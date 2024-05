„Wir stehen fest an eurer Seite!“ Celle in Niedersachsen fürchtet um ukrainische Partnerstadt Sumy

Herr Nigge, Sie sind Oberbürgermeister der Stadt Celle in Niedersachsen. Seit 1990 ist sie die Partnerstadt von Sumy in der Ukraine. Wie groß ist die Sorge angesichts der aktuellen Offensive der Russen?

Die Sorge um die Menschen in Sumy war von Anfang an groß und bleibt es. Wir stehen in engem Austausch mit dem Leiter der Militärverwaltung von Sumy, Oleksiy Drozdenko. Erst jüngst verhinderte der Krieg ein geplantes Online-Treffen, denn in der Nacht zum 6. Mai wurde die Energieversorgung der Stadt Opfer eines Angriffs.

Die Stadt musste infolgedessen ohne Wasser und Strom auskommen. Bei dem Gespräch wollten wir die künftige Zusammenarbeit besprechen. Mein finnischer Amtskollege Olli-Poika Parviainen aus unserer Partnerstadt Hämeenlinna, die seit Jahresbeginn ebenfalls mit Sumy ein Austauschabkommen geschlossen hat, war auch dabei.

Jörg Nigge ist Oberbürgermeister von Celle in Niedersachsen.

In Celle ist Frieden, in Sumy Krieg – wie kann Zusammenarbeit trotzdem gelingen?

Sumy hatte im Vorfeld des Treffens Vorschläge vorbereitet: Fachkräfteaustausch in den Bereichen der kommunalen Verwaltung, über Kultur und Sport, Bildung und Gesundheit bis hin zu Freizeitaktivitäten für Schüler.

Weiterhin besteht Interesse, an europäischen Förderprogrammen zu partizipieren sowie in den Bereichen Energieeinsparung, Ökologie, Klima und Infrastruktursanierung zusammenzuarbeiten. Auch wenn wir das nicht miteinander besprechen konnten, haben mein finnischer Kollege und ich versichert, dass wir gemeinsam an diesen Themen arbeiten werden.

Präsident Volodymyr Selenskyj bei einem Besuch an der Front in der Region Sumy im März. © IMAGO/APAimages/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE \ apaimages

Was verbindet Celle und Sumy?

Ihre 30 Jahre gewachsene gemeinsame Geschichte mit gegenseitigen Besuchen, Fachkräfteaustauschprogrammen, sportlichen Begegnungen und Schüleraustauschen. Daraus sind Kontakte, aber auch Freundschaften entstanden.

Was hat sich seitdem Kriegsausbruch 2022 verändert?

Der Kriegsbeginn war auch für uns in Celle ein prägendes Ereignis, denn bis zuletzt hatten alle gehofft, dass es nicht zu einem russischen Angriff kommen würde. Seither ist natürlich die Leichtigkeit, mit der für gewöhnlich solche Städtefreundschaften erfüllt sind, einer stetigen Besorgnis gewichen. Zumal es nicht immer einfach ist, den Kontakt zu halten.

Da wir aber seit vielen Jahren miteinander verbunden sind, finden sich immer Mittel und Wege, um über die Situation in Sumy im Bilde zu bleiben und den Austausch via E-Mail, Telefon oder im besten Falle über Online-Treffen aufrechtzuerhalten.

Feuerwehrleute suchen mit Spezialwerkzeugen nach Menschen unter den Trümmern eines fünfstöckigen Wohnhauses. © picture alliance/dpa/https://photonew.ukrinform.com/ Ukrinform/--

Wie versuchen Sie und die Bürgerinnen und Bürger den Menschen in Sumy zu helfen?

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges wurden insgesamt neun große Hilfstransporte aus Celle in die Ukraine organisiert, bei denen sich unzählige Lkw und sogar Schienentransporte auf den Weg in die Kriegsregion machten.

Dazu haben wir unter dem Motto „Unser Herz schlägt für Sumy“ eine Spendenaktion ins Leben gerufen und ein Spendenkonto eingerichtet.

Celle in Niedersachsen ist seit 1990 die Partnerstadt von Sumy, das fast 2000 Kilometer entfernt in der Ukraine liegt. © imago images/Schöning/via www.imago-images.de

Das klingt nach breiter Unterstützung.

Ja, die Hilfsbereitschaft der Menschen in Celle ist groß. Vom einzelnen Bürgern, die selbst mit Kleinstbeiträgen helfen möchten, über Schulen, die Spendenläufe organisieren, Weihnachtspäckchen für die Kinder in Sumy füllen, bis hin zum Wirtschaftsclub Celle, dessen Mitglieder selbst mit anfassen, um Hilfsgüter für den Transport zu sammeln, bis hin zu unserem Krankenhaus und Arztpraxen, die Medikamente und Gerätschaften zur Verfügung stellen.

Bei der Auswahl der Hilfsgüter richten wir uns konkret nach den Wünschen, die aus Sumy an uns herangetragen werden. Von Arzneimitteln über Hygieneartikel, Lebensmitteln, Schulmöbel und Rettungswagen war und ist so gut wie alles dabei. Wir werden auch nicht müde – der nächste Hilfstransport ist bereits in Planung.

Die Celler Botschaft an Verwaltung und Bürger von Sumy lautet: Wir stehen fest an Eurer Seite!