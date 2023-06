Wähler in den USA „Sie wollen keine extreme Politik“

Herr Jones, in einer kürzlich durchgeführten Umfrage stellte das Gallup-Institut fest, dass der Sozialkonservatismus in den USA den höchsten Stand seit etwa einem Jahrzehnt erreicht hat. Machen die Republikaner es also richtig, wenn sie sich auf Kulturkampf-Themen konzentrieren?

Zumindest, wenn es darum geht, die eigene Basis zu mobilisieren. Denn die meisten Veränderungen sehen wir bei den Republikanern. Mehr von ihnen bezeichnen sich als sozial konservativ. Die Konzentration auf kulturelle Themen findet also offenbar in der Partei Anklang. Bei den Demokraten sehen wir dagegen kaum eine Veränderung. Und wir sehen auch nur eine leichte Veränderung bei den Unabhängigen. Wenn die Republikaner aber Wahlen gewinnen wollen, reicht es wohl kaum aus, nur die eigene Basis in den Vorwahlen zu mobilisieren. Wenn sie die Demokraten in den allgemeinen Wahlen besiegen wollen, hilft ihnen dieser Anstieg unseren Daten zufolge nicht unbedingt.

Andererseits haben Sie auch eine leichte Veränderung bei den Wählern der Demokraten festgestellt. Angesichts der Tatsache, dass die Unterschiede zwischen den beiden Parteien so gering sind, könnte so etwas ausschlaggebend sein, oder nicht?

Das könnte definitiv für einige Rennen entscheidend sein. Ich will es nicht überbewerten, aber in den vergangenen Jahren hatten die Demokraten einen leichten Vorteil, und jetzt ist es ausgeglichener. Dafür braucht es nicht viel.

Zur Person Dr. Jeffrey M. Jones ist seit 2000 Chefredakteur des Meinungsforschungsinstituts Gallup. Er beaufsichtigt die Forschung und Durchführung von Analysen für US-Umfragen, sowie weitere öffentliche Umfragen von Gallup. Seine Forschungsarbeiten über die öffentliche Meinung und das Wahlverhalten wurden in akademischen Fachzeitschriften und Büchern veröffentlicht. Jeff Jones © Jeff_Jones

Was fassen Sie alles unter Sozialkonservatismus zusammen?

Wir definieren das nicht in unseren Befragungen. Aber wenn man sich einige der Themen in der Umfrage ansieht, zeigt sich, dass Abtreibung, gleichgeschlechtliche Beziehungen und Transgender-Themen eine große Rolle spielen. Das sind Themen, bei denen wir größere Unterschiede zwischen den Parteigruppen feststellen.

Was sind nach Ihren Erkenntnissen die Hauptgründe für diese Unterschiede?

Einen Teil könnte man als eine Art Gegenreaktion auf die Fortschritte verstehen, die das Land insbesondere in Bezug auf LGBTQ-Themen gemacht hat. Denn in den vergangenen zehn Jahren hat sich die öffentliche Meinung sehr schnell in diese Richtung bewegt. Viele Republikaner fühlen sich unwohl mit dem Wandel und vor allem dem Tempo der gesellschaftlichen Veränderungen. Das Abtreibungsurteil des Supreme Courts war deshalb ein Sieg für die Republikaner.

Die Wähler lassen sich politisieren.

Definitiv. Wähler reagieren auf das, was in den Nachrichten thematisiert wird. Abtreibung war schon immer ein politisches Thema, aber vielleicht noch nie so sehr wie jetzt, wo sich die Politik tatsächlich ändert. Die Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht „Roe vs. Wade” hatte den Spielraum für Gesetze auf Landesebene eingeschränkt. Jetzt sind diese Beschränkungen erheblich gelockert, und die Republikaner können umsetzen, was sie all die Jahre angestrebt haben.

Als der Oberste Gerichtshof „Roe v. Wade” im vergangenen Jahr aufhob, lautete das Argument, dass dies gegen den ausdrücklichen Willen der großen Mehrheit in den USA geschah und den Demokraten bei den Zwischenwahlen half. War das falsch?

Nein, ich stimme dem zu. Und genau das legen unsere Daten nahe. Einige dieser Dinge können die Basis erfreuen. Aber die Frage ist doch, wie sie wirklich außerhalb der Partei aufgenommen werden. Bei der Entscheidung „Roe v. Wade” standen die Republikaner auf der falschen Seite der öffentlichen Meinung. Als dieses Urteil gefällt wurde und sich in Form neuer Gesetze auf Landesebene auf die Politik auswirkte, als also die Menschen die realen Auswirkungen der Aufhebung sahen, hat das die Demokraten wachgerüttelt. Und auch viele Unabhängige.

