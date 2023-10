Wie durch ein Wunder überlebt So haben ukrainische Unternehmen die Wirtschaftskrise überwunden

Eine Lademaschine von der Größe eines kleinen Traktors bringt eine Papierrolle zur Druckerpresse. Ein paar Meter vorher stoppt der Lader. Yulia Melnyk, eine zierliche Frau, schiebt die Rolle direkt in die Presse, in der Zeitungen gedruckt werden. Diese Arbeit mag nicht schwer erscheinen, wenn man nicht weiß, dass die Rolle etwa 600 Kilogramm wiegt. Zwölfmal so viel wie Julia Melnyk.

Wir haben einfach keinen anderen Ausweg, als uns an den Krieg anzupassen. Yulia Melnyk arbeitet jetzt als Druckerin.

Der Beruf des Druckers war bisher in der Ukraine ein reiner Männerberuf. Doch der Krieg zwang die Verantwortlichen des Verlags namens Mega-Polygraph, umzudenken: Von den 50 Männern, die im Unternehmen arbeiteten, meldeten sich zehn freiwillig zum Kriegsdienst oder wurden an die Front mobilisiert. Zwei von ihnen starben.

Außerdem ist unklar, wie viele Männer die Armee in Zukunft noch brauchen wird. Deshalb hat der Verlag Melnyk angeboten, diese Stelle zu übernehmen. Sie hatte hier elf Jahre lang als Schichtführerin gearbeitet. Die Frau willigte ein: Sie würde zusätzliches Einkommen erhalten, und schließlich ist sie jetzt die Alleinverdienerin in der Familie. Wenige Monate zuvor ist ihr Mann an der Front gestorben. „Ich bin stark, ich kann es schaffen. Wir haben einfach keinen anderen Ausweg, als uns an den Krieg anzupassen“, sagt Melnyk.

Yulia Melnyk schiebt eine 600 Kilogramm schwere Papierrolle durch die Druckerei. © Valeriia Semeniuk/Tsp

Der Arbeitskräftemangel ist eine der vielen Herausforderungen für ukrainische Unternehmen. Die meisten Unternehmen haben zwischen zehn und 20 Prozent der männlichen Beschäftigten durch die Mobilisierung verloren. Etwa die gleiche Anzahl von Frauen hat ihren Arbeitsplatz verlassen und ist geflüchtet.

Hinzu kommen Herausforderungen wie der Zusammenbruch von Lieferketten - viele Unternehmen befinden sich in den besetzten Gebieten - und ein Rückgang der Nachfrage, schließlich sind die Einkommen vieler Ukrainer während des Krieges stark gesunken. Die Stromausfälle im Herbst und die allgemeine Ungewissheit der Situation waren ebenfalls eine große Herausforderung für die Unternehmen. Die Produktion vieler Waren wurde erheblich reduziert oder ganz eingestellt. Die Prognosen der meisten Wirtschaftsanalysten gaben den ukrainischen Unternehmern kaum eine Chance zum Überleben. Doch zur Überraschung aller waren die meisten erfolgreich.

Mehr als die Hälfte der ukrainischen Unternehmen wieder in Betrieb

Laut einer Umfrage der European Business Association haben mehr als die Hälfte (52 Prozent) der ukrainischen Unternehmer ihr Geschäft in vollem Umfang wiederaufgenommen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es noch 28 Prozent, im Mai 2023 41 Prozent. Weitere 41 Prozent der Unternehmen arbeiten eingeschränkt weiter und nur sieben Prozent haben ihren Betrieb stillgelegt. Darüber hinaus investieren 43 Prozent der Unternehmer in die Entwicklung ihres Unternehmens oder planen solche Investitionen.

Yulia Melnyk bei der Arbeit in einer Druckerei. Ihr Beruf galt vor dem Krieg als „Männerberuf“ © Valeriia Semeniuk/Tsp

Jewgen Zaigrajew, Mitglied des Vorstands der PrivatBank, spricht über das Wachstum der Investitionskredite. Diese Bank ist der größte Kreditgeber für ukrainische Unternehmer. „Im vergangenen Jahr ist der Anteil der Investitionskredite an den Neukrediten der PrivatBank von 17 auf 27 Prozent gestiegen.“ Wurden 2022 vor allem Kredite an Agrarproduzenten vergeben, so hat die Bank seit Anfang des Jahres die Kreditvergabe an Handel, verarbeitende Industrie und Logistik erhöht.

