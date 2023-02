US-Dokumentenaffäre FBI durchsucht offenbar Haus von Mike Pence in Indiana

Das FBI hat am Freitag eine einvernehmliche Durchsuchung des Wohnsitzes des ehemaligen US-Vizepräsidenten Mike Pence in Indianapolis durchgeführt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters auf ihrer Webseite.

Die Durchsuchung erfolgt demnach, nachdem im vergangenen Monat geheime Dokumente bei ihm entdeckt worden waren, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person Reuters. Auch der US-Fernsehsender CNN berichtet von der Durchsuchung. Ein Anwalt von Pence sei in dem Haus in Indiana, während die Durchsuchung im Gange sei.

Die Durchsuchung erfolgt laut Reuters nur wenige Wochen, nachdem Pence' Anwalt Greg Jacobs das Nationalarchiv in einem Schreiben darüber informiert hatte, dass Unterlagen mit Verschlusssachemarkierungen entdeckt worden waren. Die Unterlagen seien daraufhin an das FBI weitergeleitet worden.

Entdeckt habe die Dokumente ein Anwalt, hieß es. Sie seien dann von der Bundespolizei abgeholt worden. Pence sagte später dazu: „Mir war zwar nicht bewusst, dass sich diese Verschlusssachen in unserem Privathaus befanden, aber lassen Sie mich eines klarstellen: Diese Verschlusssachen hätten dort nicht sein dürfen.“

Es werde erwartet, dass das FBI in den kommenden Tagen auch Pence’ Büro in Washington, DC, durchsuchen wird, berichtet CNN. Das Team von Pence habe in Gesprächen mit dem Justizministerium im Vorfeld der Durchsuchung zum Ausdruck gebracht, dass es vollständig kooperieren wolle.

Die Durchsuchung erfolgt, nachdem sowohl beim amtierenden Präsidenten Joe Biden als auch bei seinem Vorgänger Donald Trump mehrfach vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen aufgetaucht waren.Bereits seit Ende Januar ist bekannt, dass im Haus des 63-Jährigen Akten aus seiner früheren Amtszeit gefunden wurden.



Pence war von 2017 bis 2021 Vize unter Trump. Es wird erwartet, dass er sich selbst um die Kandidatur für das Präsidentenamt bei den Republikanern bewirbt. Gewählt wird im November 2024. (Tsp/dpa)

Zur Startseite