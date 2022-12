Westen erhöht den Druck auf Russland So funktioniert der Preisdeckel für russisches Öl

Es ist ein bisher weltweit einmaliger Schritt: An diesem Montag tritt der von den G7-Staaten und der Europäischen Union beschlossene Preisdeckel für russisches Öl in Kraft. Er soll zwei Ziele zugleich erfüllen: einen weiteren drastischen Anstieg des Ölpreises verhindern und Russlands Einnahmen aus den Exporten deutlich verringern.

Außerdem gilt ab diesem Montag in der Europäischen Union ein Embargo für per Schiff importiertes russisches Öl. Weiterhin darf allerdings über russische Pipelines Öl bezogen werden, das ist beispielsweise für Ungarn wichtig.

Die EU verständigte sich bereits im Oktober darauf, dass es europäischen Firmen untersagt ist, den Export von russischem Öl auf dem Seeweg zu unterstützen. Reedereien dürfen also ihre Schiffe nicht mehr zur Verfügung stellen und Versicherungen den Transport nicht mehr finanziell absichern. Durch diesen Schritt kann die Europäische Union Einfluss auf Geschäfte zwischen Russland und Drittstaaten wie zum Beispiel Indien nehmen.

Deutschlands Öl-Importe aus Russland: Bis zum russischen Überfall auf die Ukraine wurden 35 Prozent des in Deutschland verbrauchten Öls aus Russland importiert.

des in Deutschland verbrauchten Öls aus Russland importiert. Davon kamen rund zwei Drittel über die Pipeline „Druschba“ (Freundschaft) und der Rest per Schiff.

(Freundschaft) und der Rest per Schiff. Ab diesem Montag darf in die EU kein russisches Öl auf Schiffen importiert werden.

importiert werden. Zum Jahresende steigt Deutschland ganz aus dem Import von russischem Öl aus.

Um allerdings zu verhindern, dass dieser Schritt zu einem drastischen Rückgang des Angebots von Öl auf dem Weltmarkt führt und dadurch die Preise stark steigen, wurde eine Ausnahmeklausel eingeplant – der Preisdeckel. Dafür hatten sich besonders die USA eingesetzt, die andernfalls zu hohe Benzinpreise fürchteten.

Reedereien und Versicherungen dürfen künftig weiter den Export russischen Öls unterstützen, sofern der Preis des russischen Öls unter der Obergrenze von 60 Dollar pro Barrel (159 Liter) bleibt. Bis zuletzt hatte die EU intern über die Höhe des Preises gerungen. Vor allem Polen, aber auch Litauen und Estland wollten mit 30 Dollar pro Barrel ursprünglich einen deutlich niedrigeren Deckel durchsetzen, damit noch weniger Geld in Putins Kriegskasse fließen kann. Der Marktpreis für russisches Öl der Sorte Urals liegt derzeit bei etwa 69 Dollar pro Barrel.

Alle zwei Monate soll es eine Überprüfung des Preisdeckels geben. Er soll künftig mindestens fünf Prozent unter dem durchschnittlichen Marktpreis für russisches Öl liegen.

Wir werden diesen Preisdeckel nicht akzeptieren. Kremlsprecher Dmitri Peskow

Die nun beschlossene Regelung werde Russlands Einkünfte deutlich reduzieren, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Während die russische Wirtschaft schrumpfe und der Haushalt bereits ausgedünnt sei, beschneide der Preisdeckel nun die wichtigste Einkommensquelle, betonte die US-Finanzministerin Janet Yellen. Die USA sind über die G7 ebenfalls an der Vereinbarung über den Preisdeckel beteiligt.

Die Ukraine kritisierte die Einigung. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Wochenende, der Preisdeckel sei keine „ernsthafte Entscheidung“, weil er für Russland zu „komfortabel“ sei. Die Ukraine hatte sich wie Polen für einen Preisdeckel von 30 Dollar pro Barrel ausgesprochen.

Nach dem EU-Beschluss sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow: „Wir werden diesen Preisdeckel nicht akzeptieren.“ Zugleich betonte er, Russland sei vorbereitet.

Russland baute eine „Schattenflotte“ auf

Tatsächlich hat Russland in den vergangenen Monaten eine „Schattenflotte“ aufgebaut und mehr als 100 Öltanker gekauft, wie die „Financial Times“ unter Berufung auf Schiffsmakler berichtete. Auf diese Weise könnte Moskau den Effekt der von EU und G7 beschlossenen Sanktion zumindest abmildern.

Allerdings bräuchte Russland mehr als doppelt so viele Tanker, um die bisherigen Exporte per Schiff unverändert weiterzuführen. Noch schwerer sind zudem die Versicherungen zu ersetzen. 90 Prozent aller Transportversicherungen weltweit werden von Firmen aus den G7-Staaten ausgestellt.

Moskau drohte zudem den Ländern, die den Preisdeckel unterstützen, ihnen kein Öl mehr zu liefern. Wird die Drohung in die Tat umgesetzt, würden EU-Staaten nicht mehr über russische Pipelines versorgt werden. Die Auswirkungen für Deutschland dürften in dem Fall allerdings gering sein. Die Bundesregierung will ab dem Jahresende kein Öl aus Russland mehr beziehen. Härter würde ein Lieferstopp dagegen ausgerechnet Ungarn treffen, das nach wie vor auf gute Kontakte zum Kreml setzt.

Der genaue Effekt des Preisdeckels auf den Weltmarktpreis lässt sich schwer vorhersagen. Die Hoffnung in den Staaten der G7 und der EU ist, dass sich dadurch in diesem Winter Preissprünge beim Öl verhindern lassen – und damit beim Benzinpreis, den die Verbraucher zahlen müssen. Die nun gesetzte Obergrenze ist noch hoch genug, um für Moskau den Export von Öl finanziell attraktiv zu halten.

Es ist jedoch eine politische Entscheidung des Kremls, ob er sich darauf einlässt oder zunächst darauf setzt, die Einschränkung mit Hilfe der „Schattenflotte“ zu umgehen. Estlands Regierungschefin Kaja Kallas geht davon aus, dass Russland mit jedem Dollar weniger pro Barrel Mindereinnahmen in Höhe von zwei Milliarden Dollar pro Jahr verkraften muss.

