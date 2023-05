Wahl in der Türkei Wie Erdoğan Queerfeindlichkeit zu seinem Programm gemacht hat

Um zu verstehen, wie die Türkei an den Punkt gekommen ist, an dem sie gerade steht, müssen wir ein wenig zurückgehen. Ein Blick in das Jahr 2002 ist dabei hilfreich. Vor den damaligen Wahlen beantwortet Recep Tayyip Erdoğan in einer Fernsehsendung mit seiner lockeren Art die Fragen junger Leute.

Bevor er eine Frage über „schwule und homosexuelle Bürger“ eingeht, lächelt er sarkastisch und gibt eine Antwort, die inzwischen in die Geschichte eingegangen ist: „Zunächst einmal müssen Homosexuelle im Rahmen ihrer Rechte und Freiheiten gesetzlich geschützt werden. Wir finden die Behandlung, der sie von Zeit zu Zeit auf einigen Fernsehbildschirmen ausgesetzt sind, nicht menschlich, das ist etwas anderes.“

Über viele Jahre hinweg waren diese Sätze die ersten und einzigen öffentlichen Äußerungen der AKP, die sich direkt auf queere Menschen bezogen. Während der ersten Amtszeit der AKP wurden allerdings keinerlei Gesetze zum Schutz von LGBTIQ-Personen erlassen, sondern die Repression des Regimes nahm exponentiell zu. Das reichte von Geldstrafen für trans Frauen auf der Straße bis hin zu Psychiatern und Psychologen, die in regierungsnahen Zeitungen mit dem unsinnigen Versprechen „Wir werden Homosexualität heilen“ für sich warben.

Der queeren Community wird Familienfeindlichkeit unterstellt

Die AKP, die mit dem Anspruch an die Macht kam, Armut und Korruption zu bekämpfen, ließ über die Rundfunkbehörde RTÜK die beliebte Drag Queen Huysuz Virjin von den Fernsehbildschirmen verbannen. Zudem begann die Partei eine misogyne Rethorik zu verwenden. Nach den Gezi-Protesten 2013 und dem Putschversuch von 2015 führte die Angst der AKP vor einem Machtverlust dazu, dass die LGBTIQ-Community stärker ins Visier genommen wurde – mit Diskursen über ihre angebliche Familienfeindschaft, ihre Beeinflussung durch den Westen und mit irrwitzigen Kinderschänder-Vorwürfen.

Ebru Nihan Celkan ist Autorin und Dramatikerin. Sie lebt in Istanbul und gibt außerdem Diversity-Workshops. © Sedef Turunç

Die offene Queerfeindlichkeit – heute eines der Hauptelemente der türkisch-islamischen Synthese – begann 2015 mit dem Verbot von Aufmärschen in fast jeder Stadt mit der Begründung, die „nationale Sicherheit, öffentliche Ordnung, öffentliche Moral“ müsse geschützt werden. Gleichzeitig wurden die Medien zu einer wichtige Säule der LGBTIQ-Feindlichkeit, die den letzten Jahren auf vielen Ebenen systematisch vorangetrieben geworden.

Das spiegelt sich Entscheidungspraktiken von Gouverneuren und Bezirksgouverneuren, aber auch in Äußerungen hochrangiger Beamter. Begriffe wie „pervers”, „abartig“, „Virus“ für queere Menschen wurden zur Normalität. Wie ernst es der AKP-MHP Regierungskoalition mit ihrer Anti-Queer-Politik ist, zeigt auch ein 2017 verhängtes pauschales Verbot für Ankara: Alles, was mit LGBTQI+ zu tun hat, wurde auf unbestimmte Zeit verboten.

In den ersten Tagen der Corona-Pandemie folgte auf eine diskriminierende Äußerung des RTÜK-Vorsitzenden über eine schwule Figur in der türkischen Netflix-Serie „Aşk 101“ (Love 101), eine Hassstatement des Ministeriums für religiöse Angelegenheiten. Überdies wurden in den sozialen Medien schwulenfeindliche Hasskampagnen organisiert. Das Handelsministerium zensierte Produkte mit LGBTIQ- oder Regenbogensymbolen auf E-Commerce-Websites. In fast allen Städten griff die Polizei während der Demonstrationen zum 8. März Flaggen und Symbole der queeren Bewegung an.

