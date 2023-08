„Wir haben das Recht zu träumen verloren“ Bergkarabachs Leid im Schatten des Ukraine-Krieges

Wo man etwas zu essen bekommen kann, bilden sich jeden Tag lange Schlangen. Dort, wo es ausnahmsweise mal Brot gibt oder ein paar Stücke Gemüse, die Bauern von außerhalb in die Stadt bringen. Zu Fuß oder mithilfe von Pferden, denn Benzin gibt es schon lange nicht mehr in Bergkarabach. Auch kein Gas, oft nicht mal Strom. Das Wasser wird immer wieder abgestellt. In einer Region, in der es im Sommer selten kühler als 30 Grad ist.

Die Situation in dem kleinen Landstrich im Südwesten Aserbaidschans, in dem vor allem Armenier:innen leben, ist verheerend. Augenzeug:innen erzählen von Kindern, die an Mangelernährung leiden, und Menschen, die auf offener Straße in Ohnmacht fallen. Weil der Hunger, die Hitze, der Durst sie an ihre Grenzen bringen. Kürzlich berichteten armenische Medien über einen 40-jährigen Mann, der an den Folgen von Unterernährung gestorben sei.

Die Menschen in Bergkarabach, nach jüngsten Zählungen noch rund 120.000 Armenier:innen, drohen nach übereinstimmenden Berichten von Augenzeug:innen und Hilfsorganisationen, zu verhungern. Medikamente, Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs sind kaum noch vorhanden.

© AFP I Tagesspiegel/Rita Böttcher

Zuletzt sprach Luis Moreno-Ocampo, ehemaliger Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, vom „Hunger als unsichtbarer Waffe eines Genozids“, den Aserbaidschan vorbereite. Ändere sich die Situation vor Ort nicht, so Moreno-Ocampo, würde die Bevölkerung in Bergkarabach binnen weniger Wochen sterben.

Der Grund ist die sukzessive Blockade der einzigen Verbindung zwischen Bergkarabach und Armenien, des Latschin-Korridors, durch Aserbaidschan. Über diese Bergstraße, die vom armenischen Goris nach Stepanakert, der Hauptstadt der Region Bergkarabach, führt, wurde bislang die Versorgung der dort lebenden Menschen sichergestellt. Inzwischen gilt der Korridor als nahezu dicht. Weder Lebensmittellieferungen noch medizinische Hilfe dürfen ihn passieren, die Menschen sind auf sich allein gestellt.

Der Latschin-Korridor, der Bergkarabach westwärts mit Armenien verbindet, wird von Aserbaidschan blockiert. Das Bild zeigt Protestierende an der Grenze, die ein Ende der Sperre fordern. © Action Press/Tass/Alexander Patrin

Droht im Südkaukasus also eine humanitäre Katastrophe? Womöglich gar ein Genozid?

Wie genau die Lage in der Region ist, lässt sich kaum überprüfen. Wegen der Blockade sind keine internationalen Beobachter:innen vor Ort. Deshalb hat der Tagesspiegel Kontakt zu fünf Menschen aufgenommen, die in Bergkarabach leben oder bis vor kurzem in der Region waren.

Die Gespräche mit ihnen fanden über Messenger-Dienste statt, meist in Form von kurzen Sprachnachrichten – das Telefonnetz und das Internet in Bergkarabach sind derzeit zu instabil für längere Telefonate.

Mariam Aghabekyan, 29, Englischlehrerin aus Stepanakert

Mariam Aghabekyan © privat

Wenn ich in den Supermarkt gehe, finde ich nichts als leere Regale. Nichts, womit ich meine Tochter glücklich machen könnte. Es bringt mich fast um.

Mit jedem Tag wird unsere Situation schlimmer. Ich bin schwanger, für Brot und Milch stehe ich manchmal stundenlang an.

Viele Frauen, die ich kenne, haben ihr Kind verloren, weil sie sich nicht mehr richtig ernähren können. Mariam Aghabekyan

Die Bäckereien können ohne Benzin kaum noch Brot liefern, Gemüse oder Obst gibt es überhaupt nicht. Und Nahrungsergänzungsmittel, wie Vitamine oder Mineralstoffe, die man während einer Schwangerschaft braucht, finde ich schon lange nicht mehr.

