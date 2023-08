Wassermangel in Südafrika Kapstadts schwimmende Gemüsebeete

Im Vorgarten verdorrt der Rasen, in der Einfahrt verstaubt der Wagen. Beide haben seit Wochen keinen Tropfen Wasser mehr gesehen. Und der Pool in diesem Kapstädter Garten wird nicht mehr zum Schwimmen genutzt. Das Wasserbecken hat sich vielmehr in eine Art Bunker verwandelt, in dem nun die wertvolle Ressource in Erwartung von „Day Zero“ beschützt wird: Das letzte saubere Wasser.