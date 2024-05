„Wünsche ihr alles Glück der Welt“ Trump zieht Nikki Haley nicht als mögliche Vizepräsidentin in Betracht

Der ehemalige US-Präsident und voraussichtliche republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat erklärt, dass seine ehemalige Rivalin Nikki Haley nicht als seine Stellvertreterin infrage kommt.

„Nikki Haley gehört nicht zu den Personen, die ich für das Amt des Vizepräsidenten in Betracht ziehe“, erklärte der Republikaner am Samstag in dem von ihm gegründeten Onlinedienst Truth Social mit Blick auf die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Er wünsche ihr jedoch „alles Glück der Welt“, fügte Trump hinzu.

Spekulationen über Trumps Vize-Präsidentenamt

Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin des Bundesstaats South Carolina, war Anfang März aus dem Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur ausgestiegen. Sie ist bei gemäßigten und unabhängigen republikanischen Wählern beliebt - Stimmen, die der amtierende demokratische Präsident Joe Biden Trump abspenstig machen könnte.

Die Spekulationen, wen der 77-Jährige für das Vize-Präsidentenamt nominieren könnte, laufen auf Hochtouren. Zu den am häufigsten genannten Namen gehören die Senatoren Tim Scott und J.D. Vance sowie die New Yorker Abgeordnete Elise Stefanik.

Das Umfeld von Trump verweigerte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP jedoch eine Auskunft diesbezüglich. „Jeder, der behauptet, er wisse, wen oder wann Präsident Trump zu seinem Vizepräsidenten machen wird, lügt“, sagte einer seiner Berater. „Es sei denn, diese Person heißt Donald Trump“. (AFP)