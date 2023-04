Wegen Teilnahme an Protesten Belarussischer Oppositionskandidat zu 18 Monaten Haft verurteilt

Ein belarussisches Gericht hat einen Oppositionskandidaten der umstrittenen Präsidentenwahl wegen der Teilnahme an Protesten zu 18 Monaten Haft verurteilt. Die Menschenrechtsgruppe Wiasna erklärte am Donnerstag, das Urteil gegen den 41-jährigen Andrej Dmitriew sei in Minsk verhängt worden.

Er habe sich schuldig bekannt, an den Protesten gegen den Ausgang der Wahl vom August 2020 teilgenommen zu haben. Eine Stellungnahme der Regierung lag zunächst nicht vor. Beobachter haben die Wahl als weder frei noch fair kritisiert, die EU verhängte in der Folge Sanktionen.

Die Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko ging mit harter Hand gegen die Demonstranten vor. Tausende sind ins Ausland geflohen, Menschenrechtsgruppen berichten von etwa 1500 politischen Gefangenen im Land. (Reuters)

Zur Startseite