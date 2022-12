Wohin steuert der Iran? „Die Protestierenden wollen keine Reformen, sondern eine Revolution“

Frau Amiri, Irans Regime will nun auch schwer bewaffnete Einheiten der Revolutionsgarden einsetzen, um die Protestbewegung niederzuschlagen. Wohin steuert das Land?

Das Regime hat bereits schwer bewaffnete Einheiten der Revolutionsgarde eingesetzt! In den kurdischen Gebieten war Ende November, als die Menschen in Erinnerung an den „Blutigen November 2019“ auf die Straßen gingen, zu sehen, wie martialisch die Eliteeinheit in die kurdische Stadt Mahabad mit Panzern einmarschierte.

Dort begannen die jetzt schon über zwei Monate andauernden Proteste. Dort wurde Jina Mahsa Amini beerdigt, die nach der Festnahme durch die Sittenpolizei Mitte September gestorben war.

Am Sonntag haben die Behörden erklärt, die Sittenpolizei werde aufgelöst. Was ist das für ein Signal?

Wenn die Sittenpolizei tatsächlich abgeschafft wird, wäre das ein Etappensieg für die Protestierenden. Das Parlament ließ zudem verlauten, dass man über die Kopftuchpflicht nachdenken werde. Aber Verstöße sollen weiter geahndet werden. Es bleibt also bei einer Diskriminierung der Frauen.

Zur Person © Johannes Moths Natalie Amiri (44) ist Journalistin und Buchautorin. Seit 2014 moderiert sie den „ARD-Weltspiegel“ aus München sowie das Europa-Magazin „Euroblick“ des Bayerischen Rundfunks. Mehrere Jahre leitete Amiri das ARD-Büro in Teheran. Im Mai 2020 musste sie aus Sicherheitsgründen die Leitung des Fernsehstudios abgeben und das Land verlassen. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Iraner. Über die Zeit im Iran hat sie das Buch „Zwischen den Welten. Von Macht und Ohnmacht im Iran“ geschrieben. Jüngst erschien von ihr „Afghanistan. Unbesiegter Verlierer“.

Warum wird dann überhaupt die Sittenpolizei aufgelöst?

Diese Ankündigungen können dem Druck der Straße geschuldet sein. Das Ganze kann aber auch ein PR-und Ablenkungsmanöver sein, – was viel Iraner:innen befürchten –, weil unter anderem zu einem Generalstreik aufgerufen wurde. Vor allem: Das Ende der Sittenpolizei löst nicht das grundsätzliche Problem: Das Regime ist nicht reformierbar.

Wissen die Machthaber sich nicht mehr anders zu helfen, als vor allem auf Gewalt zu setzen?

Diese revolutionäre Bewegung ist die schwerste Bedrohung für die Islamische Republik seit ihrer Gründung 1979. Im Iran gibt es seit Jahrzehnten immer wieder Proteste. Doch noch nie gab es so viel Unmut und Wut. Klar ist auch: Demokratie wird es innerhalb des herrschenden Systems nicht geben.

Warum ist das so?

Die politische Struktur der Islamischen Republik ist zu starr, um reformiert zu werden. Das hat die Bevölkerung erkannt. Dieses Mal sind alle auf der Straße, Menschen aus allen Schichten, Ethnien, Geschlechtern und Generationen. Die Proteste sind dezentral und haben keinen Anführer.

Die Bevölkerung zeigt keine Gnade mehr, hat keine Angst mehr. Natalie Amiri

Das Regime, das alles zu verlieren hat, steht einer Bevölkerung gegenüber, die nichts mehr zu verlieren hat. Die Wünsche der Menschen sind die roten Linien dieses Regimes. Es gibt keine Verhandlungsmasse, die Protestierenden wollen keine Reformen, sie wollen eine Revolution. Einen Regime Change.

Es scheint, dass bisher gesprächsbereite Vertreter der Herrscherclique auf eine harte Linie einschwenken. Wie ist das zu erklären?

Sie fürchten um ihr Überleben! Weil sie Teil der Machtelite sind und wissen, wenn das Regime untergeht, werden auch sie zur Verantwortung gezogen. Die Bevölkerung zeigt keine Gnade mehr, hat keine Angst mehr.

Ein Symbol dafür ist die neue Volkssportart unter jungen Iraner:innen: Sie rennen auf Mullahs los, heben ihre Turbane an und rennen weg. Dieser neue zivile Ungehorsam hat den Machthabern enorme Angst eingejagt.

Wird noch mehr staatliche Gewalt die Menschen davon abhalten zu protestieren?

Auf den Straßen ist der Slogan zu hören: Tötet Ihr einen, kommen 1000 nach! Die Menschen lassen sich nicht einschüchtern! Trotz 18.000 Verhafteten, trotz Folter und Vergewaltigungen in den Gefängnissen, trotz mehr als 450 Toten, trotz Tausenden Verletzten.

