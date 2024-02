Unbeliebt bei Spendern? Trump erhält weniger Wahlkampfspenden als Haley und Biden

Donald Trump hat für seinen US-Wahlkampf im letzten Quartal weniger Geld von Spendern erhalten als seine Herausforderer. Rund 19 Millionen Dollar flossen im vierten Quartal in Trumps Wahlkampfkasse, wie aus einem Finanzbericht hervorgeht, der bei der US-Wahlkommission eingereicht wurde.

Seine einzige verbliebene Herausforderin im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur, Nikki Haley, gab Anfang des Monats bekannt, dass ihre Kampagne in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 24 Millionen Dollar eingenommen habe. Die Kampagne zur Wiederwahl von US-Präsident Joe Biden gab an, im selben Zeitraum 97 Millionen Dollar an Spenden erhalten zu haben, einschließlich der von Bidens Demokratischen Partei gesammelten Gelder.

Trump sieht sich mit mehreren Gerichtsverfahren konfrontiert. Bisher konnte er aus den Vorwürfen gegen ihn Kapital schlagen: Mit dem Argument, es handele sich um politische Verfolgung, konnte er seine politische Basis stärken und seine Wahlkampfkasse füllen. (Reuters)