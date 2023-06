Während der Spannungen zwischen China und Taiwan USA möchten Taiwan Munition für 330 Millionen Dollar verkaufen

Die USA wollen Taiwan inmitten von Spannungen mit China Munition und militärische Ersatzteile im Wert von 440 Millionen Dollar (rund 405 Millionen Euro) verkaufen. Dies werde Taiwan helfen, „eine glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten“, erklärte das US-Außenministerium am Donnerstag in einer Mitteilung an den Kongress.

Die Verkäufe würden das „grundlegende militärische Gleichgewicht in der Region nicht verändern“. Taiwans Verteidigungsministerium begrüßte den geplanten Verkauf.

Den Angaben aus Washington zufolge ist der Verkauf von Munition im Wert von rund 330 Millionen Dollar und Ersatz- und Reparaturteile für 108 Millionen Dollar geplant. Der Kongress kann den Verkauf ablehnen. Dieser Schritt gilt jedoch als äußerst unwahrscheinlich. Viele US-Parlamentarier sind dafür, die militärische Unterstützung für Taiwan gegen China zu erhöhen.

Der Wert des Munitions- und Ersatzteilpakets ist vergleichsweise gering. Der geplante Verkauf kommt zu einer Zeit, zu der Washington und Peking ihre Beziehungen stabilisieren wollen.

Die USA verkaufen seit langer Zeit Waffen an Taiwan, erkennen jedoch nur China diplomatisch an. China betrachtet das selbstverwaltete und demokratische Taiwan als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt. Diplomatische Beziehungen anderer Länder zu Taiwan betrachtet Peking als Verletzung seiner Ein-China-Politik. (AFP)