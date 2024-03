Tagesspiegel Plus Wahl ohne Wahl : Russland stimmt über Putins nächste Amtszeit ab

Der Kremlchef stellt am Wochenende die Weichen bis ins Jahr 2030 – was genau hat er vor? Zugleich will die Opposition ein Zeichen setzen. Wird ihr das gelingen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Wahl.