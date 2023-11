Ungeklärte Details des Abkommens Geisel-Übergabe und Feuerpause „in letzter Minute“ auf Freitag verschoben

Die zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ausgehandelte Waffenruhe verzögert sich nach Angaben eines Palästinenser-Vertreters wegen noch zu klärender Einzelheiten zur Freilassung von Geiseln. Die Feuerpause sei aufgrund von Diskussionen „in letzter Minute“ über die „Namen von israelischen Geiseln und die Modalitäten ihrer Übergabe“ an eine dritte Partei verschoben worden, sagte der den Verhandlungen nahestehende Palästinenser-Vertreter, der anonym bleiben wollte, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

Die Verzögerung bei der Umsetzung des Waffenruheabkommens liegt laut Israel an Versäumnissen der Hamas. Wie die Zeitung „Haaretz“ berichtet, hätten die Islamisten die Liste der israelischen Staatsangehörigen, die sie freilassen wollen, noch nicht vorgelegt.

Katar solle am Donnerstag in Abstimmung mit Ägypten und den USA den Zeitpunkt des Beginns der Waffenruhe bekanntgeben, sagte der Palästinenser-Vertreter weiter. Es habe bereits am Mittwoch einen Austausch von Listen mit Namen von Gefangenen beider Seiten über die katarischen und ägyptischen Vermittler gegeben.

„Die Hamas wird zehn weibliche Geiseln und Kinder unter 19 Jahren freilassen, während gleichzeitig 30 palästinensische Gefangene freigelassen werden und die Vereinbarung wird so fortgesetzt“, sagte er weiter. Seinen Angaben zufolge werden die katarischen, ägyptischen und amerikanischen Vermittler die Umsetzung der Vereinbarung überwachen und feststellen, ob es Verstöße gibt.

Israelische Medien hatten berichtet, die Feuerpause solle am Donnerstag in Kraft treten und am selben Tag solle eine erste Gruppe von Geiseln freikommen. Am Donnerstagmorgen sagte ein israelischer Beamter der AFP dann, dass die Kämpfe vor Freitag nicht eingestellt würden. (Tsp, AFP)