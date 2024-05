Verschmutzung gegen Geld Trump verspricht Ölmanagern angeblich Lockerung von Umweltstandards und bittet um ihre Spenden

Während die globale Klimakrise voranschreitet, hat der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump einem Medienbericht zufolge bei einem Treffen mit hochrangigen US-Ölmanagern die Rücknahme Dutzender Umweltvorschriften der Regierung von Joe Biden versprochen.

Zugleich habe er die Teilnehmer dazu aufgerufen, eine Milliarde Dollar für seine Wahlkampagne zu sammeln, berichtete die „Washington Post“ am Donnerstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Insider.

Demnach soll das Treffen im vergangenen Monat in Florida stattgefunden haben. Trump habe dabei unter anderem zugesichert, die Emissionsvorschriften zur Förderung von Elektrofahrzeugen zu beenden.

Auch der von Biden verhängte Genehmigungsstopp für neue Flüssigerdgas-Exporte solle aufgehoben werden.

„Deal“ von einer Milliarde Dollar

Dem Bericht zufolge sagte Trump den Managern, dass die Bereitstellung von einer Milliarde Dollar für sie ein „Deal“ wäre. Zu den geladenen Gästen gehörten die Chefs von Venture Global, Cheniere Energy sowie Vertreter von Chevron, Continental Resources, Exxon und Occidental Petroleum, hieß es.

Vertreter von Trumps Wahlkampfteam waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen, ebenso wenig die der Unternehmen.

Trump hat bereits erklärt, er wolle einen Großteil von Biden eingeleiteten Schritte zur Bekämpfung des Klimawandels rückgängig machen. Bei dem Treffen in Trumps Privatclub sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat auch, dass er mehr Pachtverträge für Ölbohrungen im Golf von Mexiko versteigern und Bohrbeschränkungen in der Arktis von Alaska aufheben würde, so die Zeitung. Auch habe er die Windenergie kritisiert. (Reuters)