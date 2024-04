„Keine gute Brücke“ Wird Taiwans Ex-Präsident Chinas Xi Jinping treffen?

Nur schwer erträglich ist die Rentenzeit für manch ältere Herren, die einst hohe Posten bekleideten. Sie wollen weiterhin wichtig sein, die Welt mitgestalten.

In Deutschland wäre da etwa Altkanzler Gerhard Schröder, der immer mal wieder mit Verständnis für Russland und Präsident Wladimir Putin auf sich aufmerksam macht. Seine Partei, die SPD, schweigt dazu.

Wie viele Politiker im Ruhestand strebt Ma immer noch nach Einfluss im öffentlichen Leben Claus Soong von der Berliner Denkfabrik Merics

Taiwans Schröder heißt Ma Ying-jeou. In den kommenden Tagen, möglicherweise schon an diesem Montag, möchte der frühere taiwanische Präsident den chinesischen Staats- und Parteiführer Xi Jinping treffen. Das bestätigten drei mit der Reise vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Claus Soong ist Analyst im Programm Internationale Beziehungen bei Merics. Er forscht zu Chinas Rolle im asiatisch-pazifischen Raum und im globalen Süden, den US-chinesischen Beziehungen sowie zu Hongkong.

Die Führung in Peking ließ dies bislang unkommentiert und wünschte „Herrn Ma“ lediglich eine gute Reise. Da China Taiwan nicht anerkennt, verzichtet es darauf, ihn bei seinem Titel zu nennen.

Xi und Ma haben sich erst einmal getroffen: 2015 in Singapur. Sehr wahrscheinlich saßen die beiden nie, wie Schröder und Putin, gemeinsam in einer Sauna, die in Flammen aufging.

Jahre später, die Krim war längst annektiert, machte Putin diese Episode öffentlich und lobte Schröders kühlen Kopf, der zuerst sein Bier austrank, bevor er sich retten ließ. Eine derart lange, aufregende Männerfreundschaft verbindet Ma und Xi nicht. Dennoch gibt es Parallelen.

„Wie viele Politiker im Ruhestand strebt Ma immer noch nach Einfluss im öffentlichen Leben und hofft, sein angeschlagenes Erbe wieder aufleben zu lassen“, erklärt Claus Soong von der Berliner Denkfabrik Merics.

„Die reibungslosen Beziehungen zwischen beiden Seiten und das Treffen mit Xi im Jahr 2015 waren die größten Erfolge seiner Präsidentschaft.“

Würde er nun von Xi empfangen, würde dies „seinen Status als Ikone der taiwanischen Politik weiter festigen, als jemand, der in der Lage ist, mit der chinesischen Führung in Kontakt zu treten.“

Vor seinem Abflug am vergangenen Montag sagte Ma Journalisten am Flughafen, es handele sich um „eine Reise des Friedens und der Freundschaft“.

„Eine Reise des Friedens und der Freundschaft“: Das sagte Taiwans früherer Präsident Ma Ying-jeou (72) am 1. April vor seinem Abflug nach China. © AFP/YAN ZHAO

In Taiwan sorge der Besuch für große Kritik – inoffiziell sogar in seiner eigenen Partei, sagt China-Expertin Angela Stanzel, die bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin forscht und derzeit in Taipeh ist.

Schon seit seiner letzten Tour 2023, als Ma als erster und einziger ehemaliger taiwanischer Staatschef in die Volksrepublik gereist war, habe er den Ruf „nur ein Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas“ zu sein.

Angela Stanzel ist Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Asien an der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf dem wachsenden Konflikt zwischen China und den USA, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Streitkräfte und Militär.

Eine Woche tingelt der 72-Jährige bereits durch die Volksrepublik, wo er zunächst Song Tao, den Chef von Chinas Amt für Taiwan-Angelegenheiten, getroffen hatte.

