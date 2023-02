„Versuch, die Wagner-Gruppe zu zerstören“ Prigoschin wettert auf Tonaufnahme wutentbrannt gegen Kreml

Der russischen Söldnertruppe Wagner, die in der Ukraine Seite an Seite mit der regulären Armee Russlands kämpft, fehlt es offenbar an Munition. Und das, obwohl „es Munition gibt“, klagt der Chef der Gruppe, Jewgeni Prigoschin.

„Die Industrie hat das erforderliche Produktionsniveau erreicht“, heißt es in einer siebenminütigen Audiobotschaft, die über einen Prigoschin nahestehenden Telegram-Kanal verbreitet wurde.

„Die Industrie gibt das, was das Land braucht, und hat sogar noch etwas übrig“, so Prigoschin. Nur seine Wagner-Söldner würden leer ausgehen.

Niemand, mit dem er im russischen Verteidigungsministerium spreche, wisse, weshalb es für die Wagner-Gruppe eine Limitierung an Munition gebe.

Aber Prigoschin selbst bekomme immer wieder zu hören, dass er „komplizierte Beziehungen“ nach oben habe. Sie würden ihm sagen: „Du musst dich entschuldigen und gehorchen, und dann erhalten deine Kämpfer Munition.“

„Bei wem entschuldigen? Wem gehorchen?“, redet sich Prigoschin in Rage. „Heute sterben doppelt so viele Wagner-Kämpfer, und nicht nur sie, sondern auch andere Einheiten, denen wir keinen Schutz bieten können.“

„Diejenigen, die uns bei dem Versuch behindern, diesen Krieg zu gewinnen, arbeiten direkt für den Feind“, sagt der Wagner-Chef, während er immer lauter wird. Sie würden „dem Feind helfen, Russlands Rücken zu brechen“.

In einem weiteren auf Twitter veröffentlichten Audiomitschnitt erklärte Prigoschin, dass derzeit „direkt an der Zerstörung der Wagnergruppe gearbeitet wird“.

Dabei rügt der Unternehmer vor allem die Anordnungen des Generalstabschefs und des Verteidigungsministers. Aktuell soll der Söldnertruppe Unterstützung beim Lufttransport verweigert werden. Nicht einmal Pionierschaufeln sollen der Wagner-Gruppe noch zur Verfügung gestellt werden, heißt es weiter.

Weiter sagte der russische Unternehmer: „Diese Offiziellen haben entschieden, dass es ihr Land ist, ihr Volk, sie werden entscheiden, wann sie sterben.“

„Ich habe keine andere Wahl, ich gehe bis zum Ende“, so Prigoschin. (Tsp)

