Weiterer mysteriöser Todesfall in Russland IT-Unternehmer Cherepennikov mit 40 Jahren gestorben

Anton Cherepennikov, Leiter des russischen IT-Unternehmens IKS Holding, ist am Samstag im Alter von 40 Jahren gestorben. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass mit Bezug auf Informationen des Pressedienstes des Unternehmens. Die vorläufige Todesursache des russischen Top-Managers ist laut Tass ein Herzstillstand. Britischen Medienberichten zufolge wurde Cherepennikov tot in seinem Moskauer Büro gefunden.

Die IKS Holding von Cherepennikov ist das größte russische Unternehmen in Russland im Bereich der Informationssicherheit und Ermittlungssysteme - „besser bekannt als ,Abhören’“, wie der Berater des ukrainischen Innenministeriums, Anton Gerashchenko (44) auf Twitter schreibt.

Aus dem Umfeld Cherepennikovs sind bereits Zweifel an der offiziellen Todesursache zu vernehmen. So berichtet etwa das russischsprachige Nachrichtenprtal „Baza“, Cherepennikovs Freund Wassili Polonskij habe gesagt, er glaube nicht an die offizielle Begründung für den Tod des Unternehmers.

Seit Jahren verzeichnet Russland unter Putins Herrschaft immer wieder mysteriöse Todesfälle von Regierungsbeamten, Manager:innen oder Militärs. Viele von ihnen kamen unerwartet und jung ums Leben, die Todesursache blieb meist ungeklärt.

Laut der unabhängigen russischen Zeitung „Novaya Gazeta“ wurde die ICS Holding vom russischen Staatssicherheitsdienst zur Überwachung der Online-Aktivitäten der russischen Bürger:innen genutzt. So habe die IKS Holding unter anderem dazu beigetragen, dass Internet- und Telefongesellschaften die private Kommunikation und Daten ihrer Nutzer:innen offenlegen. Im Jahr 2023 wurden Cherepennikov und sein Konzern mit US-Sanktionen belegt. (Tsp)