Beide Seiten der Taiwanstraße sollten „den Austausch und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, insbesondere unter jungen Menschen, verstärken, um die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Seiten voranzutreiben“, zitierte die staatlich kontrollierte Nachrichtenagentur Xinhua Ma.

Demonstranten, die sich für eine Unabhägigkeit Taiwans einsetzen, demonstrieren am Flughafen in Taipeh am Tag von Mas Abflug. © AFP/YAN ZHAO

Von 2008 bis 2016 regierte der heutige Polit-Pensionär Taiwan, bis seine chinafreundliche Partei, die KMT, von der liberalen, taiwan-zentrischen Opposition, der DPP, abgelöst wurde.

Diese gewann die vergangenen drei Wahlen und fährt einen wesentlich selbstbewussteren Kurs gegenüber der Volksrepublik China als die KMT.

Worum geht es in dem Konflikt?

China sieht Taiwan als Teil des eigenen Territoriums an, obwohl es nie von der Kommunistischen Partei regiert worden ist und seit 1949 de facto unabhängig ist vom Festland.

Mehr als einmal hat Xi angekündigt, den Anschluss der Insel nicht den jüngeren Generationen überlassen zu wollen, und eine militärische Eroberung nicht ausgeschlossen.

Die große Mehrheit der 23,5 Millionen Taiwanerinnen und Taiwaner befürwortet Umfragen zufolge den Status-quo und will nicht Teil der chinesischen Diktatur werden.

Seitdem die DPP regiert, ist das Verhältnis auf einem Tiefpunkt. Fast täglich überschreitet die chinesische Volksbefreiungsarmee die inoffizielle Seegrenze in der Straße von Taiwan, die es viele Jahre respektierte.

Fake-News-Kampagnen chinesischer Hacker, Beeinflussungsversuche der Bevölkerung vor der Präsidentschafts- und Parlamentswahl im Januar und eine scharfe Rhetorik aus Peking gehören zum Alltag der kleinen Demokratie im südchinesischen Meer.

Nun also will Ma die Wogen glätten. In der Provinz Guangdong besuchte er dem chinesischen Sender Phoenix TV zufolge zunächst einen Drohnenhersteller, den Betreiber der chinesischen Nachrichtenapp WeChat und ein Werk von BYD, dem weltweit größten Produzenten von Elektrofahrzeugen.

Krönender Abschluss der Reise soll die Begegnung mit Xi Jinping in der chinesischen Hauptstadt sein.

82,6 Prozent der Taiwaner möchten den aktuellen Status-quo ihres Landes und dem Verhältnis zu China erhalten. Quelle: National Chengchi University’s Election Study Center.

Claus Soong von Merics glaubt, dass Ma Ying-jeou und Xi Jinping bei ihrem möglichen Treffen an ihre Begegnung 2015 in Singapur anknüpfen wollen.

Da Ma weder im Staat noch in seiner Partei ein offizielles Amt bekleide, sei es leichter, ein solches Treffen zwischen ihm und Xi zu arrangieren, ohne eine politische Kontroverse loszutreten.

Zugleich handele es sich um ein Signal an die DPP: Wenn die Regierungspartei weiterhin eine harte Haltung einnehme und in den Beziehungen zwischen Taiwan und China „eine antichinesische Sichtweise“ vertrete, könne Peking immer noch mit Ma verhandeln und die DPP im Dialog zwischen Taiwan und China ins Abseits stellen.

Angela Stanzel hingegen bezweifelt, dass Ma die notwendige Autorität dafür hat: „Er hat jede Glaubwürdigkeit in Taiwan verloren, weshalb er keine gute Brücke zu China sein kann. Sein Besuch wird in der chinesischen Propaganda ausgeschlachtet werden – all das macht die Reise fragwürdig.“

Wäre ein anderer KMT-Vertreter mit mehr Rückhalt in Taiwan gereist, wäre das vielleicht eine Chance gewesen, ernsthafte politische Gesprächskanäle zu öffnen, meint Stanzerl. „Ma ist nicht der Richtige dafür.“