Viele Frauen, die ich kenne, haben deshalb ihr Kind verloren. Weil sie sich nicht mehr richtig ernähren können. Die Rate an Fehlgeburten ist hier stark gestiegen. Manche müssen ihre Schwangerschaft abbrechen, wegen Mangelernährung oder der mentalen Belastung. Und es ist keine Besserung in Sicht. Manchmal muss ich deshalb schreien, manchmal weine ich.

Vor ein paar Tagen musste eine schwangere Frau in einem Dorf den Krankenwagen rufen, weil es ihr nicht gut ging. Er kam nicht. Der Tank war leer, und es gibt kein Benzin. Die Frau hat ihr Kind verloren. In den Krankenhäusern fehlt es an Medikamenten und medizinischen Geräten, Operationen werden verschoben. Und manchmal sterben Patient:innen, weil sie nicht ausreichend versorgt werden.

Das ist nichts anderes als der Versuch, Bergkarabach von den Armenier:innen zu reinigen.

Solche Schilderungen lassen sich zwar nicht unabhängig verifizieren, doch sie decken sich mit Berichten internationaler Hilfsorganisationen und Fachleute. Diese fordern seit Monaten, den Latschin-Korridor zu öffnen, um die humanitäre Notlage zu beenden.

Ein aserbaidschanischer Checkpoint an der Auffahrt zum Latschin-Korridor. © AFP/Tofik Babayev

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz etwa beklagte Ende Juli, dass es die Versorgung der Bevölkerung trotz seines international anerkannten Mandats nicht fortsetzen könne. Eine Sprecherin bestätigte dem Tagesspiegel, dass Bergkarabach weiterhin von jeglicher Hilfe der Organisation abgeschnitten sei.

Hinter der jüngsten Blockade steht ein Konflikt, der seit den frühen 90er Jahren schwelt. 1991, kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, erklärte sich die Region Bergkarabach zur unabhängigen Republik. International anerkannt wurde sie jedoch nie, völkerrechtlich gehört das Gebiet, das in etwa so groß wie das Saarland ist, bis heute zu Aserbaidschan.

In der Folge kam es zwischen Armenien und Aserbaidschan zum Krieg, in dessen Verlauf Zehntausende Armeeangehörige und Zivilist:innen getötet wurden und Armenien sieben Regionen um Bergkarabach als Pufferzone besetzte – unter anderem das Gebiet um den Latschin-Korridor. 1994 unterzeichneten die Kriegsparteien einen Waffenstillstand, der aber brüchig blieb.

Die aktuelle Eskalation ist die Folge einer 44-tägigen kriegerischen Auseinandersetzung im Jahr 2020. In deren Rahmen gelang es Aserbaidschan, mit militärischer Hilfe der Türkei die sieben Gebiete, den Latschin-Korridor sowie Teile Bergkarabachs zurückzuerobern.

Daraufhin sah sich der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan gezwungen, ein von Russland vermitteltes Waffenstillstandsabkommen zu unterzeichnen. Der Status Bergkarabachs blieb ungeklärt. Russische „Friedenstruppen“ sollten zunächst für fünf Jahre für die Sicherheit der Karabach-Armenier sorgen und die Zufahrtsstraße offenhalten. Doch bereits kurz nach dem Abkommen kam es erneut zu kleineren Gefechten.

Nach dem Bergkarabach-Krieg vor drei Jahren positionierte Russland sich als Hüterin des Waffenstillstands, im Bild ein Soldat im November 2020. Doch seit Moskaus Überfall auf die Ukraine 2022 sind die Garantien kaum noch etwas wert. © Imago/Itar-Tass/Alexander Ryumin

Im Dezember des vergangenen Jahres errichteten aserbaidschanische Umweltaktivist:innen Straßensperren auf dem Gebiet des Latschin-Korridors – um gegen armenische Rohstoffplünderungen zu demonstrieren, wie die Regierung um Präsident Ilham Alijew behauptet.

