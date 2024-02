Wenn Trump die Wahl gewinnt Wird Ex-Botschafter Grenell Amerikas neuer Außenminister?

Richard Grenell ist wieder da. In sozialen Netzwerken läuft der ehemalige US-Botschafter in Berlin gerade wieder zu Hochform auf. Sein Markenzeichen: Er poltert, verbreitet wilde Spekulationen – und bringt sich gerne selbst ins Gespräch.

Das wird er voraussichtlich auch am Donnerstagabend amerikanischer Zeit tun. Bei der „Conservative Political Action Conference“ (CPAC) – dem größten internationalen Treffen von Konservativen und Reaktionären – wird Grenell auf einem Podium mit dem ehemaligen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt sitzen. Die beiden kennen sich gut aus Grenells Zeit als Spitzendiplomat in Berlin.

Titel der Diskussion: „Make Diplomacy Great Again“. In Anlehnung an Donald Trumps berühmt-berüchtigten Wahlkampfslogan („Make America Great Again“) wollen die beiden über Diplomatie und Außenpolitik sprechen.

Er hat sich damals schon erfolgreich in den Job des US-Botschafters reingequatscht. Und damals kannte ihn fast keiner. Ein deutsche Außenpolitiker über Richard Grenell

Das könnte gut zu Grenells Karriereplänen passen: Derzeit wird viel über seine künftige Verwendung spekuliert. Der Name des 57-Jährigen fällt häufiger, wenn es um die Frage geht, wie ein Kabinett Trump 2.0 aussehen könnte – und speziell, wer dann als Außenminister Trumps außenpolitische Vision „America First“ vertreten würde.

Ein Außenminister ist der oberste Diplomat eines Landes. Die Vorstellung, dass die Supermacht Amerika künftig von einem Außenminister Grenell vertreten werden könnte, macht Beobachtern Sorge. Vor allem jenen, die ihn aus seiner Zeit in Deutschland kennen.

„Er hat sich damals schon erfolgreich in den Job des US-Botschafters reingequatscht“, sagt ein deutscher Außenpolitiker. „Und damals kannte ihn fast keiner.“

Ähnlich sei es gelaufen, als Grenell den Posten des Sondergesandten für den Dialog zwischen Kosovo und Serbien bekam und dann im Februar 2020 von Trump zum amtierenden Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes ernannt wurde – als erste offen schwule Person, die in einem amerikanischen Kabinett diente. Wie immer blieb er aber auch auf dieser Position nicht lange: Drei Monate später gab er die Funktion schon wieder ab.

Grenells Hauptinteresse ist, sich bei Trump beliebt zu machen

Natürlich sei es zu früh, so der Außenpolitiker, um zu wissen, wer was in einer möglichen zweiten Trump-Regierung werde. Trump ist offiziell ja noch nicht einmal der Kandidat seiner Partei, wenn auch der klare Favorit.

Aber den Umstand, dass Grenell Außenminister oder CIA-Direktor werden könne, solle man nicht unterschätzen. Grenell selbst habe die Position des Außenministers bereits vor Jahren als sein Ziel angegeben. Dass die Zusammenarbeit mit ihm dann leichter werde, bezweifelt der Außenpolitiker. Grenell habe vor allem ein Interesse: Sich bei Trump beliebt zu machen.

Die Chancen Grenells auf das US-Außenministerium sieht auch John Gizzi vom rechten US-Sender Newsmax. Gizzi, der seit Jahrzehnten über das Weiße Haus berichtet und bei den Republikanern bestens vernetzt ist, sagt: „Richard Grenell ist ein ernstzunehmender Kandidat – einer unter mehreren.“

Das Umfeld des ehemaligen Präsidenten gehe davon aus, dass Loyalität der Schlüsselfaktor bei Trumps Auswahl seiner Kabinettsmitglieder sein werde, wobei diejenigen bevorzugt würden, die treue Verbündete geblieben seien, und nicht „die bekannten Gesichter“ aus Washington. Das trifft auf Grenell zu.

Im Hintergrund laufen Recherchen

„Die konservative Heritage Foundation und die America First Foundation, der zahlreiche ehemalige Mitglieder der ersten Trump-Regierung angehören, haben in aller Stille die Voraussetzungen für eine sofortige Besetzung von Positionen im Weißen Haus und auf der Kabinettsebene geschaffen“, sagt Gizzi. Sie sammelten Lebensläufe und holten Informationen über potenzielle Kandidaten ein.

