Verfahren gegen Istanbuls Bürgermeister Kann Erdoğan seinen größten Rivalen vor Gericht loswerden?

Ekrem Imamoğlu würdigte am Dienstag das hohe Gut der Freiheit: Der Istanbuler Bürgermeister legte am Nationalfeiertag, an dem der ersten Parlamentseröffnung der modernen Türkei im Jahr 1920 gedacht wird, auf dem Taksim-Platz im Stadtzentrum einen Kranz nieder.