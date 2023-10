Vom Polit-Star zum Angeklagten Österreichs Ex-Kanzler muss vor Gericht – worum geht es?

Wer an diesem Mittwoch im Wiener Straflandesgericht keinen Platz mehr bekommt, dem bleibt nur noch der Live-Ticker übers Internet. Die Besucherkarten sind vergeben, die Plätze für knapp 100 Journalist:innen ausreserviert – der Prozess gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zieht sämtliche Medien aus dem In- und Ausland an.

Er galt lange als Wunderkind der österreichischen Politik. Mit Mitte 20 war er Außenminister, 2017 übernahm er die darnieder liegende Volkspartei als ihr Vorsitzender und führte sie zu Höhenflügen, bis er selbst tief fiel. Mit 35 Jahren kündigte er seinen Rücktritt an – zu groß waren die Vorwürfe gegen ihn und sein Umfeld, die ans Licht gekommen waren: Bestechung, Untreue, frisierte Umfragen.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) führte Hausdurchsuchungen vor, stellte zahlreiche Beweismittel in Kanzleramt und der Parteizentrale sicher.

Vor Gericht muss sich Sebastian Kurz ab heute wegen des Verdachts der Falschaussage vor Gericht verantworten. Er soll in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Juni 2020 – damals war er noch Bundeskanzler – rund um die „Ibiza-Affäre“ nicht die Wahrheit gesagt haben.

Die Affäre um Kurz’ Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechten FPÖ sprengte 2019 die Koalition und löste ein politisches Erdbeben aus. Im Zuge dessen stießen die Ermittler auf zig Chat- und Telefonprotokolle, die auch Kurz in Bedrängnis brachten. Angezeigt wurde er daraufhin von der liberalen Partei Neos.

Ein ehemaliger Vertrauter belastet ihn

Eine besonders tragende Rolle spielt dabei sein ehemaliger Vertrauter Thomas Schmid, der jetzt als Kronzeuge auftritt. Der gebürtige Tiroler machte wie Kurz früh Karriere in der Partei und avancierte zum Spitzenbeamten im ÖVP-geführten Finanzministerium.

Er soll den Umbau der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) orchestriert haben: Sie steuert die staatlichen Beteiligungen unter anderem am Energieunternehmen OMV, den Casinos Austria mit ihren zwölf Spielbanken und der Stromfirma Verbund – alles Konzerne mit der Aussicht auf prestigereichen Posten in Aufsichtsräten und Vorständen.

Thomas Schmid kurz vor Beginn seiner Befragung im ÖVP-Untersuchungsausschuss. © IMAGO/photonews.at

Sebastian Kurz soll erheblichen Einfluss darauf gehabt haben, dass Schmid den Chefposten bekam und alleiniger Geschäftsführer wurde, lautet der Vorwurf.

Davon will Kurz aber nichts wissen, genauso wie er die Falschaussage bestreitet: Er habe stets versucht, alle Fragen bestmöglich zu beantworten. Über die Vorgänge sei er zwar informiert, aber nicht involviert gewesen, verteidigte er sich. Laut Korruptionsstaatsanwälten stimme das nicht, belegen will sie das mit Chatnachrichten.

Kriegst eh alles, was du willst. Sebastian Kurz an seinen früheren Vertrauten Thomas Schmid

Diese zeichnen wiederum ein fatales Sittenbild von einer Truppe ehrgeiziger Jungpolitiker:innen, die sich mit der ÖBAG ihre Macht absichern wollten, das Land als eine Art Selbstbedienungsladen sahen.

„Kriegst eh alles, was du willst“ – lautete etwa eine Nachricht von Kurz an Schmid, dazu Kuss-Emojis. Dieser antwortete mit zwei Smileys und dem Satz: „Ich bin so glücklich :-))) Ich liebe meinen Kanzler (…).“ Die Sprüche sind in Österreich mittlerweile auf T-Shirts und Hoodies gedruckt zu kaufen.