Wir haben so etwas noch nie gemacht. Oleg Svirko, Unternehmer, ergründet neue Geschäftsfelder

Um im Geschäft zu bleiben, mussten die Unternehmen im Jahr 2022 ihre Arbeitsabläufe ändern: 32 Prozent der von der European Business Association befragten Geschäftsleute gaben an, dass sie teilweise Personal entlassen oder Gehälter kürzen mussten. Etwa ein Drittel der Unternehmen hat sein Produktsortiment teilweise verändert.

So wie der Verlag Mega-Polygraph, der die Auflage seiner Zeitungen stark reduzierte. Stattdessen druckt Mega-Polygraph jetzt mehr Bücher: Das vollständige Verbot der Einfuhr von Büchern aus Russland hat eine Marktlücke eröffnet. Außerdem bekam der Mitbegründer des Verlags Oleg Svirko neulich eine unerwartete Anfrage:

Oleg Svirko, Chef der ukrainischen Druckerei Mega-Polygraph © Valeriia Semeniuk/Tsp

Nestle beauftragte bei ihm die Produktion von Tomatenverpackungen. „Wir haben so etwas noch nie gemacht“, sagt Svirko. „Aber wir sehen große Perspektiven in diese Richtung. Vor allem nach dem Krieg, wenn in der Ukraine ein Boom in der landwirtschaftlichen Produktion, auch für den Export, zu erwarten ist.“

Anstatt zu schließen, orientieren Unternehmen sich neu

Flexibilität, Mut und Innovationskraft sind die drei Grundsätze, die den ukrainischen Unternehmen das Überleben ermöglicht haben, so Ganna Derevyanko, Direktorin der European Business Association. Anstatt ihre Unternehmen zu schließen, dachten die Geschäftsleute über neue Märkte nach: „Das ist ein Trend geworden, selbst bei kleinen Unternehmen, die vor dem Krieg überhaupt nicht an internationalen Handel dachten“.

Ein Drittel der ukrainischen Unternehmen stellt heute Produkte für den Export her oder befindet sich in internationalen Verhandlungen und auf der Suche nach Kontakten. Gleichzeitig will ein Drittel der Unternehmer exportieren, hat aber immer noch Schwierigkeiten, neue Märkte zu erschließen. „Der europäische und der Weltmarkt stellen viele Anforderungen, Vorschriften und Regeln, die erfüllt werden müssen, um mit der Arbeit beginnen zu können“, sagt Ganna Derevyanko.

Zweifellos haben bisher nie dagewesene Steuervergünstigungen den Unternehmen geholfen, sich über Wasser zu halten. Die ukrainische Regierung kündigte sie gleich zu Beginn der russischen Invasion an. Der Steuersatz für Einzelunternehmer wurde von fünf auf zwei Prozent gesenkt. Und für mittlere Unternehmen wurde ein einziger Steuersatz von zwei Prozent des Umsatzes anstelle von Mehrwertsteuer und Einkommensteuer eingeführt.

Dies war eine vorübergehende Anti-Krisen-Maßnahme. Sobald sich die ukrainische Wirtschaft an die Kriegsbedingungen angepasst hatte, dachten die Behörden daran, die Vergünstigungen aufzuheben. Der Internationale Währungsfond verlangte dies auch von der Ukraine. Diese Aussicht stieß bei den Geschäftsleuten nicht auf Begeisterung, aber die Regierung entschloss sich dennoch zu einem unbeliebten Schritt: Ab dem 1. August 2023 endeten die Steuerferien im Land.

„Wir sind uns darüber im Klaren, dass es früher oder später so kommen musste. Wir sind dankbar, dass es diese Steuerbefreiungen gibt, denn ohne sie hätten wir einfach nicht überlebt“, sagt Oleg Svirko von Mega-Polygraph. Er hofft, dass die Wirtschaft auch der neuen Herausforderung standhalten wird – in dem Fall nicht mehr durch den Krieg, sondern durch die Steuern. Doch der Krieg hat die Menschen in der Ukraine im Überleben geschult. Auch unter extremen Bedingungen.