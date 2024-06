Weniger US-Militärhilfe für Jerusalem? So abhängig ist Israel wirklich von Amerikas Waffen

Es war ein Moment, der die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Israel und den USA weiter verschärfte. In einem Video verkündete Israels Premier Benjamin Netanjahu in der vergangenen Woche einen „dramatischen Rückgang“ bei amerikanischen Waffenlieferungen.

Während eines Treffens mit US-Außenminister Antony Blinken habe er diesem gesagt, es sei „unbegreiflich“, dass die US-Regierung Israel in den vergangenen Monaten Waffen und Munition vorenthalten habe.

Die US-Regierung reagierte mit Unverständnis. „Enttäuschend“ seien die Äußerungen Netanjahus gewesen, sagte der Kommunikationsberater des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby. „Es gibt kein anderes Land, das mehr getan hat oder weiterhin tun wird als die Vereinigten Staaten, um Israel zu helfen, sich zu verteidigen.“

Wie wichtig sind amerikanische Waffenlieferungen für Israel? Was wollte Netanjahu mit seinem Vorstoß erreichen?

Israel kämpft nicht nur im Gazastreifen gegen die Hamas, sondern muss auch mit einer Eskalation im Konflikt mit der schiitischen Miliz Hisbollah an der Grenze zu Libanon rechnen. In dieser Situation könnte ein Rückgang der Waffenlieferungen die Existenz des jüdischen Staates es bedrohen.

Die USA sind mit Abstand der größte Waffenlieferant Israels, Deutschland der zweitgrößte. Nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) bezog das Land zwischen 2019 und 2023 etwa 69 Prozent seiner konventionellen Waffen aus den Vereinigten Staaten.

Darunter sind Kampfflugzeuge, Munition und verschiedene Hightech-Geräte. Bereits 2016 wurde unter der Regierung des damaligen US-Präsidenten Barack Obama ein Paket von 38 Milliarden Dollar an Militärhilfen für Israel bis 2026 beschlossen.

„Israel hat seit seiner Gründung Hunderte von Milliarden Dollar an US-Auslandshilfe erhalten, wirtschaftliche und militärische Hilfen“, sagt John Calabrese, Assistenzprofessor an der American University in Washington und Senior Fellow am Middle East Institute.

John Calabrese ist Assistenzprofessor an der American University in Washington und Senior Fellow am Middle East Institute.

Aber heute fließe fast die gesamte US-Hilfe in die Unterstützung des israelischen Militärs, das das Modernste in der Region sei. „Im Jahr 2018, also in der Trump-Zeit, hielten die Vereinigten Staaten in einer Absichtserklärung fest, Israel bis 2028 jährlich 3,8 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen“, sagt Calabrese.

Bedingungen für diese großzügige Unterstützung gebe es vergleichsweise wenige. „Der US-Präsident muss den Kongress unterrichten, bevor er größere Waffensysteme ins Ausland verkauft“, sagt der Nahost-Experte. Der Kongress prüfe im Falle von engen Verbündeten wie Israel Transaktionen mit einem Wert zwischen 25 und 300 Millionen Dollar.

US-Außenminister Antony Blinken (links) traf sich zuletzt mit Israels Premier Benjamin Netanjahu. © dpa/Amos Ben-Gershom

Theoretisch kann der Kongress einen Verkauf durch einen gemeinsamen Beschluss blockieren. Dazu kam es aber noch nie. Liegt ein sogenannter nationaler Sicherheitsnotstand vor, kann der Präsident den Kongress auch umgehen. Biden hat von diesem beschleunigten Verfahren sowohl für Israel als auch für die Ukraine Gebrauch gemacht.

Im sogenannten Leahy-Gesetz ist festgelegt, dass die USA Sicherheitshilfen zurückhalten können, wenn grobe Menschenrechtsverletzungen vorliegen. Israel hat zugestimmt, US-Waffen nur zur Selbstverteidigung einzusetzen.

Die Rüstungsverträge seien für die amerikanischen Hersteller unerlässlich, weswegen er eine Einstellung der Lieferungen für unwahrscheinlich hält, sagt Eran Ortal, Experte für israelische Sicherheitsstrategie an der Bar-Ilan Universität in Ramat Gan. „Aber die Amerikaner können die Lieferung einiger Gegenstände verlangsamen und so eine Botschaft senden“, sagt er.

Eran Ortal ist Experte für israelische Sicherheitsstrategie an der Bar-Ilan Universität in Ramat Gan.

Eine komplette Einstellung der militärischen Zusammenarbeit hält auch Hans-Jakob Schindler, Senior Direktor des internationalen Counter Extremism Project, für ausgeschlossen.