Die Kanzlerpartei steckt in der Defensive fest

Für die konservative ÖVP ist der Prozess gegen ihren einstigen Superstar alles andere als lustig. Korruption ist längst zu ihrem Thema geworden und die Konservativen befinden sich nicht nur wegen der Kurz-Geschichte permanent in der Defensive, sagt der österreichische Politikberater Thomas Hofer. „Alles, was jetzt wieder hochkommt, stärkt den Erzählstrang ihrer Kritiker, wonach die ÖVP zu lange an der Macht sei und wesentliche Vertreter korrumpiert gewesen seien.“

Auf der Anklagebank wird nicht nur der Ex-Kanzler Platz nehmen, auch sein langjähriger Kabinettschef Bernhard Bonelli sowie Bettina Glatz-Kremsner, ehemals Chefin der Casinos Austria und Vizeparteiobfrau der ÖVP. Ihnen werden ebenfalls Falschaussagen vorgeworfen, was sie genauso wie Kurz bestreiten.

Mit Chats und der Befragung von 20 Zeugen, darunter viele bekannte Gesichter der österreichischen Innenpolitik, will die Staatsanwaltschaft das Gegenteil beweisen. Die Causa könnte sich zu einem langen Prozess auswachsen und verzögern.

Am Wiener Landgericht für Strafsachen findet der Prozess gegen den früheren Kanzler Sebastian Kurz statt. © Helmut Fohringer/Apa-Pool/APA/dpa

Und das alles, knapp ein Jahr vor der nächsten Nationalratswahl. Die politische Konkurrenz wird dies thematisieren, sagt Politikexperte Hofer. „Die Chatnachrichten rücken durch den Prozess wieder ins Zentrum der medialen Aufmerksamkeit und vermitteln ein Sittenbild, womit sich Regierende offenbar beschäftigen würden – in Zeiten einer ökonomischen Zuspitzung für manche Zielgruppen ist das kein Bringer“.

In der Bevölkerung herrsche ohnehin Misstrauen gegenüber der Politik. Die ÖVP stehe mit der Bekämpfung der Teuerungswelle und Inflation wie viele andere Regierungsparteien in Europa unter Handlungsdruck.

Über die Landesgrenzen hinweg geht es auch um den guten Ruf: Korruption, Bestechlichkeit und Postenschacher dominierten die Schlagzeilen der vergangenen Jahre. Transparency International stellt der Alpenrepublik kein gutes Zeugnis aus. Im aktuellen Korruptionswahrnehmungsindex bekommt sie 71 von 100 Punkten, weniger als in den Jahren zuvor.

Hintergrund zum Prozess Für den Prozess gegen Sebastian Kurz, der am 18. Oktober um 9.30 Uhr am Wiener Landesgericht startet, sind bis zum 23. Oktober drei Verhandlungstermine angesetzt. Neben ihm sind auch noch sein früherer Kabinettschef Bernhard Bonelli und Bettina Glatz-Kremsner, ehemalige Vizeparteiobfrau der ÖVP, angeklagt. Für alle drei gilt die Unschuldsvermutung. Sebastian Kurz ist nicht der erste Spitzenpolitiker Österreichs, der vor Gericht steht. Sollte er verurteilt werden, wäre dies ebenfalls kein Novum. Vor ihm wurde schon ein anderer ehemaliger Bundeskanzler wegen einer Falschaussage bestraft: 1991 musste der Sozialdemokrat Fred Sinowatz 360.000 Schilling (damals 51.500 Mark) zahlen, weil er als Zeuge im Zusammenhang mit der Vergangenheit des Bundespräsidenten Kurt Waldheim falsch ausgesagt hatte.

Kurz droht ein zweites Verfahren

Wie der Prozess um den einstigen Polit-Superstar Kurz ausgeht, ist derzeit noch nicht absehbar. Kurz & Co drohen bis zu drei Jahre Haft, eine Geldstrafe ist möglich. Genauso wie ein Freispruch für den bisher unbescholtenen Ex-Politiker.

Sollte dies passieren, könnte man in der ÖVP erstmal kurz aufatmen – und die Erzählung in eine andere Richtung drehen, glaubt der Politikberater Hofer. Das Narrativ würde in die Richtung gehen: War doch alles nur eine Hetzjagd. So ähnlich betont es auch Kurz immer wieder. Allerdings kann die Geschichte auch noch ganz anders kommen.

