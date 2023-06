Von Cholera bis Kampfinsekten So berichtet die russische Propaganda über die ukrainische Gegenoffensive

Es ist nicht verwunderlich, dass gerade die 47. Motorisierte Schützenbrigade der ukrainischen Streitkräfte mit dem Spitznamen „Magura“ seit Beginn der Gegenoffensive im Kreuzfeuer der russischen Propaganda steht. Ihre Soldaten wurden auf Nato-Übungsplätzen ausgebildet und mit westlichen Waffen ausgestattet – damit ist „Magura“ die erste „schwere“ motorisierte Brigade der Ukraine und kämpft aktuell bei der Gegenoffensive in Richtung Saporischschja.

Russische Propaganda-Kanäle behaupten, die Brigade sei daher „von der Nato kontrolliert“, und fabrizierte Mitte Juni Meldungen über angeblich hohe Verluste der renommierten Brigade. So titelt etwa eine russische Website: „Wie die ‚Angriffsgarde‘ zugrunde geht: Von der 47. Motorisierten Schützenbrigade der Streitkräfte der Ukraine bleiben nur Berge von Leichen übrig“. Auf diversen russischen Kanälen – so etwa auch auf einem der „Wagner“-Söldnergruppe nahestehenden Telegramkanal – war von Verlusten in der Größenordnung von 320 bis 350 Mann die Rede.

Das zwang den Oberstabsfeldwebel der Brigade, Valery Markus, die russischen Behauptungen zu dementieren. In einer Videobotschaft in den Sozialen Medien warnte Markus die ukrainische Bevölkerung davor, russischen Meldungen zu glauben und sagte, die Brigade hätte in Wirklichkeit lediglich fünf Männer verloren.

Russische Falschmeldungen in Staatsmedien, auf Telegram und pro-russischen Blogs konzentrieren sich seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive im Süden und Osten der Ukraine besonders auf diesen Einsatz. Was dem russischen Propaganda-Apparat, der auf einer Vielzahl von Kanälen und sogenannten Aggregatoren basiert, in die Hände spielt, ist das ukrainische „Schweigeregime“ über die Gegenoffensive.

Am Vorabend der Gegenoffensive veröffentlichten die Vereinigten Streitkräfte der Ukraine ein Video, das die Vorbereitung der Truppen auf die Operation zeigte und in dem die Verbreitung von Informationen über den Verlauf der Gegenoffensive verboten wurde. Darunter zählen Kommentare in sozialen Netzwerken, sowie die Verbreitung von Fotos und Videos.

Die einzigen Institutionen, die Informationen verbreiten dürfen, sind das Hauptquartier der Armee, das Verteidigungsministerium und die Verwaltung des Büros des Präsidenten der Ukraine. Das entstandene Informationsvakuum und unbeantwortete Fragen nutzt Russland für seine Zwecke.

Die aktuell häufigsten Narrative russischer Propaganda Die Ukraine sei mit ihrer Gegenoffensive angeblich längst gescheitert . Der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin Hanna Maljar zufolge befreiten ukrainische Truppen hingegen in der vergangenen Woche in Richtung Tavrisk (Saporischschja) bis zu sieben Kilometer an der Front und insgesamt 113 Quadratkilometer Territorium. Darunter seien acht Siedlungen in den Oblasten West-Donezk und West-Saporischschja.

. Der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin zufolge befreiten ukrainische Truppen hingegen in der vergangenen Woche in Richtung Tavrisk (Saporischschja) bis zu sieben Kilometer an der Front und insgesamt 113 Quadratkilometer Territorium. Darunter seien acht Siedlungen in den Oblasten West-Donezk und West-Saporischschja. Ukrainische Brigaden würden angeblich massive Verluste von Hunderten Soldaten pro Tag erleiden. Nach Aussage von Mulyar entsprechen die in der russischen Propaganda gemachten Angaben zu den Verlusten des ukrainischen Militärs nicht der Realität.

Nach Aussage von Mulyar entsprechen die in der russischen Propaganda gemachten Angaben zu den Verlusten des ukrainischen Militärs nicht der Realität. Angeblich verliere die Ukraine massenhaft westliche Ausrüstung, wovon der Westen enttäuscht sei. Tatsächlich verlor die Ukraine Mitte Juni Panzer vom Typ Leopard und Bradley. Zuvor jedoch kursierten häufiger Meldungen über angeblich zerstörte Leopard-2-Panzer durch die russische Armee. Diese stellten sich Recherchen von Militäranalysten zufolge allerdings als Falschmeldungen heraus.

Tatsächlich verlor die Ukraine Mitte Juni Panzer vom Typ Leopard und Bradley. Zuvor jedoch kursierten häufiger Meldungen über angeblich zerstörte Leopard-2-Panzer durch die russische Armee. Diese stellten sich Recherchen von Militäranalysten zufolge allerdings als Falschmeldungen heraus. Schmutzige Bomben und Kampfinsekten: Russische Medien behaupteten, Russland habe Beweise dafür erhalten, dass angeblich „die Ukraine an einer schmutzigen Bombe arbeitet, die von Riwne zum Kernkraftwerk Tschernobyl transportiert wurde“. Laut dem Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Oleksiy Danylov, gibt es im Land kein Uran, aus dem die Granate für solche Sprengstoffe hergestellt werden könnte. Darüber hinaus verbreiteten russische Medien die Behauptung, ukrainische Biologen hätten eine neue Art von Kampfinsekten entwickelt, ohne dafür Beweise hervorzubringen.

