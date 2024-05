Viele zivile Opfer und kampfbereite Islamisten Verliert Israel den Kampf gegen die Hamas?

Nur ein Drittel der Hamas-Terroristen ausgeschaltet, zwei Drittel ihrer Tunnel noch intakt. Zu dieser Einschätzung kommen nach einem Bericht der Zeitschrift „Politico“ Analysten der US-Geheimdienste. Auch soll es den Islamisten in den vergangenen Monaten gelungen sein, eine große Zahl neuer Kämpfer zu rekrutieren.

Am Sonntag stellte die Hamas zudem unter Beweis, dass sie weiter in der Lage ist, Raketen auf den Großraum Tel Aviv abzufeuern. Das alles sind schlechte Nachrichten für Israel. Das Land scheint nach bald acht Monaten Krieg eines seiner Hauptziele zu verfehlen: die vollständige Vernichtung der Hamas.

Hinzu kommen immer wieder schlimme Bilder wie die vom Sonntag nach einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager bei Rafah mit vermutlich Dutzenden Toten, die große Teile der Welt gegen den jüdischen Staat aufbringen.

Dabei findet kaum noch Beachtung, dass die Hamas zivile Einrichtungen nutzt, um sich zu verbergen und Menschen als lebende Schutzschilde missbraucht werden.

Wo steht Israel nach beinahe acht Monaten Krieg im Kampf gegen die Hamas? Ist er noch zu gewinnen? Experten analysieren die Lage.

1. Was ist in dem Flüchtlingslager passiert?

Die Bilder muten apokalyptisch an. Lichterloh brennende Zelte und verzweifelte Menschen, die versuchen, sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Krankenwagen, die blutüberströmte Verletzte abtransportieren: Am Sonntag sollen bei einem Luftschlag des israelischen Militärs nahe der Stadt Rafah Dutzende Menschen in einem Flüchtlingslager getötet worden sein.

Das israelische Militär hatte zunächst angegeben, dass zwei hochrangige Hamas-Kommandeure bei der Attacke getötet worden seien. Der Angriff soll dabei auf Grundlage „präziser Informationen“ erfolgt sein.

65 Prozent des Hamas-Tunnelnetzwerks sind nach Informationen der US-Geheimdienste noch intakt.

Zugleich geben die israelischen Streitkräfte zu, dass es auch zivile Opfer gab. Nach Angaben von Ärzten im Gazastreifen wurden 28 Menschen getötet. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium sprach von 45 Toten; der Rote Halbmond erklärte, das beschossene Gebiet sei als humanitäre Schutzzone ausgewiesen. Diese Angaben lassen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Israels oberste Militärstaatsanwältin bezeichnete den Luftangriff am Montag, als „sehr schwerwiegend“. Eine Untersuchung der Streitkräfte sei im Gange, erklärte Generalmajor Yifat Tomer Yerushalmi.

Hans-Jakob Schindler ist Senior Direktor des internationalen Counter Extremism Project und leitet das Büro in Berlin.

Der Vorfall macht die Probleme deutlich, mit denen sich die israelische Armee im Gazastreifen konfrontiert sieht. Sie will zivile Opfer möglichst vermeiden, aber im Gazastreifen ist das so gut wie unmöglich.

Anscheinend wurde, meiner Ansicht nach relativ leichtfertig, von Israel versucht, eigene Verluste kleinzuhalten, daher der Angriff aus der Luft. Hans-Jakob Schindler, Sicherheitsexperte

„Anscheinend wurde hier, meiner Ansicht nach relativ leichtfertig von Israel versucht, eigene Verluste kleinzuhalten, daher aus der Luft anzugreifen und keine Spezialeinheiten auf dem Boden in das Zeltlager zu schicken“, sagt Hans-Jakob Schindler, Senior Direktor des internationalen Counter Extremism Project.

2. Wo steht Israel im Krieg gegen die Hamas?

Es sieht laut Beobachtern alles andere als gut aus für Israel. Von der vollständigen Zerstörung der Hamas ist die Armee offenbar noch ein großes Stück entfernt. Zumindest, wenn die Angaben der US-Geheimdienste zutreffend sind. Demnach konnten bisher lediglich 30 bis 35 Prozent der Hamas-Kämpfer ausgeschaltet werden.

