„Katastrophale und weitreichende Entscheidung“ Welche Konsequenzen hat das Supreme Court Urteil für Trump?

Am letzten Tag der aktuellen Sitzungsperiode des Supreme Court war es soweit: Die Obersten US-Richter urteilten am Montag in einer historischen Entscheidung, dass ein ehemaliger US-Präsident zumindest für alle offiziellen Amtshandlungen vor strafrechtlicher Verfolgung geschützt ist.

Ein möglicher Prozessbeginn gegen Donald Trump wegen Wahlbetrugs dürfte sich damit weiter verzögern und aller Voraussicht nach nicht mehr vor der Wahl am 5. November zum Abschluss kommen, bei der der Republikaner zurück ins Weiße Haus gewählt werden will.

Die konservative Mehrheit der Richter verwarf die Entscheidung eines Berufungsgerichts, wonach Trump als ehemaliger Präsident keinerlei Immunität vor Verfolgung von in seiner Amtszeit begangenen Straftaten genieße und für sein Verhalten rund um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zur Verantwortung gezogen werden könnte.

Die sechs konservativen Richter machten zwar klar, dass inoffizielle Handlungen eines früheren Präsidenten nicht vor Strafverfolgung geschützt seien. Genau das hatte Trump mit seiner Behauptung eines „absoluten“ Schutzes vor Strafverfolgung verlangt.

Der Präsident steht nicht über dem Gesetz. Aber der Kongress darf das Verhalten des Präsidenten bei der Wahrnehmung der verfassungsmäßigen Aufgaben der Exekutive nicht kriminalisieren. John Roberts, Präsident des Obersten Gerichts

Es habe aber noch kein Gericht festgestellt, wo die Grenze zwischen Amtshandlungen und anderen Handlungen liege, schrieb Gerichtspräsident John Roberts. Das zuständige Bundesbezirksgericht in Washington soll das nun für die Anklage gegen Trump klären.

„Der Präsident genießt keine Immunität für seine inoffiziellen Handlungen, und nicht alles, was der Präsident tut, ist offiziell. Der Präsident steht nicht über dem Gesetz“, schrieb Roberts. „Aber der Kongress darf das Verhalten des Präsidenten bei der Wahrnehmung der verfassungsmäßigen Aufgaben der Exekutive nicht kriminalisieren.“

Worum ging es bei dem Fall?

Das Verfahren zu Trumps Immunität geht zurück auf den Sturm auf das Kapitol, bei dem fünf Menschen starben und mehrere verletzt wurden. Trump hatte die Menge zuvor aufgestachelt und im Anschluss lange nichts unternommen, um seine Anhänger von der Gewalt abzubringen. Sonderermittler Jack Smith erhob später Anklage wegen Wahlmanipulation, da der damalige Präsident den Machttransfer an den Wahlsieger Joe Biden habe behindern wollen.

Trumps Anwälte legten dagegen Berufung ein. Sie argumentierten, Trump habe während seiner Präsidentschaft unter Immunität gestanden.

Damit wäre eigentlich ein Berufungsgericht an der Reihe gewesen. Doch Sonderermittler Smith wandte sich aufgrund der Dringlichkeit des Verfahrens direkt an den Supreme Court. Allerdings lehnte das Oberste Gericht seinen Antrag ohne Begründung ab und gab den Fall zurück an das Berufungsgericht.

Dort wiederum erlitt Trump eine Niederlage, wogegen er erneut Berufung einlegte. So landete der Fall wieder beim Obersten Gerichtshof.

Welche Konsequenzen hat das Urteil?

„Der Fall vom 6. Januar geht jetzt zurück an das untere Gericht, um die Definition des Gerichtshofs zur Immunität anzuwenden“, sagt der Verfassungsrechtler Aziz Huq dem Tagesspiegel. Dabei werde sich zeigen, ob Smith die Anklageschrift einschränken könne, indem er die Fakten, die der Gerichtshof als „offiziell“ eingestuft hat, ausschließe.

Aziz Huq lehrt Verfassungsrecht an der University of Chicago.

„Natürlich wird Trump versuchen, alles, was übrig bleibt, anzufechten, und die Frage wird sein, ob die eingeschränkten Beweise die Anklage stützen können. Aber entscheidend wird sein, ob und wie Smith sie einschränkt“, sagt Huq.

