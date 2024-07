Wird es für Europa leichter mit Labour? „Der britischen Linken mangelt es an Fantasie“

Ein Machtwechsel in London gilt nach der Unterhauswahl an diesem Donnerstag als sicher. Die Labour-Partei unter Keir Starmer, die bisher in der Opposition war, darf sogar mit einem Erdrutschsieg rechnen. In den Umfragen liegt sie 20 Prozentpunkte vor den Konservativen.

Wird Europa es dann leichter mit Großbritannien haben? Die Tories hatten 2016 eine Volksabstimmung über den Brexit angesetzt und das Land aus der EU geführt. Damals hatte Labour das für einen Fehler gehalten.

Hans Kundnani ist langjähriger Europa-Experte beim britischen Thinktank Chatham House und derzeit Gastdozent am Remarque Institute der New York University.

Hans Kundnani, langjähriger Europa-Experte beim britischen Thinktank Chatham House und derzeit Gastdozent am Remarque Institute der New York University, erwartet „wenig Veränderungen in den Beziehungen zur EU. Labour hat sehr deutlich gemacht, dass eine von Starmer geführte Regierung weder dem Binnenmarkt wieder beitreten wird noch einer Zollunion. Es wird etwas mehr Zusammenarbeit mit der EU geben, vor allem in Sicherheitsfragen, aber nichts Großes.“

Die EU wird kein einfacher Partner für eine Mitte-Links-Regierung in Großbritannien sein. Hans Kundnani, langjähriger Europa-Experte beim britischen Thinktank Chatham House

Die Hindernisse sieht Kundnani auf beiden Seiten. „Seit dem Brexit-Referendum 2016 herrscht in der britischen Linken ein bemerkenswerter Mangel an Fantasie. Sie ist hin- und hergerissen zwischen den ,Remain‘- und den ,Leave‘-Wählern und akzeptiert die Realität der Volksabstimmung. Bisher hat sie aber keine auch nur annähernd sinnvolle Vision für ein Großbritannien nach dem Brexit entwickelt.“

Umgekehrt „wird die EU aber auch kein einfacher Partner für eine Mitte-Links-Regierung in Großbritannien sein“, urteilt Kundnani. „Schon gar nicht nach der französischen Wahl.“

Helene von Bismarck ist Spezialistin für Großbritanniens Rolle in den internationalen Beziehungen am Royal United Services Institute (RUSI) in London.

„Wer gehofft hat, dass der Brexit nach der Abwahl der Konservativen korrigiert wird, wird enttäuscht werden“, meint Helene von Bismarck. Die Historikerin und Spezialistin für Großbritanniens Rolle in den internationalen Beziehungen arbeitet am Royal United Services Institute (RUSI) in London.

„Keir Starmer wirbt mit dem Slogan ,Veränderung‘, lässt aber unklar, was das konkret bedeuten soll“, analysiert von Bismarck. „Die Kandidaten für das Außen- und das Verteidigungsministerium, David Lammy und John Healey, betonen, dass sie das Verhältnis zur EU reparieren wollen. Eine Rückkehr in den gemeinsamen Markt oder auch nur eine Zollunion lehnt Labour aber ab.“

„Zentral für eine Kooperation ist die Verteidigungspolitik“, meint von Bismarck. Und da „liegt es auch im deutschen Interesse, die Chance einer engeren Zusammenarbeit mit den Briten zu ergreifen und sich auch im europäischen Rahmen dafür einzusetzen. Mit dem politischen Chaos in Frankreich und einem drohenden Trump-Sieg in den USA verändert sich die geopolitische Lage drastisch.“

Heather Grabbe ist Expertin für die EU-Außenpolitik in der Denkfabrik Bruegel in Brüssel.

Labour strebt einen „Sicherheitspakt mit der EU“ an, betont Heather Grabbe. Die Politologin ist Expertin für die EU-Außenpolitik in der Denkfabrik Bruegel in Brüssel und lehrt an der Universität Leuven sowie am University College London. „Angesichts der Ungewissheit über das künftige Engagement der USA für die Sicherheit in Europa ist dies ein wichtiger historischer Moment für die nächste britische Regierung, um mit den europäischen Verbündeten im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich zusammenzuarbeiten.“

Beim Sicherheitspakt mit der EU legt Labour viel Wert auf Rhetorik, es mangelt aber an Details. Heather Grabbe, Expertin für die EU-Außenpolitik in der Denkfabrik Bruegel in Brüssel.

Mit Blick auf den „Sicherheitspakt“ mit der EU „legt das Spitzenteam der Labour-Partei viel Wert auf Rhetorik, es mangelt aber an Details“, schränkt Grabbe ein. In den ersten zehn Tagen nach der Wahl „werden der Nato-Gipfel und Gesprächsformate mit EU-Partnern wichtige Gelegenheiten sein, mit der inhaltlichen Auseinandersetzung zu beginnen“.

Auch Grabbe weist darauf hin, dass manche Hindernisse auf der EU-Seite liegen. „Die EU müsste ihre Regeln für Verteidigungseinsätze und gemeinsame Beschaffung ändern, um einen Nichtmitgliedstaat einzubeziehen. Auf beiden Seiten wird also Flexibilität erforderlich sein.“

„Die Umstände zwingen uns Europäer zu neuen Vereinbarungen, sowohl die unmittelbare Notwendigkeit, die Ukraine zu verteidigen, als auch der langfristige Trend der USA, ihre Ressourcen auf den Indopazifik zu konzentrieren“, erläutert Grabbe. „Europa und Großbritannien müssen entscheidende Fähigkeiten bereitstellen.“

Hinzu kommen Fragen der inneren Sicherheit. „Labour-Chef Keir Starmer steht der Zusammenarbeit bei Europol und dem Schengener Informationssystem positiv gegenüber. Er weiß aus seiner Erfahrung als Leiter des Crown Prosecution Service (der Staatsanwaltschaft) um deren Wert“, unterstreicht Grabbe.