Rückzugsgebiet der Terroristen. Israelische Soldaten versuchen, die Tunnel der Hamas ausfindig zu machen und zu zerstören. © REUTERS/RONEN ZVULUN

Außerdem sollen noch 65 Prozent des Tunnelnetzwerkes der Islamisten – ein entscheidender Faktor für das Überleben der Terrororganisation im Gazastreifen – intakt sein.

Thomas Renard ist Direktor des International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) in Den Haag und Mitglied des EU-Netzwerks Radicalisation Awareness.

„Wenn die Zahlen tatsächlich stimmen, sind sie ein Armutszeugnis für die israelische Militärstrategie im Gazastreifen. Denn die geringe Erfolgsquote steht in krassem Gegensatz zu den massiven Kollateralschäden im Gazastreifen“, sagt Thomas Renard, Direktor des International Centre for Counter-Terrorism in Den Haag, dem Tagesspiegel.

Israels derzeitige Strategie ist zum Scheitern verurteilt. Thomas Renard, Direktor des International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) in Den Haag

Zu diesen Schäden gehörten der Tod Zehntausender Zivilisten und die Zerstörung eines Großteils der lokalen Infrastruktur, „was nicht nur ein potenzielles internationales Verbrechen darstellt, sondern auch die Palästinenser nicht von der Hamas oder dem gewaltsamen Widerstand durch Terrorismus abbringen dürfte“. Es sei nicht klar, wie Israel die Hamas besiegen wolle. „Aber die derzeitige Strategie ist zum Scheitern verurteilt.“

3. Kann Israel seine Ziele im Krieg noch erreichen?

Simon Wolfgang Fuchs ist Professor für Nahoststudien an der Hebräischen Universität in Jerusalem.

Nach Einschätzung von Simon Wolfgang Fuchs wird das schwierig. Kurz nach dem schrecklichen Massaker des 7. Oktober habe die Regierung Netanjahu zwei Hauptziele ausgegeben: den „totalen Sieg“ über die Hamas und die Heimholung der Geiseln. „Beide scheinen derzeit nur unter ungemein hohen Kosten erreichbar, wenn überhaupt“, sagt der Professor für Nahoststudien an der Hebräischen Universität Jerusalem.

Mit jedem weiteren Tag schwindet die Hoffnung, eine substanzielle Anzahl von Geiseln lebend zurück nach Israel zu bringen. Simon Wolfgang Fuchs, Professor für Nahoststudien in Jerusalem

Selbst in den schon seit mehreren Monaten von Israel kontrollierten Gebieten im Norden des Gazastreifens sei die Hamas nicht vollständig vernichtet.

Immer wieder müssten kleinere Truppenteile dorthin zurückbeordert werden, immer noch werden neue Tunnel entdeckt. „Zudem schwindet mit jedem weiteren Tag die Hoffnung, eine substanzielle Anzahl von Geiseln lebend zurück nach Israel zu bringen.“

Entscheidend sei, wie man den Gazastreifen nachhaltig sichern kann, sagt Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler. „Die Hamas hat erst dann ‚gewonnen‘, wenn Israel aufgibt. Es ist zwar spät, aber noch nicht zu spät, hier nachhaltiger in Bezug auf die israelischen Militäreinsätze vorzugehen“, sagt er.

Die Hamas verfügt immer noch über militärische Schlagkraft.. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Yousef Mohammed

Dies werde jedoch nur dann möglich sein, wenn man einen Plan hat, wie die von Hamas befreiten Gebiete in Gaza im Nachgang effektiv gesichert werden können. „Einerseits kann dies durch das israelische Militär selbst getan werden.

Dafür würde man jedoch andererseits eine große Zahl Reservisten benötigen, „was die Wirtschaft erneut enorm belasten würde, oder internationale Truppen kommen zum Einsatz“, sagt Schindler.

Ist Israel mit seinem Krieg gegen die Hamas gescheitert? Soweit will der Sicherheitsexperte derzeit nicht gehen. Seiner Ansicht nach war von Anfang an klar, dass mit dem Begriff „Vernichtung der Hamas“ die Zerstörung der terroristischen Infrastruktur und die nachhaltige Schwächung der Kampfkraft gemeint gewesen ist.

„Natürlich weiß auch Netanjahu, dass er mit einer Militäraktion nicht die Ideologie der Hamas zerstören kann“, so Schindler. Wenn aber die aktuelle Taktik nicht angepasst werde, „scheinen diese praktischen Ziele nur sehr schwer erreichbar“.