Das Urteil komme spät und sei genau deswegen relevant: „Es hat den Prozess verzögert und wird ihn weiter verzögern – in der Tat helfen die sechs von den Republikanern ernannten Richter wieder Trump.“

Wie groß ist die Kritik an dem Urteil?

Riesig. „Die Mehrheit der republikanischen Richter des Obersten Gerichtshofs hat eine katastrophale und weitreichende Entscheidung getroffen“, sagt etwa Duncan Hosie, Anwalt und Experte für Themen rund um den Supreme Court, dem Tagesspiegel.

Duncan Hosie ist Anwalt und Experte für Themen rund um den Supreme Court.

Kurzfristig stärke die Entscheidung die politische Macht Trumps, der drei der sechs Richter der Mehrheit ernannt habe, sagt der Rechtsexperte. „Langfristig werden damit wichtige Kontrollmechanismen für die moderne Präsidentschaft ausgehebelt, die für den Schutz der amerikanischen Regierungsstruktur und der Gewaltenteilung unerlässlich sind.“

Hosies Fazit: „Der Schaden, den diese Entscheidung für die grundlegenden Verfassungsnormen und -prinzipien bedeutet, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ist ein Paradigmenwechsel im Verständnis der Präsidentschaft, der ihn eher zu einem König als zu einem rechtmäßigen Führer macht.“

Auch Michael Sozan, Demokratie-Experte der Washingtoner Denkfabrik Center for American Progress, urteilt hart: „Die sechs rechten Richter der Mehrheit des Obersten Gerichtshofs haben soeben einen verblüffenden und gefährlichen Schritt unternommen, der an den Grundfesten der amerikanischen Demokratie rüttelt.“

Indem sie entschieden, dass Präsidenten Anspruch auf absolute oder präsumtive Immunität vor Strafverfolgung für Straftaten haben, die sie im Amt begangen haben, hätten sie Präsidenten „einen königsähnlichen Status verliehen, der sie in den meisten Fällen über das Gesetz stellt“.

Michael Sozan ist Senior Fellow beim Thinktank Center for American Progress (CAP) in Washington, wo er sich auf Demokratie und Regierungsreformen konzentriert.

Die Richter hätten es schwieriger gemacht, Trump für seine Versuche, die Wahl 2020 zu kippen, strafrechtlich zu verfolgen, sagt Sozan dem Tagesspiegel. Ihre Entscheidung gebe künftigen Präsidenten weitreichende Befugnisse, ihre Autorität zu missbrauchen, indem sie etwa das Justizministerium und andere Teile der Regierung für ihre Zwecke benutzten.

Sozan weiter: „Wie Richterin Sonia Sotomayor in ihrer abweichenden Meinung schrieb, formt die Mehrheitsmeinung ,die Institution der Präsidentschaft um ... [und] verhöhnt den Grundsatz ..., dass kein Mensch über dem Gesetz steht’.“ Sotomayor und die beiden anderen als linksliberal geltenden Richter hielten ihre abweichende Meinung in ungewöhnlich deutlicher Sprache fest. Die Richterin erklärte, sie widerspreche „in Sorge um unsere Demokratie“.

Der nächste Schritt werde nun sein, dass das Bezirksgericht weitere Verfahren durchführt, um zu sehen, welche von Trumps Handlungen Anspruch auf Immunität haben und welche nicht, sagt Sozan. „Aber es ist klar, dass der Oberste Gerichtshof bereits sein Gewicht für Donald Trump in die Waagschale geworfen hat, indem er diese Entscheidung hinauszögerte und ihm dann pauschale Immunität gewährte.“

Die Entscheidung zeige, wie wichtig es „für das Wohl der Nation“ sei, Amtszeitbeschränkungen für Richter einzuführen. In den USA werden Oberste Richter vom jeweiligen US-Präsidenten auf Lebenszeit ernannt. Trump rühmt sich stets damit, das Gewicht des Gerichts deutlich nach rechts verschoben zu haben und kündigte bereits an, nach seiner möglichen Wiederwahl weitere konservative Richter zu ernennen.