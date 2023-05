Vermittlung im Ukraine-Krieg Chinesischer Sondergesandter wird in Kiew erwartet

Der chinesische Sondergesandte Li Hui wird am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in Kiew erwartet. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus ukrainischen Regierungskreisen erfuhr, wird sich Li Hui „am 16. und 17. Mai in Kiew“ aufhalten.

Der Besuch ist Teil einer Europa-Reise des chinesischen Diplomaten zur Vermittlung im Ukraine-Konflikt.

China hatte vergangene Woche die erstmalige Entsendung seines Sonderbeauftragten angekündigt. Der frühere Botschafter in Moskau soll auch nach Russland, Deutschland, Polen und Frankreich reisen. Ziel der Reise sei es, „mit allen Parteien über eine politische Lösung“ im Ukraine-Krieg zu sprechen, hieß es in Peking.

China ist derzeit dabei, sich als Vermittler in internationalen Konflikten zu positionieren, unter anderem auch im Ukraine-Krieg. Nach eigenen Angaben bemüht sich Peking im Ukraine-Krieg um eine neutrale Position, die vom Westen allerdings in Zweifel gezogen wird. Peking hat den russischen Angriff auf die Ukraine nie offiziell verurteilt. (AFP)