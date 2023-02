Tagesspiegel Plus Machtpolitik behindert UN-Hilfe : Wie Syriens Präsident das Erdbeben für seine Zwecke nutzt

Die Katastrophe in der Türkei und in Syrien spielt Baschar al-Assad in die Karten. Eine alte Forderung liegt wieder auf dem Tisch: die Aufhebung der westlichen Sanktionen.