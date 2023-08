Unterdrückung der Jesiden im Irak „Es wird massiv gegen die Minderheit gehetzt“

Herr Alkaidy, am 3. August 2014 begann der Völkermord an den Jesiden durch die Terroristen des „Islamischen Staats“ (IS). Wie ist die Lage der Minderheit heute?

Leider sehr schwierig. Schätzungsweise 500.000 Jesiden wurden in den vergangenen Jahren aus ihrer Heimat in der nordirakischen Region Sindschar vertrieben. Obwohl der „Islamische Staat“ vor mehr als vier Jahren militärisch besiegt und Sindschar befreit wurde, durften bislang kaum mehr als 70.000 Menschen zurückkehren.