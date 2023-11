Viele Telefonate und einige Rückschläge Wie der Israel-Hamas-Deal doch noch zustande kam

Am 14. November trafen sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der US-Nahost-Gesandte Brett McGurk in Israel. Eine Übereinkunft zwischen Israel und der Hamas über eine Feuerpause in Gaza und einen Gefangenenaustausch war nach wochenlangen Vermittlungsbemühungen von Katar fast unterschriftsreif. „Wir brauchen diesen Deal“, sagte Netanjahu McGurk. Dennoch sollte es weitere zehn Tage dauern, bis die Vereinbarung in Kraft treten konnte.