Umweltaktivistin Yuly Velásquez „Auch wenn mich mein Aktivismus das Leben kostet“

Frau Velásquez, Sie haben Kolumbiens größtes Ölunternehmen verklagt. Warum?

Ich bin eine Fischerin aus Barrancabermeja, einem Ort im Norden Kolumbiens, in der Region Santander. Meine Großeltern waren Fischer, mein Stiefvater war Fischer. Ich bin am und im Fluss, dem Río Magdalena, aufgewachsen. Er ist meine Lebensgrundlage. Seit Jahren beobachte ich, wie die Fische immer kleiner und immer weniger werden. Am Ufer liegen tote Seekühe, im Wasser verlaufen Schlieren, es riecht ständig nach Öl. Wir informierten die zuständigen Behörden, aber niemand kümmerte sich.