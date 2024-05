Vom Verbündeten zum Erzfeind Als der Iran und Israel noch enge Partner waren

Es sind kriegerische Worte. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi droht Israel mit einem derart vernichtenden Angriff, „dass nichts mehr vom zionistischen Regime übrig bleibt“.

Einer von Raisis Vorgängern, Mahmud Ahmadinedschad, forderte schon mehrfach öffentlich, Israel müsse von der Landkarte getilgt werden.

Die Feindschaft mit Israel bildet ein Fundament der Islamischen Republik. Trotz der häufigen Drohungen aus Teheran ist das Verhältnis des Iran zum jüdischen Staat aber komplizierter, als es auf den ersten Blick erscheint.

Thomas Seibert ist seit 1998 Korrespondent des Tagesspiegels. Er hat sich auf Nahost-Themen spezialisiert.

Beide Staaten galten einst als enge Partner. Der Iran war nach der Türkei das zweite muslimische Land, das Israels Staatsgründung 1948 anerkannte. Bis zur islamischen Revolution 1979 waren beide Länder Amerikas Verbündete im Nahen Osten.

Teheran lieferte damals Öl an Israel und durchbrach damit den Boykott arabischer Staaten, sagt Farhang Jahanpour, Iran-Experte in Großbritannien und früherer Professor an der Universität in Isfahan.

Die Zusammenarbeit hatte allerdings auch dunkle Seiten. So bildeten Israelis die Schergen des iranischen Geheimdienstes Savak aus, der jeden Widerstand gegen den Schah brutal unterdrückte. Viele islamische Geistliche und Aktivisten wurden von Savak-Agenten inhaftiert und gefoltert – das hätten die iranischen Kleriker bis heute nicht vergessen, betont Jahanpour.

Als der Schah gestürzt wurde, wandte sich der Iran auch ideologisch gegen Israel. Ajatollah Ruhollah Chomeini, Gründer der Islamischen Republik, verstand sich „als islamischer Revolutionär und Anti-Imperialist“, sagt Jahanpour. „Anti-Amerikanismus und Anti-Zionismus gehörten zu seinem politischen Programm.“ Seitdem gilt Israel als „Kleiner Satan“ und Amerika als „Großer Satan“.

Unter dem Schah waren die Beziehungen zwischen Iran und Israel eng. © picture alliance / CPA Media Co./dpa Picture-Alliance /

Kurz nach der Revolution wurde Jassir Arafat, der damals als Chef der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO gegen Israel kämpfte, als erster ausländischer Politiker nach Teheran eingeladen. Chomeini stellte ihm das Gebäude der israelischen Botschaft in Teheran als Vertretung der Palästinenser zur Verfügung und brach die Beziehungen zu Jerusalem ab.

Regierungsanhänger skandieren „Nieder mit Israel, nieder mit Amerika“

Die Feindschaft zwischen beiden Ländern verfestigte sich über Jahrzehnte. Israel griff im Iran an, um das dortige Atomprogramm zu stören, und tötete iranische Offiziere und Nuklearwissenschaftler. Im Jahr 2002 forderte der damalige Premier Ariel Sharon, der Westen solle nach der Invasion im Irak einen Krieg gegen den Iran beginnen, um das Mullah-Regime zu stürzen.

Der Iran wiederum unterstützt seit Langem anti-israelische Terrorgruppen wie die Hisbollah im Libanon und die Hamas im Gaza-Streifen, um seinen Einfluss in der Region auszuweiten. Im April griff Teherans Führung den jüdischen Staat zum ersten Mal direkt mit Raketen an.

Mit 300 Drohnen und Raketen griff der Iran am 13. April Israel an. © REUTERS/Amir Cohen

Für Irans Regime ist die Kritik an Israel und am Westen innenpolitisch wichtig. Israel und die USA zu verteufeln und zu Sündenböcken für Krisen in der Region und Missstände in Iran zu stempeln, dient den Machthabern dazu, ihre Gefolgschaft bei der Stange zu halten. Die Sprechchöre „Nieder mit Israel“ und „Nieder mit Amerika“ gehören zum Repertoire der Demonstrationen von Regierungsanhängern.

Als Präsident Ahmadinedschad etwa im Jahr 2005 davon sprach, den „Schandfleck“ Israel vernichten zu wollen, berief er sich auf Staatsgründer Chomeini.

Teheran ist vor allem daran gelegen, die USA aus dem Nahen Osten zu vertreiben

Iran-Experte Jahanpour verweist jedoch darauf, dass der Staatsgründer selbst nie die Zerstörung des jüdischen Staates gefordert habe, sondern lediglich einen Regimewechsel in Israel – eine Unterscheidung, auf die Chomeinis Nachfolger Ajatollah Ali Chamenei bis heute Wert legt. „Den Staat Israel auszuradieren, heißt nicht, die jüdische Bevölkerung auszuradieren. Wir sind keine Antisemiten.“

Nicht die Zerstörung Israels ist das Teheraner Hauptziel in der Region, sondern die Vertreibung der USA aus dem Nahen Osten. Ein iranischer Angriff auf Israel mit der Absicht, den jüdischen Staat zu vernichten, würde den iranischen Prioritäten widersprechen. Denn dann würden die USA dem Partner Israel beistehen und wahrscheinlich den Iran angreifen.

In der Auseinandersetzung mit Israel ist die iranische Führung deshalb flexibler, als es die harschen Töne iranischer Politiker vermuten lassen. Selbst ein friedliches Nebeneinander von Israel und einem künftigen Palästinenserstaat wäre für den Iran denkbar, glaubt Jahanpour.