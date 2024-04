USA geben Milliarden-Unterstützung frei Kommt die Hilfe für Kiew noch rechtzeitig?

Aufatmen in Europa: Die USA haben die Milliardenhilfe für die Verteidigung der Ukraine gegen Russland am Samstag freigegeben. Zuvor hatten die Republikaner das Hilfspaket monatelang blockiert. Nun gelang es dem republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, gegen Widerstand innerhalb seiner eigenen Partei und mithilfe der Demokraten, eine Mehrheit zustande zu bringen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete den Beschluss als „überlebenswichtig“ für sein Land. Das Geld werde der militärischen Verteidigung und dem Wiederaufbau zugutekommen.

Doch so groß dieser Erfolg sein mag, die Wahrheit dahinter ist doppelt bitter: Bis die Hilfe tatsächlich in der Ukraine zu spüren sein wird, könnten Monate vergehen. Und Russland, so glauben Militärexperten, wird diese Zeit nutzen, um seine Angriffe zu verstärken.