Mit dieser Verbots- und Einschüchterungspolitik sind Erdoğan & Co. nicht allein: Auch in Ländern wie Ungarn, Polen, Serbien und Russland werden queere Menschen von Politik und rechtskonservativen Kreisen zum Ziel gemacht. Dasselbe gilt für einige US-Staaten, wo sich derzeit beispielsweise Florida und Texas in einem Überbietungswettbewerb der Queerfeindlichkeit befinden.

Demonstration im November 2022 in Ankara. © IMAGO/ZUMA Wire/Tunahan Turhan

Die türkische Regierung spannt dafür bei Bedarf das Ministerium für religiöse Angelegenheiten, das Innenministerium, das Ministerium für nationale Bildung und bei Bedarf sogar das Handelsministerium ein. Die Regierung hat die queere Community inzwischen so sehr an den Rand gedrängt, dass sich selbst die Oppositionsparteien in dieser Frage kaum mehr zu Wort melden – zu groß ist der durch die Mainstream-Medien erzeugte öffentliche Druck.

Bei ihren Bemühungen, den gesellschaftlichen Wandel rückgängig zu machen, den die LGBTIQ-Bewegung in ihrem mehr als 40-jährigen Kampf herbeigeführt hat, arbeitet die Regierung auch mit kleinen Gruppen zusammen. So organisierte eine konservative Anti-LGBTIQ-Organisation im September 2022 einen Marsch in Istanbul, um das zu verteidigen, was sie als traditionelle Familienwerte definierte.

Die Ankündigung dieser Veranstaltung wurde im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt. Ziel der so genannten „Großen Familienversammlung“ war es, LGBTIQ-Vereinigungen zu schließen und ihre Aktivitäten zu verbieten. Die Organisatoren wollten Unterschriften sammeln, um von der Großen Nationalversammlung der Türkei die Verabschiedung eines neuen Gesetzes zum Verbot von angeblicher LGBTIQ-Propaganda zu fordern, die sich ihrer Meinung nach auf Netflix, in den sozialen Medien, in der Kunst und im Sport ausgebreitet hat.

Wir haben nichts mit LGBT zu tun. Recep Tayyip Erdoğan im Wahlkampf

Im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen in der Türkei hat die AKP sich mit zwei islamistischen Parteien, der Hüda-Par und der Neuen Wohlfahrtspartei, verbündet und somit ihre eigene „große Familie“ gebildet. Hüda-Par, auch als Partei der Freien Sache bekannt, ist der legalisierte Zweig der türkischen Hisbollah.

Die Neue Wohlfahrtspartei ist eine konservative islamistische Partei, die 2018 von ehemaligen Mitgliedern der Wohlfahrtspartei gegründet wurde, die 1998 wegen der Unterstützung islamistischer Politik verboten worden war. Beide Parteien lehnen Gesetze zum Schutz von Frauen vor Gewalt ab. Die Neue Wohlfahrtspartei verbreitet überdies LGBTIQ-feindliche Ansichten.

Damit liegt sie ganz auf der Linie der AKP, die im Wahlkampf stark auf Anti-Queer-Rhetorik setzt. Auf seinen Kundgebungen wirft Erdoğan den Oppositionsparteien beispielsweise vor, sich nicht gegen queere Personen zu stellen, und beschuldigt sie, gegen die „heilige Familie“ zu sein. „Wir haben nichts mit LGBT zu tun“, sagte er kürzlich in einer Rede. Man sehe die Familie als gesegnete Institution. „Wir akzeptieren keine Hybriden, die diese gesegnete Institution von links und rechts betreten“, betonte er.

Während der Countdown für die Wahlen läuft, betonen der AKP-Präsident und der Innenminister in jeder ihrer Wahlkampfreden, dass das Land nicht an „abweichende“ LGBTIQ+ ausgeliefert werden dürfe. Diese Botschaft wird allabendlich von den Mainstream-Medien an Millionen von Menschen gesendet.

Mit dieser Strategie versucht die AKP, ihren rasanten Abstieg zu verlangsamen. Sollte es ihr tatsächlich gelingen, mit der Unterstützung von Hüda-Par und der Neuen Wohlfahrtspartei an der Macht zu bleiben, würde das die Opposition vollständig zum Schweigen bringen. Im Verbund mit den neuen Koalitionspartnern würde die AKP sicherlich nicht zögern, ihre Anti-LGBTIQ-Rhetorik in die Tat umzusetzen. Eine zutiefst beängstigende Vorstellung – nicht nur für queere Menschen in der Türkei.