„Nicht nur ist es politisch undenkbar, dass eine US-Administration diese Zusammenarbeit komplett beendet, es wäre auch militärisch vollkommen unsinnig“, sagt Schindler dem Tagesspiegel. „Israel ist einer der wichtigsten Knotenpunkte in der Projektion militärischer Stärke der USA in der Region.“

Streit über Lieferung von „2000-Pfund-Bomben“

Der Streit um die Verzögerungen bezieht sich vor allem um die Lieferungen sogenannter 2000-Pfund-Bomben mit sehr hoher Sprengkraft. Die Vereinigten Staaten haben die Sorge, dass Israel diese Bomben im Gazastreifen, konkret in der im Süden gelegenen Stadt Rafah, einsetzen könnten – und dabei viele palästinensische Zivilisten treffen würde.

Hans-Jakob Schindler ist Senior Direktor des internationalen Counter Extremism Project.

Im Mai veröffentlichte die Regierung dann einen Bericht, in dem sie feststellte, dass Israel seit dem 7. Oktober US-Waffen „in Fällen eingesetzt hat, die mit seinen Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht unvereinbar sind“.

Jedoch könnte die Lieferung der großen Bomben mit Blick auf den Konflikt mit der Hisbollah im Libanon noch eine entscheidende Rolle spielen. Sie seien in einem engen Gebiet wie Rafah nicht nützlich, wären es aber in einem Konflikt mit der Hisbollah, sagt Schindler. Hier scheint Netanjahus Kalkül für seine Konfrontation mit den USA in der Frage der Waffenlieferungen zu liegen.

Netanjahu versucht aktuell, im Norden Israels eine glaubhafte Drohkulisse gegen die Hisbollah aufzubauen. Hans-Jakob Schindler, Senior Direktor des internationalen Counter Extremism Project.

„Netanjahu versucht aktuell, im Norden Israels eine glaubhafte Drohkulisse gegen die Hisbollah aufzubauen“, sagt Schindler. „Seine Ankündigung, dass großangelegte Militäroperationen im Gazastreifen in naher Zukunft zum Ende kommen werden, bedeuten eine teilweise Verlagerung der militärischen Prioritätensetzung aus dem Gazastreifen in den Norden des Landes.“

Wenn es um die Unterstützung Israels durch die USA geht, spielt auch das notorisch schlechte Verhältnis von Joe Biden und Netanjahu eine Rolle. Der US-Präsident, der im November wiedergewählt werden will, wird vor allem von progressiven Demokraten für seinen als zu Israel-freundlich empfundenen Kurs kritisiert.

Das Verhältnis von US-Präsident Joe Biden (links) und Benjamin Netanjahu ist seit Langem angespannt. © dpa/AVI OHAYON

Der Druck zeigt offenbar Wirkung. In den vergangenen Monaten rügte Biden die israelische Administration mehrfach scharf für ihr Vorgehen im Gaza-Streifen. Auf der anderen Seite wird der Präsident von den Republikanern für seine in ihren Augen unzureichende Unterstützung Israels attackiert.

Biden und sein Umfeld sind zunehmend davon überzeugt, dass Netanjahu den Konflikt in die Länge zieht, um an der Macht zu bleiben. Und dass er hofft, dass Trump ins Weiße Haus zurückkehrt.

Netanjahu reist im Juli nach Washington

Netanjahu plant, in der zweiten Juli-Hälfte nach Washington zu reisen. Am 24. Juli soll er – auf Einladung der Republikaner – im US-Kongress sprechen. Seine jetzigen Äußerungen haben das Unbehagen des Weißen Hauses über die anstehende Rede noch verstärkt.

Gary Grappo war von 2006 bis 2009 unter der Regierung von George W. Bush US-Botschafter in Oman.

In der amerikanischen Regierungszentrale wird befürchtet, dass Israels Premier den Auftritt bei der gemeinsamen Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus dafür nutzen wird, Biden mangelnde Unterstützung im Kampf gegen die Hamas vorzuwerfen. Das Verhältnis der beiden ist seit Jahren belastet; ein Treffen während Netanjahus Besuch ist derzeit offiziell nicht vorgesehen.

Doch könnten die Wogen damit nicht geglättet werden? „Ich würde Präsident Biden raten, sich mit Premierminister Netanjahu zu treffen“, sagt Gary Grappo, der unter US-Präsident George W. Bush von 2006 bis 2009 als Botschafter in Oman stationiert war, dem Tagesspiegel. „Aber nur unter vier Augen, das heißt ohne Anwesenheit der Medien und ohne Pressekonferenzen nach dem Treffen.“

Auch Netanjahu steht auch innenpolitisch unter Druck. Sein eigener Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte am Mittwoch bei einem Treffen mit Bidens Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, Israel und die USA hätten dieselben Ziele im Gaza-Krieg. Und ergänzte: „Selbst wenn wir uns über den Weg nicht einig sind, lösen wir ihn in geschlossenen Räumen.“

Netanjahu reagierte kurz darauf auf die Äußerungen von Gallant mit den Worten: „Wenn die Streitigkeiten wochenlang nicht in geschlossenen Räumen gelöst werden, muss der israelische Premierminister offen sprechen, um den Soldaten das zu bringen, was sie brauchen, und das ist auch dieses Mal geschehen.“