Es kam zunächst zu massiven Verkehrsbehinderungen, aber Angehörige der rund 2.000 anwesenden russischen Truppen eskortieren weiter Warenlieferungen durch den Korridor. Auch Hilfsorganisationen konnten das Gebiet weitgehend passieren.

Ende April 2023 errichtete Aserbaidschan jedoch einen Grenzkontrollpunkt, was die Versorgung der Karabach-Armenier weiter erschwerte. Am 12. Juli kündigte der Grenzschutz des Landes eine Schließung des Latschin-Checkpoints an. Grund sollen „Schmuggleraktivitäten“ gewesen sein, unter anderem durch das Rote Kreuz. Dieses dementierte die Vorwürfe entschieden.

Biayna Sukhudyan, 49, pädiatrische Neurologin aus Eriwan

Biayna Sukhudyan © privat

Mit jedem Tag, den ich in Bergkarabach war, wurde die Schlange an Patient:innen kürzer. Nicht, weil die Menschen seltener zum Arzt mussten. Sondern weil sie kein Benzin mehr hatten, um in die Klinik zu fahren, in der ich auf einer humanitären Mission arbeitete. Das sind Menschen, oft Kinder, die wegen chronischer Krankheiten, etwa Epilepsie, eigentlich enge Betreuung brauchen.

In Bergkarabach gibt es keine anderen pädiatrischen Neurolog:innen. Ich versuche zwar, Online-Sprechstunden anzubieten, das ist aber kaum möglich.

Die Motivation hinter Aserbaidschans Vorgehen scheint klar: Machthaber Alijew möchte mit der Blockade der Lebensader Bergkarabachs Fakten schaffen und die umkämpfte Region mit einer Politik der Nötigung endgültig unter seine Kontrolle bringen.

Der Zeitpunkt dafür ist aus Bakus Sicht günstig. Die internationale Aufmerksamkeit ist durch den Krieg in der Ukraine gebunden. Und Russland, historische Schutzmacht Armeniens und Garant des Waffenstillstands, bündelt gerade seine militärischen Kräfte ebendort in seinem Angriffskrieg.

Armenische Laster, die Hilfsgüter nach Bergkarabach bringen sollen, kommen wegen der aserbaidschanischen Blockade des Latschin-Korridors nicht in das von derzeit rund 120.000 Armeniern bewohnte Gebiet. © AFP/Karen Minasyan

Kürzlich wurde publik, dass das russische Militär die Soldaten in der Region durch reguläre Wehrpflichtige ersetzt hat, um die ausgebildeten Streitkräfte in die Ukraine zu schicken.

Seit dem Ukrainekrieg sehen wir verstärkte Aggressionen Aserbaidschans und Brüche des Waffenstillstands. Gegham Stepanjan, der Ombudsmann für Menschenrechte in Bergkarabach

Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan wirft Moskau in diesem Kontext vor, eine Mitverantwortung für die Situation in Bergkarabach zu tragen. Russland habe seine Verpflichtungen nicht wahrgenommen und eine Blockade des Latschin-Korridors zugelassen.

Ähnlich äußert sich Gegham Stepanjan, der Ombudsmann für Menschenrechte in Bergkarabach. „Seit dem Ukrainekrieg sehen wir verstärkte Aggressionen Aserbaidschans und Brüche des Waffenstillstands“, sagt er im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Russische Friedenstruppen würden keine konkreten Maßnahmen ergreifen, um die Blockade zu beenden, weshalb die Garantien, die Moskau 2020 gegeben hat, nicht mehr wirken würden. Aserbaidschan nutze ein geschwächtes Russland aus, um auch die Situation in Bergkarabach zu ändern, sagt Stepanjan.

Goga Baghdasaryan, 30, Lehrer an einer Musikschule in Stepanakert

Goga Baghdasaryan © privat

Die Jugendlichen, die ich unterrichte, sitzen jeden Morgen müder in der Schule. Man merkt, dass sie kaum etwas zu essen haben. Und hungrig singen – das funktioniert nicht. Meine Schüler:innen haben nicht genug Kraft und Energie. Auch mir macht es die mentale Belastung sehr schwer, noch Musik zu machen.

