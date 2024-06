Wie funktioniert Frankreichs Wahlsystem? Franzosen müssen taktischer wählen als Deutsche

Nach der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich am Sonntag wird es noch keine große Entscheidung, sondern Tendenzen und einige glückliche Gewinner und wohl auch prominente Verlierer geben.

Das liegt am französischen Mehrheitswahlrecht, bei dem die Abgeordneten in 577 Wahlkreisen direkt gewählt werden.

Fast immer kommt es zu einem zweiten Wahlgang, weil keiner der Kandidaten in der ersten Runde eine absolute Mehrheit und mindestens 25 Prozent der Stimmen der eingeschriebenen Wahlberechtigten erringen konnte. 2022 gewannen nur fünf Kandidaten schon im ersten Wahlgang ihren Parlamentssitz

Diesmal werden es vielerorts drei Kandidaten in Runde zwei schaffen

Ansonsten gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten am kommenden Sonntag, in der eine einfache Mehrheit ausreicht – wobei hier taktisches Wählen ins Spiel kommt: Anhänger eines ausgeschiedenen Kandidaten müssen dann entscheiden, wem sie ihre Stimme im zweiten Wahlgang geben.

Allerdings kann auch ein dritter Kandidat weiterkommen, wenn er mindestens 12,5 Prozent der Stimmen der eingeschriebenen Wähler auf sich vereinen konnte.

Hohe Wahlbeteiligung erwartet

Ob es diesmal mehr Entscheidungen bereits im ersten Wahlgang und zugleich mehr Wahlkreise gibt, in denen drei Kandidaten weiterkommen, hängt auch von der Wahlbeteiligung ab: Ist sie niedrig – bei der letzten Parlamentswahl 2022 lag sie bei 47,5 im ersten und 46,2 Prozent im zweiten Wahlgang – ist das schwer zu erreichen. Laut Umfragen wollen diesmal aber zwischen 61 und 65 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben.

Franzosen in Berlin nutzen Online-Abstimmung Im Ausland registrierte französische Bürger konnten vom 25. bis 27. Juni bereits Online ihre Stimme abgeben. In Berlin haben das von 21.200 registrierten Wahlberechtigen 8439 Personen getan, berichtet „Le Monde“. Das ist ein Anstieg um 40 Prozent. Und das sind bereits 250 Personen mehr, als insgesamt im zweiten Wahlgang bei der Parlamentswahl 2022 in Berlin ihre Stimme abgegeben hatten. Am Sonntag kann im Wahllokal gewählt werden.

Daher wird damit gerechnet, dass es in vielen Wahlkreisen drei Kandidaten in die zweite Runde schaffen. Also aus jedem großen politischen Lager einer: vom rechtsextremen Rassemblement National, vom Linken-Bündnis und von Macrons Renaissance-Partei und deren kleinen Partnern Horizon und Modem.

Wer zieht seinen Kandidaten zurück?

In diesem Fall stellt sich ab Sonntagabend die taktische Frage für die Linken und das Macron-Bündnis, ob sie jeweils ihren Kandidaten zurückziehen, wenn der des anderen Anti-RN-Lagers mehr Chancen hat, die eigenen Wähler an sich zu ziehen – um den Sieg eines rechtsextremen Kandidaten zu verhindern.

Die linken Parteien haben sich bis auf die linksradikale La France Insoumise (LFI) des Jean-Luc Mélenchon bereits dafür ausgesprochen, in diesem Fall ihren Kandidaten zurückzuziehen. Macron hat sich dazu noch nicht geäußert.

Die kleine Partei der Republikaner (LR) ist tief gespalten, Parteichef Eric Ciotti und einige Anhänger paktieren mit der Rechtsextremen Marine Le Pen. Die restliche Parteiführung und große Teile der Partei lehnen das ab.

Es gibt keine Zweitstimme zur Wahl einer Partei

Die Entscheidungen, ob eigene Kandidaten in Wahlkreisen mit drei „Siegern“ in der ersten Runde im zweiten Wahlgang antreten oder aus taktischen Gründen zurückgezogen werden, müssen bis Dienstagabend 18 Uhr getroffen sein.

Anders als in Deutschland gibt es keine Zweitstimme, mit der direkt eine Partei gewählt werden kann. Dieses Verhältniswahlrecht sieht eine Zuordnung von Parlamentssitzen proportional zu den Wahlergebnissen vor.

In Frankreich gibt es auch keine Briefwahl, sondern die Bürger können Vertrauten eine Vollmacht übertragen, damit diese im Wahllokal an ihrer Stelle ein Kreuz setzen.

Da der zweite Wahlgang in die ersten Tage der Schul- und Sommerferien fällt, ist es gut möglich, dass viele Menschen verreisen und daher in der zweiten Runde nicht abstimmen. Nur im Ausland registrierte Franzosen können ihre Stimme Online abgeben.