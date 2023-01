US-Repräsentantenhaus im Chaos Wer ist Kevin McCarthy?

Ausdauer hat er. Leidensfähigkeit auch. Und er ist bereit, alles für den Machterhalt beziehungsweise -gewinn zu tun. Ginge es rein nach solchen Kriterien, dann wäre Kevin McCarthy wohl längst „Speaker of the House“ und damit auf dem drittmächtigsten Posten, den die USA zu vergeben haben – in der Hierarchie direkt nach US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden