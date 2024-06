Was droht, wenn Trump gewinnt? „Chaos ist wahrscheinlicher als eine Diktatur“

Herr Frum, Sie sind Republikaner und ein entschiedener Gegner von Donald Trump. Was ist los mit Ihrer Partei, dass sein Wahlsieg tatsächlich ein realistisches Szenario ist?

Manche Republikaner wollen für ihn stimmen, weil sie sich stark mit ihrer Partei identifizieren, oder weil sie persönliche Ambitionen haben. Aber: Schauen Sie auf den Trend bei den Wahlen. 2016 bekam Trump drei Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton. Bei den Midterms 2018 verlor seine Partei die Kontrolle über das Repräsentantenhaus. 2020 schlug Biden Trump mit sieben Millionen Stimmen. 2021 verlor Trump den Senat. 2022 erzielten die Republikaner dann das schlechteste Wahlergebnis seit den 1930er Jahren. In einer Wahl nach der anderen zeigt sich: Es gibt eine beträchtliche Anzahl traditioneller Republikaner, die ihn nicht wählen werden – das könnte die Wahl entscheiden.

Eine New Yorker Jury hat Trump kürzlich unter anderem im sogenannten „hush money trial“ wegen 34 Vergehen schuldig gesprochen. Das Strafmaß steht noch aus. Wie schätzen Sie, wird dieser Schuldspruch den Wahlkampf beeinflussen?

Wenn Donald Trump ernsthaft glauben würde, dass ihm eine Verurteilung im Wahlkampf hilft, hätte er nicht so verzweifelt versucht, die Prozesse zu verschieben. Trump weiß, dass seine berühmte „Gefolgschaft“ nicht groß genug ist, um ihm die Präsidentschaft zu sichern. Er braucht auch Wähler, die die amerikanischen Gesetze und Institutionen respektieren. Und die werden schwerer zu erreichen sein, wenn der Kandidat ein verurteilter Krimineller ist.

Zur Person © imago/ZUMA Press Der US-kanadische Doppelstaatsbürger David Frum gehört zu den prominentesten konservativen Kritikern von Ex-Präsident Donald Trump. Von Januar 2001 bis Februar 2002 war der 63-Jährige Redenschreiber von US-Präsident George W. Bush. In dieser Zeit entstand der Begriff „Achse des Bösen“, den Bush in seiner Rede zur Lage der Nation am 29. Januar 2002, weniger als fünf Monate nach den Anschlägen vom 11. September und fast ein Jahr vor der Invasion des Irak 2003, erstmals verwendete. Beim Thinktank American Enterprise Institute war Frum anschließend einer der neokonservativen Vordenker. Mittlerweile gilt der Buchautor („Trumpocracy: The Corruption of the American Republic“ (2018) und „Trumpocalypse: Restoring American Democracy“ (2020)) als moderater Republikaner. Als leitender Redakteur schreibt er für das renommierte US-Magazin „Atlantic“ und ist Vorsitzender des Thinktanks Policy Exchange.

Das beste Angebot der Demokraten ist derweil ein 81-jähriger Polit-Veteran, der wenig Begeisterung hervorruft. Bidens Umfragewerte sind historisch schlecht.

Kaum ein Kandidat war erfolgreich, weil alle Leute , die ihn wählten, ihn auch wirklich mochten. Die entscheidenden Stimmen kommen von den Leuten, die sich nur sehr widerwillig entscheiden.

Ich glaube nicht, dass Biden der unbeliebteste Amtsinhaber in einem demokratischen Industrieland ist. Auch jüngere Amtsinhaber wie Rishi Sunak, Justin Trudeau und Emmanuel Macron kämpfen mit ähnlichen Problemen – alle durchlitten die Pandemie, hatten mit steigenden Preisen zu kämpfen, die Schulbildung der Kinder wurde gestört. Aber 2024 ist besser als 2023, und 2025 wird wahrscheinlich besser als 2024 sein. In den USA wird die Frage an die Wähler am Wahltag sein: Wie denken Sie über die üblichen Probleme des Lebens im Vergleich zu jemandem, der Gewalt anwenden wollte, um die Verfassung zu brechen?

Trumps Niederlage hat Putin seine beste Option genommen. In seiner Arroganz und Grausamkeit hat er dann diesen schrecklichen Krieg begonnen. David Frum

Heerscharen von Denkfabriken sind damit beschäftigt, Trump ein Regierungsprogramm vorzuschlagen, welches das Land von Grund auf verändern soll. Er selbst spielt mit dem Gedanken, als Diktator zu regieren. Was droht tatsächlich, wenn Trump ins Weiße Haus zurückkehrt?

Urteilt man nach den Absichten Trumps und seines Umfelds, dann ist die Bedrohung sehr real. Orientiert man sich an den objektiven Gegebenheiten der Situation, dann ist Chaos viel wahrscheinlicher als eine Diktatur.

Wie kommen Sie zu dem Schluss?

Gewinnt Trump, holt er womöglich 47 Prozent der Stimmen, vielleicht etwas mehr als Biden. Es kann auch sein, dass er weniger Stimmen erhält, aber das Wahlleute-Gremium gewinnt. In jedem Fall wird es kein großes demokratisches Mandat sein. Vielleicht gewinnt er einige Sitze im Senat hinzu und verliert einige Sitze im Repräsentantenhaus, sodass er wahrscheinlich mit einem geteilten Kongress konfrontiert sein wird. Seine erste Priorität dürfte sein, alle juristischen Probleme aus dem Weg zu räumen. Aber bei der Frage, was genau ein Präsident da tun kann, ist vieles unklar.

Zum Beispiel?

Historisch gesehen verfolgt das Justizministerium eine interne Politik, die besagt, dass es keine Strafverfolgung gegen den amtierenden Präsidenten einleitet. Aber das ist nicht in der Verfassung verankert, es gibt keine Immunität des Präsidenten. Unklar ist auch, was aus den bereits begonnenen Prozessen wird, was ist, wenn die Jury schon berät, wenn der Präsident verurteilt wurde oder wenn der gewählte Präsident am Tag seiner Amtseinführung im Gefängnis sitzt. Zusätzlich drohen Trump zivilrechtliche Verpflichtungen in Höhe von einer halben Milliarde Dollar. Er wird versuchen, die präsidentielle Macht zu nutzen, um all dem zu entkommen.

Kann er sich selbst begnadigen?

Diese Frage ist in der amerikanischen Geschichte noch nie verhandelt worden. Aber als die Verfassung geschrieben wurde, waren sich die Autoren ihrer englischen Verfassungsgeschichte sehr bewusst. Zwei englische Monarchen, Charles I. und James II., hatten einmal das Recht beansprucht, über dem Gesetz zu stehen. Charles wurde der Kopf abgeschlagen, James wurde ins Exil verbannt. Die Leute, die die Verfassung geschrieben haben, wussten, dass in ihrer Geschichte zweimal Revolutionen ausbrachen, als Monarchen meinten, dass das Gesetz für sie nicht gilt. Wenn Trump sowas versucht, wird er auf großen Widerstand treffen.

Frum gilt als Erfinder des Ausdrucks „Achse des Bösen“. © Corbis via Getty Images/David Howells

Wie wird dieser aussehen?

Es wird Massenproteste auf den Straßen und Anfechtungen vor Gericht sowie im Kongress geben. Wenn die Demokraten das Repräsentantenhaus kontrollieren, könnte es ein drittes Amtsenthebungsverfahren geben. Trump könnte die Gouverneure der Bundesstaaten unter Druck setzen, ihn zu begnadigen, zum Beispiel in New York. Er könnte die Saudis um Geld bitten – alles sehr kontroverse Maßnahmen. Das Chaos wird gigantisch sein. Ich hoffe, dass er nicht gewinnt, und glaube das auch nicht. Aber wenn er gewinnt, bewegen wir uns auf einen Zusammenbruch der Regierungsbehörden zu, nicht auf die Konsolidierung der Macht.

Und was passiert, wenn er verliert?