Sie gehen auch auf die Einstellungen zu Transgender-Themen ein. Demnach sagt eine große Mehrheit der Amerikaner, transsexuelle Athleten sollten nur in den Sport-Teams antreten dürfen, die ihrem Geschlecht bei der Geburt entsprechen. Das ist ein Anstieg um sieben Prozentpunkte seit 2021.

Ja. Ich weiß zwar nicht, wie wichtig dieses Thema für die Wahlbeteiligung ist. Aber die Verschiebung zeigt zumindest, wie sich die öffentliche Meinung entwickelt. Demnach scheint es ein Gewinnerthema für die Konservativen zu sein, eines, bei dem die Amerikaner eher auf der Seite der Republikaner stehen. Wenn also republikanische Gesetzgeber und Gouverneure diese Verbote für die Teilnahme von Transsexuellen am Sport und Ähnliches beschließen, gewinnen sie wirklich Stimmen und erfreuen ihre Basis.

Viele Republikaner fühlen sich unwohl mit dem Wandel und vor allem dem Tempo der gesellschaftlichen Veränderungen, insbesondere in Bezug auf LGBTQ-Themen. © Getty Images via AFP/MARIO TAMA

Bei Wahlen geht es immer auch um die Wirtschaft, und Sie haben sich angeschaut, wie sich die Einstellungen hier verändern. Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse?

Die Leute sagen eher, dass sie wirtschaftlich konservativ sind als wirtschaftlich liberal. Das war schon immer so. Seit wir diese Frage stellen, schwankt der Prozentsatz derer, die sich als wirtschaftlich konservativ bezeichnen, von Jahr zu Jahr ein wenig, aber es war immer die Mehrheit.

Daher bin mir nicht sicher, ob das Auswirkungen auf die Wahlen hat. Ich glaube, es ist wichtiger, wie die Menschen die wirtschaftliche Lage einschätzen, als wie sie zu bestimmten Themen stehen, die diskutiert werden. Im Moment ist die Bewertung der Wirtschaft durch die Menschen ziemlich negativ. Da ein Demokrat im Amt ist, scheint das eher den Republikanern zugute zu kommen. Aber wir müssen abwarten. Fest steht, dass die beiden Parteien die Wirtschaft sehr unterschiedlich sehen. 2008 waren sich Republikaner, Demokraten und Unabhängige darin einig, dass die Wirtschaft schlecht war. Im Jahr 2020 ginge es am Ende eher um die Corona-Pandemie. 2022 dachten die Republikaner, dass sie wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage gut abschneiden würden. Aber die Abtreibung hat das überschattet. Auch fühlten sich viele Leute mit einigen der Kandidaten nicht wohl, da sie ihnen zu extrem waren.

Schaut man sich die Umfragen über die Jahre hinweg an, staunt man immer wieder, wie wenig sich tatsächlich ändert. Biden konnte zuletzt selbst vom Durchbruch im Streit um die Schuldengrenze nicht profitieren – und Trump scheinen seine diversen Anklagen auch nicht zu schaden. War das früher anders?

Es gab mehr Konsens. Natürlich gibt es immer noch Leute, die die Wirtschaft nicht ausschließlich parteipolitisch motiviert beurteilen. Wenn die Wirtschaft gut ist, werden wir Unterschiede zwischen den Parteien sehen. Aber generell werden sich die Gruppen in eine positivere Richtung bewegen. Das gilt umgekehrt genauso. Dennoch wird eine Kluft bleiben. Die USA sind bei vielen Themen stark polarisiert.

Bei den Wahlen geht es immer auch um die Wirtschaft. © REUTERS/JONATHAN ERNST

In Ihrer Studie sagen Sie, dass es eine ähnliche Verschiebung zuletzt 2012 gab. Was war damals der Grund dafür?

Zu Barack Obamas Amtszeit gewann die Tea-Party-Bewegung an Einfluss. Viele Republikaner waren frustriert. Sicherlich wegen der Wirtschaft. Aber auch, weil die Demokraten die ersten zwei Jahren der Präsidentschaft Obamas eine Super-Mehrheit im Repräsentantenhaus und eine komfortable Mehrheit im Senat hatten. Sie konnten so ziemlich alles tun, was sie wollten – zum Beispiel Obamacare verabschieden. Die Republikaner konnte kaum etwas stoppen.

Und dann kam der Backlash.

Genau. Unsere Daten zeigen, dass die Menschen nicht wollen, dass eine Partei zu weit in eine bestimmte Richtung rutscht. Dann wollen sie die Dinge etwas zurückdrehen.

Amerikaner glauben weiterhin, das System der „checks and balances” sei das Beste?

Sie wollen keine Politik der Extreme. Das Problem ist, dass sich beide Parteien aber in eine extreme Richtung bewegen. Der Streit um den Schuldendeckel ist ein gutes Gegenbeispiel. Republikaner und Demokraten mussten hier zusammenarbeiten. Am Ende war wahrscheinlich keine der Parteien besonders glücklich mit dem, was verabschiedet wurde.