Wie weit kann diese Entschlossenheit tragen?

Das ist schwer absehbar. Diejenigen, die seit Wochen gegen das Regime protestieren, haben bereits einen sehr hohen Preis gezahlt. Doch sie signalisieren: Wir sind bereit, einen noch höheren Preis zu zahlen. Ich gehe davon aus, dass der Preis mit Blick auf die allgegenwärtige Gewalt und Unterdrückung noch sehr viel höher ausfallen wird.

Die paramilitärischen Revolutionsgarde ist eine Stütze des Regimes. © dpa/AP/Vahid Salemi

Welche Mittel haben die Aufständischen, um den Herrschern die Stirn zu bieten?

Im Prinzip keine. Die Zivilbevölkerung steht einem Regime gegenüber, das alle Mittel in der Hand hat. Es verfügt über Waffen, verhaftet und verhängt Todesurteile. Es blockiert das Internet, sperrt Dienste wie Whatsapp und Instagram.

Die sozialen Medien sind die einzige Waffe der Demonstranten. Das Verbreiten von Videos, die die brutale Niederschlagung der Proteste dokumentieren, könnten helfen, weltweite Aufmerksamkeit zu schaffen.

Wenn die sozialen Medien nicht funktionieren, können sich die Demonstranten nicht mehr organisieren. Die Islamische Republik hat eine 80.000 Mann starke Cyber-Armee aufgebaut, mit der sie die Kommunikation der Menschen kontrolliert.

Die sozialen Medien sind die einzige Waffe der Demonstranten. Natalie Amiri

Wie weit ist die Anti-Regime-Stimmung verbreitet?

Ich höre, dass mehrheitlich ein „Point of no return“ erreicht sei, also es keine Rückkehr zum Status quo geben könne. Wie viele aber bereit sind, unter Einsatz ihres Lebens, das Regime zu stürzen, ist schwer einzuschätzen.

Ein Post auf Twitter, der mir aus dem Jahr 2019 in Erinnerung geblieben ist, lautete: Lasst uns nur einen Tag auf die Straße kommen, ohne dass ihr auf uns schießt. Dann können wir zeigen, wie viele wir wirklich sind.

Die Sittenpolizei kontrolliert bislang die Kopftuchpflicht. © Imago ImagesMorteza Nikoubazl

Wer traut sich gegenwärtig noch auf die Straße?

Besonders unerschrocken kämpft die Generation Z. Das Durchschnittsalter der Protestierenden liegt dem Regime zufolge bei 15 bis 16 Jahren. Diese jungen Menschen sind drei Generationen entfernt von der Gründung der Islamischen Republik.

Sie verstehen weder deren Ideologie noch identifizieren sie sich mit ihr. Sie haben mit dem Islam nichts zu schaffen und sehen etwa bei Tiktok, dass außerhalb Irans junge Menschen ein Leben führen, das sie gerne selbst führen würden, frei und selbstbestimmt.

Was kann der Westen tun, um die Proteste zu unterstützen?

Die wichtigste Forderung lautet, die Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste zu setzen. Außerdem sollte es zielgerichtete Sanktionen gegen die Machtelite geben und gegen jene, die Todesurteile verhängen wollen.

Die Protestierenden dringen zudem darauf, die Gespräche mit Teheran über eine Neuauflage des Atomabkommens zu beenden. Und sie fordern technische Hilfe in Form von Hardware, um das Internet nutzen zu können. Außerdem sollte die Revolution unterstützt werden, indem man die Geschäftsbeziehungen zum Iran komplett beendet.

Erlebt der Iran eine Revolte oder eine Revolution?

Die Wünsche und Ziele der Demonstranten entsprechen der gängigen Definition von Revolution. Sie lautet, dass Revolution eine schnelle und radikale Veränderung der gegebenen politischen, sozialen und ökonomischen Bedingungen beinhaltet.

Die auf den Straßen skandierten Slogans sprechen für sich: „Wir wollen die Islamische Republik nicht mehr“ oder „Tod dem Diktator“. Gemeint ist damit Revolutionsführer Ali Chamenei.

Ziel ist also eindeutig ein politischer Neuanfang, der die bisherigen Machtstrukturen beseitigt. Der im Iran geborene Autor Arash Azizi hat bereits einen Neun-Punkte-Plan veröffentlicht.

Was beinhaltet dieser Plan?

Er sieht eine säkulare Regierung, Religionsfreiheit, Gleichstellung der Frau und Minderheitenschutz vor. Die Außenpolitik soll auf nationalen Interessen beruhen statt wie bisher auf ideologisch motivierter Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Nachbarländern wie Irak, Syrien oder Libanon.

Das sind die Wünsche der Menschen, die gerade unter Einsatz ihres Lebens das Regime stürzen wollen. Ob es ihnen gelingt, das werden wir sehen.

Zur Startseite