Zu den Namen, die für das „Kronjuwel eines möglichen Trump-Kabinetts“ zirkulierten, zähle auch der Grenells. Neben ihm würden der frühere Nationale Sicherheitsberater Robert O’Brien sowie Trumps Schwiegersohn Jared Kushner gehandelt. Der hat allerdings gerade erklärt, bei einem Wahlsieg seines Schwiegervaters nicht wieder in der Regierung arbeiten zu wollen.

Markenzeichen: Deutschland-Bashing

Den zentralen Posten Grenell zu geben, würde bedeuten, dass Deutschland sich auf schwierige bilaterale Zeiten einstellen müsste. Unvergessen ist, wie er nur wenige Stunden, nachdem er dem deutschen Bundespräsidenten am 8. Mai 2018 sein Beglaubigungsschreiben überreicht hatte, deutsche Diplomaten und Wirtschaftsführer, verärgerte. Sein damaliger Tweet, dass „deutsche Unternehmen, die im Iran Geschäfte machen, ihre Aktivitäten sofort einstellen sollten“, wurde als kaum verhüllte Drohung interpretiert.

Deutschland, die größte Volkswirtschaft in Europa und ein Land, das fast jedes Jahr Haushaltsüberschüsse erzielt, hat seine Nato-Verpflichtungen erst erhöht, nachdem Trump Druck gemacht hatte. Richard Grenell, Ex-Botschafter der Vereinigten Staaten

Seit Trump säumigen Nato-Mitgliedern damit gedroht hat, ihnen im Falle eines russischen Angriffs nicht zu Hilfe zu eilen, betreibt Grenell wieder einmal Deutschland-Bashing, schimpft also öffentlich über die Bundesrepublik. Manchmal mehrmals am Tag setzt er Tweets auf der Plattform X ab, die gezielt gegen das Land gerichtet sind, in dem er bis Mitte 2020 als Botschafter tätig war und dem er vorwirft, die USA übervorteilen zu wollen.

Am Samstag schrieb er: „Deutschland, die größte Volkswirtschaft in Europa und ein Land, das fast jedes Jahr Haushaltsüberschüsse erzielt, hat seine Nato-Verpflichtungen erst erhöht, nachdem Trump Druck gemacht hatte. Biden übt keinen Druck mehr auf Deutschland aus, und so werden die Beiträge nicht mehr erhöht. Heute zahlen die Deutschen immer noch nicht die geforderten zwei Prozent für Nato-Mitglieder. Die einzige Lehre für den US-Steuerzahler ist, dass wir einen US-Präsidenten haben müssen, der großen Druck auf Deutschland ausübt.“

Dabei legt er sich verbal mit jedem an, der widerspricht, etwa mit Julianne Smith, der Nato-Botschafterin von US-Präsident Joe Biden. Smith hatte auf X gepostet: „Die Zahlen sprechen für sich selbst.“ Seit die Nato-Alliierten vereinbart hätten, dass alle zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die eigene nationale Verteidigung ausgeben, habe es neun Jahre in Folge Steigerungen gegeben. „Europa und Kanada haben ihre Ausgaben erhöht und werden dies auch weiterhin tun, insbesondere angesichts der gefährlichen Versuche Putins, unsere Sicherheit zu bedrohen.“

Grenell sieht das anders. Er erklärte: „Die Mitglieder einigten sich 2014 darauf, zwei Prozent bis 2024 auszugeben.“ Jetzt sei aber 2024 und erwartet werde, dass nur elf von 30 Mitgliedern in diesem Jahr zwei Prozent zahlten. „Das ist ein Misserfolg. Hören Sie auf, so zu tun, als sei es ein Erfolg.“ Die Schwäche der Biden-Regierung sei „schlecht für den amerikanischen Steuerzahler und hervorragend für den deutschen Steuerzahler. Das Problem ist, dass Sie von den Amerikanern und nicht von den Deutschen bezahlt werden.“

Diese Art der persönlichen Scharmützel sind typisch für den 57-Jährigen, der früher auch mal für den rechten Sender Fox News arbeitete. Kein Problem hat er zudem damit, Unwahrheiten zu verbreiten.

So war er einer derjenigen, die auf X das falsche Gerücht nährten, unter Biden werde die Wehrpflicht wiedereingeführt. „Biden bedeutet mehr Kriege und eine mögliche Wehrpflicht für junge US-Männer und -Frauen. Trump bedeutet Friedensabkommen“, schrieb Grenell am Sonntag.