Dann gehen wir zurück zu normaler Politik und zu den ungelösten Problemen, zur hohen Verschuldung, den hohen Zinsen, dem Klimawandel und den großen außenpolitischen Krisen.

Sie fürchten keine Wiederholung der Gewalt vom 6. Januar?

Nein, denn Trump wird am 6. Januar 2025 keine Macht haben. Die Gewalt, die wir 2021 erlebt haben, entstand nicht durch spontane Unruhen. Es handelte sich um eine vom Präsidenten koordinierte und gelenkte Gewalt. Der Plan war, das Verfahren der Machtübergabe zu stören und dann irgendwie die Wahl ins Repräsentantenhaus zu verlegen, wo die Republikaner die Mehrheit ihrer Delegierten hätten nutzen können. Der Wahnsinn hatte Methode.

Unsere Eltern und Großeltern haben gemeinsam eine sicherere Welt geschaffen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass weiter Ordnung im Haus herrscht. Wir müssen nichts erfinden. David Frum

Trumps „America first“-Politik hat die transatlantischen Beziehungen schwer belastet. Worauf sollte sich Europa bei Trump 2.0 einstellen?

Europa muss sein Machtpotenzial zur Geltung bringen, und das erfordert mehr Zusammenarbeit. Die EU braucht eine gemeinsame Währungspolitik, eine möglichst gemeinsame Steuerpolitik, ein gemeinsames Militär, in das die französischen Atomstreitkräfte integriert werden müssen. Einer der Gründe, warum jeder US-Präsident seit Dwight Eisenhower Großbritannien in der Europäischen Union haben wollte, ist, dass die Briten immer eine Stimme waren, die auf die Trennung von EU und Nato pochten. Aber jetzt, wo Großbritannien raus ist, muss Europa auch eine Verteidigungsidentität entwickeln.

Für die Trump-Republikaner ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine ein regionaler Konflikt, um den sich die Europäer selbst kümmern sollten – denn die USA müssten sich der chinesischen Bedrohung stellen. Was entgegnen Sie?

Das ist genauso sinnvoll wie die Aussage, dass ich um meine Kreditwürdigkeit besorgt bin und deshalb meine Stromrechnung nicht bezahlen werde, damit ich mich auf die Bezahlung meiner Kreditkartenrechnung konzentrieren kann. Ein kreditwürdiger Kreditnehmer zahlt alle Schulden. Demokratischen Frieden haben wir erreicht, indem wir eine zerstrittene Ansammlung von demokratischen Ländern zusammengebracht haben. Unsere Eltern und Großeltern haben gemeinsam eine sicherere Welt geschaffen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass weiter Ordnung im Haus herrscht. Wir müssen nichts neu erfinden.

George W. Bush war von 2001 bis 2009 Präsident der USA. © AFP/TIM SLOAN

Bidens Amtszeit wird von zwei großen Kriegen überschattet. Seine politischen Gegner werfen ihm vor, Schwäche auszustrahlen und damit gegnerische Kräfte geradezu zu ermutigen, die Willenskraft Amerika zu testen. Ist Biden ein schwacher Präsident?

Wenn Leute wie ich sagen, dass Trump zu russlandfreundlich war, antworten seine Anhänger, dass Putin die Ukraine erst unter Biden angegriffen habe, nicht unter Trump. Darauf entgegne ich: Wenn ein Krimineller dabei ist, eine alte Dame davon zu überzeugen, ihm ihr gesamtes Vermögen zu überschreiben, überfällt er sie nicht. Das tut er nur, wenn sein Plan, das Vermögen zu stehlen, nicht funktioniert. Putin hatte 2019 allen Grund zu hoffen, dass Trump im Falle seiner Wiederwahl die Nato für ihn zerstören würde und er sich die Gewalt ersparen könnte, die immer riskant, gefährlich und teuer ist, selbst für einen Diktator. Trumps Niederlage hat Putin seine beste Option genommen. In seiner Arroganz und Grausamkeit hat er dann diesen schrecklichen Krieg begonnen. Das war keine Reaktion auf Bidens Schwäche.

