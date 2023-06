Verdächtigt, verhaftet, verschwunden? Rätselraten um Putins Generäle

Vier Tage nach der Revolte von Söldnerführer Jewgeni Prigoschin haben die russischen Staatsmedien am Mittwochabend den Präsidenten Wladimir Putin nah am Volk gezeigt. In einem Video ist Putin zu sehen, wie er in der Stadt Derbent am Kaspischen Meer beim Bad in der Menge ein Mädchen herzt. Vor kurzem hatte der russische Präsident Besucher noch in Quarantäne geschickt, bevor sie zu ihm durften; ausländische Staatsgäste wurden an einem Tisch in vier Metern Entfernung platziert.