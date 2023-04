Wolfskrieger und Wimbledon-Schiedsrichter Wer ist Qin Gang, Chinas Außenminister?

An welcher Seite sein Land steht, daran lässt auch Chinas Außenminister Qin Gang keinen Zweifel. Bevor er am Freitag Annalena Baerbock in seiner Heimat empfängt, traf er am Donnerstag noch schnell seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Usbekistan. Auf Fotos zeigten die beiden viel Sympathie füreinander. Ob die Begegnung mit Außenministerin Baerbock am Freitag ähnlich herzlich ausfällt, steht zu bezweifeln.

Mit seinen 57 Jahren ist Qin Gang in Xi Jinpings Altherren-Club das jüngste Mitglied. Mit seinen scharfen Reden und harten Haltung gegenüber dem Westen ist er als Wolfskrieger bekannt.

Qin wurde 1966 in der Hafenstadt Tianjin geboren, die Baerbock am Donnerstag besuchte. Nach dem Studium der internationalen Beziehungen, machte er im chinesischen Außenministerium Karriere. Entspannung holt er sich beim Tennis und war sogar Profi-Schiedsrichter in Wimbledon, als er von 1995 bis 2000 als junger Diplomatenattaché an der chinesischen Botschaft in London arbeitete.

In Usbekistan traf Chinas Außenminister Qin Gang am Donnerstag seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. © imago/ITAR-TASS/IMAGO/Russian Foreign Ministry Press S

Ab 2005 war er erst Stellvertreter, dann Leiter der Presseabteilung im chinesischen Außenamt befördert. In seinen ersten Briefings als Ministeriumssprecher soll Qin die anwesenden Journalisten per Handschlag begrüßt haben – eine ungewöhnliche Geste für die eigentlich recht steifen Parteikader.

Er kennt Xi Jinping gut, von 2014 bis 2017 arrangierte der Diplomat als Protokollchef die Auslandsreisen des chinesischen Partei- und Staatschefs. 2018 wurde Qin Vize-Außenminister.

Zuletzt war er chinesischer Botschafter in Washington, wo er mit fließendem Englisch Fernsehinterviews gab. Vergangenes Jahr holte ihn die Partei zurück in die chinesische Hauptstadt und beförderte ihn am 30. Dezember zum Außenminister.

Sein neues Amt hat jedoch weniger Einfluss als zuvor: Qins Vorgänger Wang Yi, der ab 2013 das Außenamt leitete, wurde ihm als Direktor der Zentralen Kommission für Auswärtige Angelegenheiten überstellt und mischt sich ins laufende Geschäft ein.

So wird Baerbock nicht nur Qin, sondern auch seinen Chef treffen. Dieser hatte die Ministerin im Februar zuletzt zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu bilateralen Gesprächen auf der Münchener Sicherheitskonferenz getroffen.