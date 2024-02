Für die Beerdigung des russischen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny steht laut seinem Umfeld kein Leichenwagen zur Verfügung. Unbekannte hätten Bestattungsfirmen bedroht, damit sie keinen Wagen vermieteten, erklärte Nawalny-Sprecherin Kira Jarmysch am Donnerstag über die Plattform „X“. Für die Beerdigung am Freitag in Moskau sei daher bislang kein Wagen vorhanden. Aus Nawalnys Team hieß es aber, dass man eine Lösung finden werde.

Der 47-jährige Alexej Nawalny war plötzlich in seiner Strafkolonie „Polarwolf“ in Sibirien gestorben. Forderungen auch aus dem Westen nach einer unabhängigen Untersuchung des Todes lehnte Russland als Einmischung in innere Angelegenheiten ab. Laut Urkunde soll er eines natürlichen Todes gestorben sei. Seine Mutter und sein Umfeld werfen dem Kreml Mord vor, was dieser zurückweist.

Die Mutter hatte lange darum gekämpft, dass ihr die Leiche des Sohnes für eine Beerdigung übergeben werde. Dem Nawalny-Anhängern zufolge wollte das Regime eigentlich eine heimliche Beisetzung.

Vor der Beisetzung auf einem Friedhof in einem Außenbezirk der Hauptstadt, wo Nawalny früher lebte, ist nun ein Trauergottesdienst geplant. In Russland nimmt die Trauergemeinde gewöhnlich am offenen Sarg Abschied von dem Verstorbenen. Seine Witwe Julia Nawalnaja, die im Exil seine Oppositionsarbeit fortsetzen will, befürchtet nach eigenen Angaben Festnahmen von Trauergästen durch die Polizei.

Das Team von Nawalny rief die Menschen dennoch dazu auf, zur Trauerfeier und zur Beerdigung des Oppositionellen in Moskau zu kommen. Die Trauerfeier in der Kirche sei für 14.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) geplant, die Beerdigung auf dem Friedhof Borissowskoje dann zwei Stunden später angesetzt, teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch mit. Kommen sollten alle, denen Nawalnys politische Arbeit etwas bedeutet habe. Der Fußweg von der Kirche zu Ehren der Gottesmutterikone „Lindere meine Trauer“ bis zum Friedhof beträgt demnach 28 Minuten.

Nawalnys Team will live im Internet berichten über die Trauerfeier im südöstlichen Bezirk Marjino sowie über die Beerdigung und empfahl Gästen, früh da zu sein. Es wird ein großes Sicherheitsaufgebot erwartet - und befürchtet, dass Uniformierte Nawalnys Anhängern den Zugang versperren könnten.

Bei Gedenkversammlungen und der Niederlegung von Blumen nach Nawalnys Tod am 16. Februar waren in mehreren russischen Städten Hunderte Menschen festgenommen worden. Präsident Wladimir Putin will sich bei einer Wahl Mitte März im Amt bestätigen lassen. (Reuters, dpa)