Xi bei Putin in Moskau Was Chinas Staatschef im Ukraine-Krieg erreichen kann und will

Er nennt Kremlchef Wladimir Putin seinen „besten und engsten Freund“, zugleich will er als internationaler „Friedensstifter“ den Ukraine-Krieg beenden – Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping sendet seit Monaten widersprüchliche Signale.

Zum Showdown könnte es in dieser Woche kommen. Am Montag ist Xi in Moskau eingetroffen, mit rotem Teppich wurde er am Flughafen empfangen. Neben einem Zweiergespräch und einem Treffen im Beisein russischer und chinesischer Delegationen war ein gemeinsames Abendessen geplant.

Bis Mittwoch ist Xi in Russland, und es gibt viel zu besprechen: die Wirtschaftsbeziehungen, eine mögliche Militärhilfe und die Lage in der Ukraine. Gleich nach dem Besuch will Xi offenbar mit dem ukrainischen Präsidenten telefonieren, wenn nicht sogar nach Kiew reisen.

Was kann, was will Xi erreichen? Andrew Small, China-Experte beim German Marshall Fund, warnt vor zu hohen Erwartungen.

Da sich Russland in einer wesentlich größeren wirtschaftlichen und finanziellen Abhängigkeit zu China befindet als umgekehrt, hätte Xi zwar ein Druckmittel gegen Putin in der Hand. Doch Small glaubt nicht, dass er es einsetzen wird. „Peking würde Moskau niemals zu etwas drängen.

Viel mehr werden bei dem Treffen auch andere Kooperationsbereiche ausgelotet. Denkbar sind eine vertiefte nachrichtendienstliche Zusammenarbeit in Drittregionen oder die Nutzung russischer Stützpunkte durch China.“

Putin und Xi wollen mit diesem Besuch vor allem die symbolische Dimension der russisch-chinesischen Beziehungen bestärken. Alexey Yusupov, Friedrich-Ebert-Stiftung

Auch Alexey Yusupov, Leiter des Russlandprogrgamms der Friedrich-Ebert-Stiftung, misst dem Treffen keine allzu große Bedeutung zu. „Putin und Xi wollen mit diesem Besuch vor allem die symbolische Dimension der russisch-chinesischen Beziehungen bestärken und zeigen: Das ist eine Geschichte der Kontinuität, daran hat sich seit dem Krieg nichts geändert. Wenn überhaupt, dann spricht man sich jetzt sogar noch enger ab.“

Xi und Putin halten Lobreden aufeinander

Schon vor der Reise setzten Xi und Putin auf Einigkeit, verfassen gar Lobeshymnen aufeinander. Die russisch-chinesischen Beziehungen seien noch nie so eng gewesen wie heute, schwärmt Putin in einem Artikel in der „Renmin Ribao“, dem offiziellen Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas. Außerdem dankt er Xi „für die ausgewogene Haltung Chinas zu den Ereignissen in der Ukraine“. Seit Kriegsbeginn findet in den chinesischen, allesamt von der Partei kontrollierten Medien ausschließlich das russische Narrativ statt. So ist dort von einem Konflikt oder einer „Spezialoperation“ die Rede.

Dementsprechend groß war die Überraschung gewesen, als der chinesische Chefdiplomat Wang Yi ein vages Zwölf-Punkte-Papier zur Lösung präsentierte und damit sein Land als Vermittler ins Spiel brachte. Kann China, so fragten sich viele, einen Krieg beenden, den es nicht einmal als solchen benennt?

Andrew Small ist China-Experte beim German Marshall Fund. 2022 erschien sein Buch „No Limits: The Inside Story of China’s War with the West“.

Mehr Fragen als Antworten liefert Xis Gastbeitrag in der russischen Regierungszeitung „Rosisjkaja Gaseta“. Darin wirbt er für ein Ende des Konflikts und setzt sich für die Wahrung der Ziele und Grundsätze der UN-Charta ein.

Dazu gehört die territoriale Unversehrtheit aller Staaten. Ein Wink an Putin? Beobachter berichten seit langem, dass Peking über den Verlauf der Annexion wenig erfreut ist und sich in Moskau für eine Verhandlungslösung einsetzen will.

Xi wird nicht riskieren, dass sich die Beziehungen zu Russland verschlechtern könnten, weil er Putin zu etwas bewegen will, was dieser eigentlich nicht möchte. Andrew Small, China-Experte

„Xi wird nicht riskieren, dass sich die Beziehungen zu Russland verschlechtern könnten, weil er Putin zu etwas bewegen will, was dieser eigentlich nicht möchte“, sagt Small dem Tagesspiegel. Wenn es zu Verhandlungen käme, dann weil Russland sie wolle.

Peking steht an Moskaus Seite – trotz des Haftbefehls gegen Putin

Xi trifft einen Staatschef, der seit Freitag mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Die Ermittler am Strafgerichtshof in Den Haag machen ihn für die Verschleppung von Kindern aus besetzten ukrainischen Gebieten auf russisches Territorium verantwortlich.

Moskau betont, die Kinder vor den Kämpfen in Sicherheit gebracht zu haben. Angehörige der Jungen und Mädchen erzählen eine andere Geschichte; für Kiew sind die Entführungen einer der schmerzvollsten Aspekte des Krieges.

Doch auch hier sprang China Russland sofort bei. Ein Sprecher des Außenamtes in Peking erklärte am Montag, der Strafgerichtshof solle die völkerrechtliche Immunität von Staatsoberhäuptern respektieren.

Dass Xi trotz aller Umstände an der Reise festhielt, interpretiert Small so: „Er will zeigen, dass westlicher Druck ihn nicht davon abhalten wird, seine Partnerschaft mit Russland auszubauen.“

In früheren Phasen der chinesischen Diplomatie hätte dieser Besuch nicht stattgefunden. „Aber wir befinden uns jetzt in einer Zeit, die Xi als eine Ära des Kampfes und der Konfrontation ansieht – und er ist bereit, den Schaden für seine anderen, internationalen Beziehungen in Kauf zu nehmen.“

Zur Startseite