Russische Propaganda bedient sich unterschiedlicher Taktiken: Eine davon ist „Narrative Laundering“, was im Grunde bedeutet, dass der Kreml pro-russische Informationen von nicht verifizierten Quellen, etwa in den Sozialen Medien, übernimmt und in großen, staatlichen Medien ausspielt. Eine weitere Strategie ist die der Informationsflut.

Dabei werden unterschiedliche Narrative und Informationen verbreitet, um die Öffentlichkeit zu verwirren. Die Konsumenten der Informationen wissen am Ende nicht, welcher Version sie glauben sollen und entwickeln tiefe Zweifel. Gerichtet ist diese Strategie auch gegen das ukrainische Publikum.

Propaganda nach Sprengung des Kachowka-Staudamms

Die Sprengung des Kachowka-Staudamms und die Folgen der massiven Überflutungen in der Region Cherson werden von Russlands Propaganda zur Einschüchterung der ukrainischen Bevölkerung verwendet. Ziel ist es, Panik zu erzeugen. Die von russischen Medien verbreiteten Kernbotschaften: die Ausbreitung von Cholera und anderer Krankheiten, angebliche massive Stromausfälle, Abschaltung der Wasserversorgung in der gesamten Ukraine.

Unmittelbar nach der Katastrophe tauchten im russisch- und ukrainischsprachigen Internetbereich Fälschungen über eine ähnliche Bedrohung auf das Kyjiwer Wasserkraftwerk auf. Auch dort hält ein Damm am Dnipro Wasser in einem zu Sowjetzeiten entstandenen Wasserbecken. Sollte der Damm brechen, würde das zur Überschwemmung des linken Dniproufers in Kyjiw führen.

Überflutete Straßen in Cherson, nachdem der Kachowka-Damm zerstört wurde. © dpa/Libkos

Das sollte die Angst anstacheln, dass auch die Region Kyjiw von massiven Überschwemmungen bedroht sei und es im gesamten Land zu Wasserknappheit kommen könnte.

Dies zwang den Kommandeur der Vereinigten Streitkräfte der Ukraine, Generalleutnant Sergei Naev, zu der Äußerung, dass sich das Kyjiwer Wasserkraftwerk im Verantwortungsbereich der regionalen Militärverwaltung befinde und geschützt sei vor Luftangriffen und feindlichen Sabotage- und Aufklärungskräften.

Verletzung und Tod ukrainischer Kommandeure

Im Mai gab es gleich drei Meldungen über die angebliche Liquidierung ukrainischer Kommandeure. Pro-russische Kanäle schrieben, dass das russische Militär den Kommandeur der Bodentruppen der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrsky, bei einem Bombenanschlag „getötet“ habe. Über den Kommandeur der Territorialverteidigung der Streitkräfte der Ukraine, Ihor Tantsyura, wurde verbreitet, dass er bei einer Autoexplosion „gesprengt“ worden sei. Auch diese Meldungen wurden widerlegt.

So wurde etwa ein Video veröffentlicht, in dem Syrsky Mitte Mai die ukrainischen Streitkräfte in Bachmut besuchte. Die Falschmeldung über Tantsyuras angeblichen Tod wurde von der ukrainischen Territorialverteidigung dementiert. Demnach hätte der ukrainische Geheimdienst von dem Anschlagsversuch erfahren und den Kommandeur vorher in Sicherheit gebracht.

Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Olexander Syrsky. © Verteidigungsministerium Ukraine

Einen ganzen Monat lang verbreiteten die Russen zudem Fälschungen über den Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Valery Zaluzhny: Der ukrainische Oberst Anatoly Stefan, der eng mit Zaluzhny zusammenarbeitet, sagte in einem Interview, dass Zaluzhny von seinem „Tod“, seiner „schweren Kopfverletzung“ und seiner „schwierigen Gehirnoperation mit Trepanation des Schädels“ aus dem Internet und durch Telegram-Kanäle erfahren habe. Der ukrainische Militärchef nehme solche Nachrichten mit Humor und „wird nicht darauf reagieren“, denn es habe keinen Sinn, „sich für einige Fälschungen zu entschuldigen“.

In den vergangenen Wochen wurde in den Medien außerdem die Falschmeldung über den angeblichen Tod des ukrainischen Militärgeheimdienstchefs Kyrylo Budanow diskutiert. Die Behauptung aufgestellt hatte der ehemalige ukrainische Abgeordnete und nach Russland geflohene Ilja Kiva.

Budanow selbst kommentierte das Gerücht in der Zeitung „Kyiv Post“ und sagte, dass jetzt in der Ukraine eine Sondereinheit unsterblicher Kommandeure geschaffen werde, zu der neben den (umstrittenen) historischen Persönlichkeiten Stepan Bandera und Ivan Mazepa unter anderem auch Valery Zaluzhny sowie er selbst gehörten. Er fügte polemisch hinzu, dass diese Garde „nachts in die Albträume der russischen Bevölkerung eindringen“ würde.