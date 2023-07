Verdacht der Gruppenvergewaltigung Fünf deutsche Urlauber auf Mallorca festgenommen

Fünf deutsche Urlauber sind auf Mallorca wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs festgenommen worden. Das teilte die Polizei auf der Mittelmeerinsel am Freitag mit. Opfer sei demnach eine deutsche Urlauberin. Die Tat soll sich nach Polizeiangaben im Zimmer eines Hotels am Ballermann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet haben.

Wie die spanische Zeitung „Ultima Hora“ unter Berufung auf Justizkreise berichtete, hatte die etwa 20 Jahre alte Urlauberin beim Feiern einen etwa gleichaltrigen Mann kennengelernt. Sie sei zunächst freiwillig mit ihm auf sein Hotelzimmer gegangen - dort seien dann aber noch vier betrunkene Freunde des Mannes gewesen, hieß es. Die Frau habe deshalb gehen wollen, sei aber von den Urlaubern daran gehindert worden. Einige sollen sie dann vergewaltigt haben, andere hätten tatenlos zugeschaut, schrieb die Zeitung weiter.

Später habe die Frau entkommen können. Die Rezeption des Hotels alarmierte die Polizei, die die Männer gegen 3.40 Uhr morgens festnahm. Wie die Zeitung weiter unter Berufung auf Justizkreise berichtete, wird noch nach einem sechsten Beteiligten gefahndet. Woher in Deutschland die Festgenommenen und das Opfer stammten, war zunächst unbekannt. (dpa)