Ihnen wird die Erfindung des Ausdrucks „Achse des Bösen“ in einer Rede von George W. Bushs zugeschrieben, gegen die die Demokratien vereint agieren müssten. Stehen Sie noch dazu?

Ich behaupte nicht, dass ich das erfunden habe. Aber ja: Ich war Teil des Redenschreiber-Teams von George W. Bush, und ich habe immer noch großen Respekt vor ihm. Seine Grundüberzeugung, dass Demokratisierung die Voraussetzung für Frieden ist, war richtig. Diese Rede wurde zu Beginn des Jahres 2002 gehalten. Sie war nicht der Auftakt zum Irak-Krieg, wie es heute oft heißt, sie wurde eine Weile davor gehalten.

Kaum ein Kandidat war erfolgreich, weil alle Leute , die ihn wählten, ihn auch wirklich mochten. David Frum

Was Präsident Bush zu vermitteln versuchte, war, dass wir es nicht mit einem großen Mastermind-Feind zu tun hatten, aber eben auch nicht nur mit einer isolierten Aktion nach der anderen. Es gab Verbindungen. Diese verschiedenen Bedrohungen hatten kein gemeinsames Ziel, keine gemeinsame Ideologie. Aber sie waren in der Lage, opportunistisch und taktisch gegen die Vereinigten Staaten und unsere Freunde zusammenzuarbeiten.

Heute gilt es als Allgemeinwissen, dass der Iran die Hamas unterstützt, Nordkorea Raketen für den Ukraine-Krieg zur Verfügung stellt, während China mit seinen angestiegenen Erdölkäufen in Russland den Krieg gegen die Ukraine finanziert. Fühlen Sie sich bestätigt?

Iran, Russland, China und Nordkorea haben unterschiedliche Ziele. Aber sie tauschen Waffen und Technologie aus, verstärken sich gegenseitig. Ohne iranische Hilfe wäre der russische Drohnenkrieg nicht so erfolgreich gewesen, und ohne chinesischen Schutz könnte Nordkorea nicht existieren. Bushs „Achse des Bösen“ sollte ein Problem beschreiben, das immer wieder auftritt. Es geht dabei aber nicht um eine Anti-Nato. Die Demokratien sehen sich nicht mit einem gemeinsamen Spiegelbild konfrontiert. Doch es gibt Gemeinsamkeiten, und sie können sich gegenseitig verstärken.

Die Sache, die mir an der Politik der Jahre 2000 bis 2003 am meisten das Herz gebrochen hat, war, dass der Streit darüber, ob der Irak-Krieg eine gute Idee war oder nicht, unter den westlichen Führern sehr persönlich wurde. Das hat zu großem Misstrauen und zu einer Schwächung der gemeinsamen Ziele geführt. Der Krieg in der Ukraine ist eine Gelegenheit, vieles wiedergutzumachen, weil man sich über die Bedrohung weitgehend einig ist.

Putin brachte den Westen wieder zusammen?

Ja, und wenn nicht er, dann jemand anderes. Autoritäre Regime müssen immer fürchten, dass ihr Volk etwas Besseres bemerkt. Die Existenz der Demokratie ist eine Herausforderung und ein ständiger Vorwurf. Auch die iranischen Machthaber werden von der Vorstellung verfolgt, dass die Menschen auf ihrem Handy ein freieres, angenehmeres und weniger armes Leben gezeigt bekommen als das Leben, das im Iran angeboten wird. Diese Regime sind aggressiv, weil sie unsicher sind.

Sie klingen optimistisch, dass die Welt immer demokratischer wird.

Was ich zum Ausdruck bringe, ist kein Optimismus, sondern die Entschlossenheit, dass wir uns die Art von Welt vorstellen, die wir wollen, und dann zielstrebig daran arbeiten, sie aufzubauen: eine Welt, in der die Menschen mit Würde behandelt werden, frei sind, ihre eigenen Anführer wählen und keine Bestechungsgelder zahlen müssen. Vielleicht werden wir erfolgreich sein, vielleicht auch nicht. Aber wir haben die Chance, Probleme im Konsens und auf friedliche Weise zu lösen.