Denn wesentlich heikler als der aktuelle Prozess ist die „Inseratenaffäre“, die Kurz erneut auf die Anklagebank bringen könnte: Dabei geht es um geschönte Umfragen und Regierungs-Inserate in Boulevard-Zeitungen, die mutmaßlich mit Steuergeld bezahlt worden sein sollen. Und die ebenfalls ein unschönes Bild liefern: Hier hat sich offenbar einer an die Macht getrickst.

„Politisch gesehen ist diese schwelende Geschichte ein viel stärkerer Vorwurf“, sagt Hofer.

Die Gerüchte um ein Polit-Comeback des als „Wunderwuzzi“ gehandelten Konservativen, die seit Wochen in mehreren Medien kursieren, kann der Politik-Experte jedenfalls vor der kommenden Nationalratswahl nicht nachvollziehen. Von Kurz selbst werden sie „fast lustvoll befeuert“, stellt Hofer fest.

Sebastian Kurz bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele mit seiner früheren Kabinettskollegin und Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger. © IMAGO/Manfred Siebinger

Im Sommer lud der Ex-Kanzler bei den Salzburger Festspielen zu „Schinkenfleckerl & Gin Tonic“, das Filmfestival in Kitzbühel ließ er sich ebenfalls nicht entgehen. Um dann kürzlich die Premiere eines Kinofilms zu besuchen, der ihm gewidmet ist. Die filmische Aufarbeitung seiner Karriere fällt für ihn eher positiv aus und kam fast zeitgleich wie die Kurz-kritische Doku „Projekt Ballhausplatz“ raus. Zufall? Wohl kaum.

Die starke mediale Präsenz des Ex-Kanzlers, der mittlerweile eine Cybersecurity-Firma führt und als Berater unter anderem für den umstrittenen US-Investor Peter Thiel arbeitet, ist für seinen Nachfolger ÖVP-Parteichef Karl Nehammer wenig hilfreich, findet Politikexperte Hofer. Die Gerüchte über eine mögliche Rückkehr in die Politik schwächen Nehammers Autorität: „Solche Diskussionen kann man als Spitzenkandidat nicht brauchten, vor allem nicht, wenn dieser sich anschickt, der ÖVP bei den nächsten Wahlen den Kanzlersessel zu retten.“

Keine einfache Sache. In Umfragen liegt seine Partei hinter der rechten FPÖ, die seit Jahresbeginn auf Platz eins klebt. Deren Vorsitzender Herbert Kickl, ein rechter Scharfmacher, würde Österreichs nächster Bundeskanzler werden, könnten ihn die Befragten direkt wählen.

Für ein Comeback braucht es eine gute Story

So schnell könnte dies aber auch ein Sebastian Kurz nicht mehr drehen, sagt Politikexperte Hofer. „Es gibt zwei Gruppen im Land, die glauben, dass Sebastian Kurz über Wasser gehen kann: Das sind seine größten Fans und seine größten Kritiker. Sie schreiben ihm Wundertätigkeiten zu – daran glaube ich nicht. Die ÖVP ging auch schon unter Kurz in den Umfragen runter.“

Die 37,5 Prozent, die er einst für seine Partei bei den Wahlen holte, waren auch am Ende seiner Kanzlerschaft völlig illusorisch, so der Experte. Er sieht Kurz’ Image deutlich beschädigt, genauso wie seine Botschaft „Zeit für Neues“, mit der er damals die Politik aufmischen wollte. Selbst wenn er mit einer eigenen Liste antreten würde – auch diese Gerüchte kursieren – könnte er prozentual kaum an alte Erfolge anknüpfen.

Für ein erfolgreiches Comeback in der Politik, das Thomas Hofer per se nicht für immer ausschließt, müssten alle juristischen Vorbehalte ausgeräumt werden – es bräuchte vor allem aber eine gute Story. „Aber um wirklich zurückkommen zu können, muss noch einiges Wasser die Donau herunterrinnen.“

Und bisher konnten auch noch keine hörbar lauten Stimmen aus der ÖVP vernommen werden, die nach ihm rufen. Immerhin: Die Partei bezahlt ihm seinen Anwalt.