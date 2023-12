Vertrauensbruch in Kiew Das zunehmend angespannte Verhältnis von Selenskyj und seinem obersten General

Die innenpolitischen Konflikte in der Ukraine, lange nicht öffentlich diskutiert, treten inzwischen immer offener zutage. So gab Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Wochenende ein viel beachtetes Interview, in dem er dem ukrainischen Präsidenten Wolodmyr Selenskyj in deutlichen Worten Fehler vorwarf.