von einer Fortsetzung der Konfrontation ausgeht.

Wie lange kann Putin die Kriegswirtschaft durchhalten?

„Das hängt davon ab, inwieweit Russland weiter Einnahmen aus Öl- und Gasverkauf generieren kann und wie hoch der Ölpreis ist“, sagt Stefan Meister, Russland-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Im Moment sei der Ölpreis hoch, also fließen hohe Geldsummen nach Russland, die auch bisher den weitgehenden Erhalt des Lebensstandards plus große Ausgaben für den Krieg ermöglichen.

Meister geht davon aus, dass der Mangel an Arbeitskräften zu einem Problem werden kann. „Der Staat gibt enorme Mittel für die Rekrutierung von Soldaten und die Waffenproduktion aus, die Löhne steigen, aber es mangelt an Personal in allen Bereichen“, sagt er.

Russland könnte langsam das Geld ausgehen, da der Staat die Ressourcen aufbraucht. Ein Indiz dafür lieferte Nationalbankchefin Elwira Nabiullina kürzlich. Um die Inflation einzudämmen, erhöhte sie den Leitzins zum fünften Mal in einem Jahr. Er liegt jetzt bei 16 Prozent.

„Aber es ist davon auszugehen, dass Russland, so wie es aktuell läuft, noch zwei, drei Jahre durchhalten kann“, sagt Meister.

Wird die Bevölkerung nicht bald den wirtschaftlichen Druck zu spüren bekommen?

Wladimir Putin weiß, dass er alles dafür tun muss, dass das Volk zufriedengestellt wird. In seiner Rede zur Lage der Nation räumte er Ende Februar ein, dass noch immer 13 Millionen Menschen in Armut leben. Das sind zehn Prozent der Bevölkerung. Der Präsident machte deshalb große Versprechungen für soziale Leistungen in den kommenden Jahren.

So rief er ein neues nationales Unterstützungsprogramm für Familien aus. Der Mindestlohn solle von 19.000 Rubel (190 Euro) im Monat bis 2030 auf 35.000 Rubel (350 Euro) steigen. Für die Modernisierung des Gesundheitswesens sagte Putin eine Billion Rubel (rund 10 Milliarden Euro) an neuen Haushaltsmitteln zu.

Was hat die russische Opposition zu erwarten?

Meister sieht „einen Übergang zu einem semitotalitären System“. Es gebe keine politische Opposition mehr, Positionen gegen den Krieg werden mit massiven Repressionen unterdrückt, immer mehr Personen werden eingesperrt und verschwinden in Lagern. „Nur wenn man Verluste im Krieg erleidet und der Lebensstandard sinkt, wird es zu Kritik in der Bevölkerung kommen“, sagt Meister. „Aber die Menschen passen sich an, aus Angst und aus Konformismus.“

Wird es Wechsel in Putins Mannschaft geben?

Es ist eine der ersten Amtshandlungen des Präsidenten, die Regierung formell zu entlassen. „Bisher hat Putin meist große Personalwechsel gescheut“, sagt Meister. „Sein direktes Umfeld wird aber immer älter, einige machen keinen guten Job. Andere, vor allem im Wirtschaftsbereich, schon.“

Als kürzlich Vizeverteidigungsminister Timur Iwanow nach Korruptionsvorwürfen verhaftet wurde, war spekuliert worden, dass auch der Stuhl von Verteidigungsminister Sergej Schoigu wackelt. Doch dass dieser mitten in erfolgreichen offensiven Operationen in der Ukraine ausgewechselt wird, gilt inzwischen als wenig wahrscheinlich.

Außenminister Sergej Lawrow ist mit 74 Jahren der Älteste in Putins Kernmannschaft. Dass seine Zeit zu Ende geht, ist anzunehmen – wenn auch nicht sofort. Bis nach den Präsidentenwahlen in den USA wird Putin wohl nicht auf Lawrow verzichten wollen.