Die Menschen hier wollen in Bergkarabach bleiben. Das ist unsere historische Heimat. Goga Baghdasaryan

Unsere Heizungen funktionieren nicht mehr, weil wir kein Gas bekommen. Gerade ist das noch kein Problem, aber wenn es wieder kühler wird, werden die Schüler:innen frieren müssen.

Eigentlich hätte ich im kommenden Januar nach Europa reisen sollen, um zu studieren, unter anderem in Deutschland. Wahrscheinlich wird das aber nicht möglich sein. Die Menschen hier wollen in Bergkarabach bleiben. Das ist unsere historische Heimat. Wir haben schon Krieg überlebt. Und wir wollen einfach nur Frieden.

Die Regierung in Baku zeigt sich davon unbeeindruckt und stellt das Leid der Karabach-Armenier als selbstgewählt dar: Die Menschen könnten ja ihre Lebensmittel und andere Güter aus Aserbaidschan beziehen, heißt es aus dem Umfeld von Präsident Alijew. Dann bräuchten sie den Latschin-Korridor doch gar nicht mehr. Und ohnehin könne die Bevölkerung Bergkarabachs ohne Probleme aserbaidschanische Pässe bekommen.

Eine Bewohnerin des Dorfes Nerkin Sus, Bergkarabach, Ende November 2020. Der 44-Tage-Krieg im selben Jahr hatte Tausende Menschen das Leben gekostet. © Imago/Itar-Tass/Alexander Ryumin

In Bergkarabach stößt diese Sicht der Dinge auf wenig Verständnis. Die Menschen dort verbinden ein Leben unter aserbaidschanischer Herrschaft mit Unterdrückung und Schlimmerem. Deshalb betrachten sie das Angebot aus Baku als vergiftet. Es lässt ihnen, wollen sie dem möglichen Hungertod entgehen, nur eine Alternative: Bergkarabach zu verlassen. Das käme einer ethnischen Säuberung ohne unmittelbare Waffengewalt gleich.

Dennoch stellte Armeniens Premier Nikol Paschinjan im Mai während eines Besuches in Moskau in Aussicht, Bergkarabach unter bestimmten Bedingungen als aserbaidschanisches Gebiet akzeptieren zu wollen. Eine davon: Die Rechte dort lebender Armenier:innen müssten geschützt werden.

Alijew wies den Vorstoß zurück. Es gebe weiterhin bewaffnete Armenier:innen in Bergkarabach, diese müssten zuerst entwaffnet werden, ließ er mitteilen.

Gohar Gyurjyan, 26, Sozialarbeiterin aus Mardakert in Bergkarabach

Gohar Gyurjyan © privat

Ich muss jeden Tag drei Kilometer zu Fuß in der Hitze zur Arbeit gehen. Wenn wir Hausbesuche machen, manchmal noch mehr. Ich fühle mich wie ein Vogel im Käfig – unser Leben gleicht einer Gefangenschaft.

Ich sehe keine internationalen Bemühungen. Es gibt nur verbale Forderungen, sonst geschieht nichts. Gohar Gyurjyan

Unsere Märkte sind leer. Es gibt keine Hygieneartikel, kein Klopapier, keine Seife, keine Menstruationsartikel. Jeden Tag stehen Menschen stundenlang an, nur um an ein wenig Essen zu kommen.

Ich sehe keine internationalen Bemühungen, um die Eskalation dieser humanitären Krise zu verhindern. Es gibt nur verbale Forderungen, sonst geschieht nichts.

Der Westen bleibt tatsächlich auffallend passiv. Zwar kam es zwischen den Konfliktparteien in den vergangenen Monaten immer wieder zu Gesprächsrunden unter internationaler Führung, aber eine gemeinsame Erklärung oder ein konkreter Plan blieben aus.

