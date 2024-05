Ursache noch unklar Autofahrer rammt Tor des Weißen Hauses und stirbt

In Washington ist ein Mann mit seinem Auto gegen das Außentor des Weißen Hauses geprallt und dabei ums Leben gekommen. Am späten Samstagabend (Ortszeit) sei ein Fahrzeug, „das mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, mit einem Außentor des Weißen Hauses kollidiert“, erklärte der für den Schutz des Präsidenten zuständige US-Secret Service im Onlinedienst X. Für das Weiße Haus habe der Vorfall keine Bedrohung dargestellt.

Die am Unfallort eintreffenden Beamten hätten den Fahrer tot aufgefunden, hieß es in der Erklärung weiter. Der Secret Service habe gemeinsam mit der Polizei und der Feuerwehr des District of Columbia eine Untersuchung des tödlichen Unfalls eingeleitet, erklärte Sprecher Anthony Guglielmi. Der Vorfall hat seinen Angaben zufolge keine Auswirkung auf die öffentliche Sicherheit.

Bereits im Januar hatten Behörden einen Menschen festgenommen, der mit einem Fahrzeug in das Tor desselben Gebäudes gefahren war. Mehrere Vorfälle in den vergangenen Jahren haben dazu geführt, dass 2020 ein höherer und stabilerer Metallzaun um das Anwesen gebaut wurde. (AFP)