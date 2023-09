Vor 80 Jahren verließ Rom Hitlers Krieg Der Tag, als Deutschland Italien besetzte

An den 8. September 1943 erinnern in Italien bis heute Plätze und Straßen, selbst in kleinsten Dörfern. Sie tragen den Namen eines entscheidenden Datums in der Geschichte Italiens. Und über das Erbe jenes „otto settembre“ ist das Land noch etwas tiefer gespalten, seit vor einem knappen Jahr die Regierung Meloni angetreten ist.