Auf Drängen Armeniens nahm im Februar dieses Jahres eine zivile Mission der EU ihre Arbeit an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze auf, die auf zwei Jahre befristet in der Region patrouillieren soll. Zudem lud EU-Ratspräsident Charles Michel Alijew und Paschinjan Mitte Juli zu einem Gespräch in Brüssel ein. Die Situation in Bergkarabach sei „nicht tragbar und in niemandes Interesse“, sagte Michel im Anschluss. Ergebnisse gab es keine.

Einen Monat später erklärte eine Expertengruppe der UN, sie sei alarmiert angesichts der Blockade. Diese habe zu „einer schrecklichen humanitären Krise“ geführt. Die Reaktion aus Baku folgte prompt. Die UN seien „von Armenien manipuliert“, hieß es aus dem Außenministerium.

In der armenischen Hauptstadt Eriwan nehmen Polizisten Anfang August einen Demonstranten fest, der ein Ende der Blockade des Latschin-Korridors fordert. © Action Press/Tass/Alexander Patrin

Zuletzt war der Konflikt Thema einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Alle 15 Mitglieder riefen Baku erneut dazu auf, den Latschin-Korridor umgehend zu räumen. Es folgte die geopolitische Chiffre für Ratlosigkeit: Die Konfliktparteien müssten sich um eine diplomatische Lösung bemühen, hieß es in einer Abschlusserklärung.

Die Zurückhaltung könnte einen simplen Grund haben. Aserbaidschan ist reich an Rohstoffen und gerade in Zeiten des Ukrainekrieges als Handelspartner zunehmend wichtig für Europa geworden. Das Land fungiert als Transitstandort für Öl- und Gaslieferungen aus Zentralasien und exportiert seit 2020 über eine Pipeline durch die Türkei bereits Gas nach Italien, Griechenland und Bulgarien.

Noch ist die Kapazität mit rund acht Milliarden Kubikmetern pro Jahr vergleichsweise klein. Doch das soll sich ändern, schließlich verfügt Aserbaidschan vor seiner Küste über immense, bislang ungenutzte Vorräte.

Im Sommer 2022 unterschrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Abkommen über eine Ausweitung der Geschäfte. Bis 2027 soll sich der Umfang des EU-Gasimports aus Aserbaidschan mehr als verdoppeln – auf rund 20 Milliarden Kubikmeter.

Trotz der Situation in Bergkarabach sieht sich Deutschland nicht dazu veranlasst, das Abkommen neu zu bewerten. Gegenüber dem Tagesspiegel heißt es aus der Bundesregierung, man unterstütze „die Bemühungen der EU, die Energieversorgungssicherheit zu sichern“. Wie viel Gas aus Aserbaidschan tatsächlich nach Deutschland fließt, konnte das Wirtschaftsministerium dem Tagesspiegel nicht mitteilen.

Sofya A., 28, Übersetzerin aus Stepanakert

Wegen der Blockade habe ich meine Eltern, die in Eriwan leben, der Hauptstadt Armeniens, seit neun Monaten nicht mehr gesehen. Mein Mann ist aus Bergkarabach. Sollte es mir gelingen, mithilfe der russischen Truppen oder des Roten Kreuzes von hier wegzukommen, werde ich nicht mehr zurückzukehren. Das würde bedeuten, meinen Mann für immer zu verlassen. In dieser Situation weiß ich einfach nicht, was ich tun soll. Meine Gefühle sind entlang der Blockade zerrissen.

Seit Dezember haben wir kein Recht zu träumen oder Pläne zu schmieden. Mein Mann und ich können nicht einmal an die Familienplanung denken, da wir zu große Angst haben, ein Kind zu verlieren. In den Apotheken ist keine einzige Packung Babynahrung zu finden. Am meisten schmerzt mich, dass ich all das erleben muss, einfach weil ich in eine armenische Familie hineingeboren wurde.

Wenn dies alles auf meine ethnische Zugehörigkeit zurückzuführen ist, handelt es sich um Völkermord. Solange die Weltgemeinschaft schweigt, hat Aserbaidschan freie Hand, seine verheerende Politik fortzusetzen. Erst wenn das Leben eines Menschen mehr zählt als ein Liter Öl aus Aserbaidschan, können wir darauf hoffen, dass dieser Albtraum endlich ein Ende findet.